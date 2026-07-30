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В Новосибирске выросло число клубов-реконструкторов

Автор: Артем Рязанов

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В городе работают около десяти объединений, посвященных разным эпохам — от викингов до ВОВ

В Новосибирске набирает популярность движение исторической реконструкции. Сотни горожан разных возрастов объединяются в клубы, чтобы воссоздавать быт, ремесла и военное дело различных эпох — от раннего Средневековья до Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в городе действует не менее десяти таких объединений.

Одним из первых, кто начал заниматься реконструкцией в регионе, стал историк Вадим Зевлевер. В 2000 году он основал клуб наполеоновской эпохи, а сейчас работает над проектами по раннему Средневековью и итальянскому рыцарству.

Участники клубов подходят к своему хобби со всей серьезностью: они изучают архивные источники и мемуары, чтобы добиться исторической точности. Создание аутентичного костюма и оружия требует больших вложений. Например, полный комплект рыцарских доспехов, по данным Горсайта, может обойтись коллекционеру примерно в 1,5 миллиона рублей.

Однако главная цель реконструкторов — не просто владеть вещами, а участвовать в фестивалях. Такие мероприятия включают турниры, показательные выступления и масштабные сражения. Крупнейшей из таких площадок остается фестиваль «Русборг», где около тысячи участников на несколько дней погружаются в атмосферу раннего Средневековья.

Помимо зрелищных боев, в клубах можно освоить и мирные ремесла прошлого. Например, военно-исторический клуб «Поколение» специализируется на событиях Великой Отечественной войны. Его активисты скрупулезно изучают хронику, документы и фронтовые письма, чтобы максимально достоверно воспроизводить эпизоды боев и быт солдат того времени.

Ранее редакция сообщала о том, что военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» собрал около 30 тысяч зрителей.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирcк

Теги : исторические фестивали исторические реконструкции Великая Отечественная война

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Новосибирцы выбрали лучшие фильмы о Великой Отечественной войне

Автор: Артем Рязанов

В преддверии Дня Победы новосибирцы поделились своими предпочтениями в выборе фильмов о Великой Отечественной войне. По результатам опроса жители города определили картины, которые особенно трогают их сердца и остаются в памяти на долгие годы.

По мнению жителей Новосибирска, «В бой идут одни старики» (12+) Леонида Быкова — лучший фильм о Великой Отечественной войне. Картина набрала 18% голосов. Второе место с результатом 15% занял фильм «А зори здесь тихие» (12+) Станислава Ростоцкого, а третье — «Они сражались за Родину» (0+) Сергея Бондарчука (9%), сообщила пресс-служба компании SuperJob.

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Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Как рассказать о Великой Отечественной Войне, не напугав и не исказив правду? Как объяснить формулу «праздник со слезами на глазах» тому, кто еще не знаком с горечью потерь? Ассистент кафедры педагогики и методики начального образования Новосибирского государственного педагогического университета Екатерина Булавина рассказывает, как и что именно говорить детям разных возрастов о Дне Победы.

— Ребенок познает окружающий мир через взрослого: через рассказы, обсуждения и реакцию значимого человека на ту или иную ситуацию. Есть темы, которые мы обязаны передать детям с хирургической точностью и бережностью. День Победы для трехлетнего ребенка и для десятилетнего школьника — это абсолютно разные истории. То, что вызывает героическое восхищение у подростка, может вызвать ночные кошмары у дошкольника, —  отмечает Булавина.

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Блокадники предложили создать в Новосибирске музей Победы

Автор: Мария Гарифуллина

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2026 году Россия отмечает 82-ю годовщину снятия блокады. В Новосибирске в честь этого дня состоится традиционный митинг и церемония возложения цветов к стеле, установленной в память о трудовом подвиге ленинградцев, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны.

Infopro54 поговорил с руководителем общественной организации, объединяющей новосибирских блокадников, о том, как в городе хранят память о героическом подвиге Ленинграда и ленинградцах.

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Новосибирцы зажгли свечи в память о погибших в ВОВ

Автор: Оксана Мочалова

Накануне Дня памяти и скорби, который проходит в России 22 июня, жители Новосибирска зажгли свечи в память о погибших героях в годы Великой отечественной войны. На площади у Монумента Славы горожане выложили свечами огненную картину — звезда победы и надпись «Мы помним».

— Мы не должны забывать цену, которую заплатил наш народ, освобождая мир от фашизма. Светлая память павшим в войне. Вечная слава народу-победителю! — написал в своём телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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В День памяти и скорби новосибирцы вспомнят тех, чьи жизни разметал ураган войны

В ночь на 22 июня 1941 года войска нацистской Германии перешли границу Советского Союза, что знаменовало собой начало самой страшной и кровавой войны в истории человечества.

К слову, в 1941, как и в нынешнем году, 22 июня пришлось на воскресенье. Для всех тогдашних жителей нашей страны, да и всех последующих поколений этот день навсегда разделил жизнь на до и после. Более того, можно сказать, что история всего мира разделилась по этому же принципу — столь велик масштаб тех событий, имевших поистине всемирно историческое значение.

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Безмолвный крик души, израненной войной

Встав на защиту Родины, они залечивали физические раны в госпиталях, а вот душевные травмы болели намного сильней, долго и мучительно заживали сами, со временем превращаясь в страшные нарывы, которые вскрывались при малейшем воспоминании о пройденном боевом пути. Оттого и молчали отцы и деды, и отмахивались, и откровенно раздражались от настойчивых расспросов детей и внуков. Истории своих деда и прадеда вспоминает Михаил Бушмакин, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области А.А. Аверкина:

— Дед не любил рассказывать про войну. И не рассказывал. Говорил — не поймем. Жалел, наверное, нас, расслабленных мирной жизнью, не хотел выливать на нас свою боль, держал ее при себе. Но в глазах она легко считывалась. Когда он про это говорил, взгляд его становился каким-то… жестким, суровым. Да и сам он достаточно жестким был, но никто на него не злился. Все понимали деда, ценили и очень сильно уважали. Думаю, и прадед таким был — сильным духом, крепким как броня. Жаль, что я его не видел. Пережив гражданскую войну, он погиб во время Великой Отечественной.

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