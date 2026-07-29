Новосибирцы переплачивают из-за шринкфляции

В Новосибирске, как и по всей России, производители товаров повседневного спроса всё чаще прибегают к шринкфляции — уменьшению веса или объёма продукта в упаковке при сохранении привычной цены. Если раньше покупатель выбирал между пачкой 200 и 500 граммов, то сегодня на полке соседствуют объемы в 160, 180, 200, 300, 320 и 340 граммов.

— Такое мнимое разнообразие маскирует реальную инфляцию. Формально цена на полке не растет, но скрытая инфляция для кошелька потребителя оказывается значительно выше официальной, — отмечает директор института менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ Ирина Гронская.

Эксперт напомнила, что официальная инфляция — это усредненный показатель по огромной корзине товаров и услуг. Производители же закладывают в уменьшение веса не абстрактный индекс Росстата, а свою реальную промышленную инфляцию. Сюда входят резко подорожавшая логистика, упаковка, обслуживание оборудования и дефицит кадров.

— В результате, пока официальная инфляция держится в районе 6–7%, скрытый рост цен на конкретный товар из-за урезанного веса может одномоментно составить 15–25%, — констатирует Ирина Гронская.

Особенно сильно шринкфляция проявляется в нескольких категориях, которые перечислила эксперт.

В кондитерских изделиях: Порции фабричных десертов потеряли в весе до 11%, а плитки шоколада окончательно закрепились на отметке 82 грамма вместо 100.

Порции фабричных десертов потеряли в весе до 11%, а плитки шоколада окончательно закрепились на отметке 82 грамма вместо 100. Молочная продукция и напитки : Стандартный объем бутылок соков и газировки сократился с 0,5 до 0,45 л. Молоко – лидер по усечению веса, и литр молока на полке стал редкостью, теперь это 850–900 мл. Сливочное масло теперь не 200, а 180 г. Сметана из классических 500 г «утончается» до 400 и 340 г.

: Стандартный объем бутылок соков и газировки сократился с 0,5 до 0,45 л. Молоко – лидер по усечению веса, и литр молока на полке стал редкостью, теперь это 850–900 мл. Сливочное масло теперь не 200, а 180 г. Сметана из классических 500 г «утончается» до 400 и 340 г. Бакалея и заморозка : Крупы и макароны массово перешли на фасовку по 400–430 граммов вместо полукилограмма.

: Крупы и макароны массово перешли на фасовку по 400–430 граммов вместо полукилограмма. Мясные полуфабрикаты : Пачки пельменей, наггетсов и сосисок теряют в среднем 5–7% веса, чтобы удержать привычный ценник за упаковку.

: Пачки пельменей, наггетсов и сосисок теряют в среднем 5–7% веса, чтобы удержать привычный ценник за упаковку. Бытовая химия: Пачки порошка «худеют» с 3 кг до 2,7 кг, уменьшаются объемы зубных паст, а рулоны туалетной бумаги незаметно теряют метры длины.

Ирина Гронская приводит наглядный пример:

Пачка макарон стоила 100 рублей за 500 граммов (200 рублей за кг). Производитель снизил вес до 400 граммов, сохранив цену в 100 рублей. Реальная инфляция в этом случае составила 25%, так как новая цена за 1 кг уже 250 рублей. За привычные полкилограмма продукта потребитель фактически переплачивает 25 рублей. Для производителя выгода очевидна: сократив вес на 20%, компания экономит сырьё. С каждых четырёх проданных упаковок она получает объём на пятую «бесплатную» пачку, что увеличивает выручку на 25% с того же объёма сырья.

Однако, по мнению эксперта, покупатели становятся более грамотными, и такие уловки с упаковкой оборачиваются для брендов репутационными потерями. В выигрыше останутся компании, которые выберут честный диалог и открытое обоснование цен.

Чтобы защитить свой кошелёк, достаточно следовать нескольким простым правилам, которые рекомендует Ирина Гронская.

Ориентироваться на цену за килограмм или литр — крупные сети часто указывают её мелким шрифтом на ценнике. Сравнение товаров только по этому показателю позволяет увидеть реальную выгоду.

Размер упаковки не должен вводить в заблуждение — маркетологи используют вогнутое дно или полупустые пачки. Внимание стоит обращать исключительно на вес нетто в цифрах.

Нестандартный вес — повод для дополнительной проверки. Упаковки по 430 г или 870 мл созданы, чтобы запутать покупателя. Покупка честного объёма почти всегда оказывается выгоднее.

Предпочтение стоит отдавать СТМ (собственным торговым маркам сетей). Ритейлеры в своих линейках реже уменьшают объёмы, привлекая покупателей честным весом.

Большие форматы (XL) часто оказываются экономичнее. В семейных упаковках товаров длительного хранения стоимость одного грамма всегда ниже.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.