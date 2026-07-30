В Новосибирске выросло число клубов-реконструкторов

В Новосибирске набирает популярность движение исторической реконструкции. Сотни горожан разных возрастов объединяются в клубы, чтобы воссоздавать быт, ремесла и военное дело различных эпох — от раннего Средневековья до Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в городе действует не менее десяти таких объединений.

Одним из первых, кто начал заниматься реконструкцией в регионе, стал историк Вадим Зевлевер. В 2000 году он основал клуб наполеоновской эпохи, а сейчас работает над проектами по раннему Средневековью и итальянскому рыцарству.

Участники клубов подходят к своему хобби со всей серьезностью: они изучают архивные источники и мемуары, чтобы добиться исторической точности. Создание аутентичного костюма и оружия требует больших вложений. Например, полный комплект рыцарских доспехов, по данным Горсайта, может обойтись коллекционеру примерно в 1,5 миллиона рублей.

Однако главная цель реконструкторов — не просто владеть вещами, а участвовать в фестивалях. Такие мероприятия включают турниры, показательные выступления и масштабные сражения. Крупнейшей из таких площадок остается фестиваль «Русборг», где около тысячи участников на несколько дней погружаются в атмосферу раннего Средневековья.

Помимо зрелищных боев, в клубах можно освоить и мирные ремесла прошлого. Например, военно-исторический клуб «Поколение» специализируется на событиях Великой Отечественной войны. Его активисты скрупулезно изучают хронику, документы и фронтовые письма, чтобы максимально достоверно воспроизводить эпизоды боев и быт солдат того времени.

Ранее редакция сообщала о том, что военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей.