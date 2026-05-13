В Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

100-граммовые плитки становятся все более редкими

Жители Новосибирска заметили очередное уменьшение плиток шоколада. Этот процесс начался несколько лет назад. Сначала привычные 100-граммовые плитки стали замещать 90-граммовыми, затем — 80-граммовыми. И вот теперь новый этап шоколадной шринкфляции.

В настоящее время в России не существует законодательно закрепленного единого стандарта веса для шоколадной плитки. Производители вправе самостоятельно определять массу своей продукции, что привело к появлению на рынке плиток самого разного веса. Исторически сложилось так, что стандартной считалась упаковка в 100 граммов, и долгое время этот вес был наиболее распространенным ориентиром для покупателей. И пока от него не отвыкли.

— Если визуально, за счет упаковки, плитки еще кажутся обычными, то руки чувствуют, что веса в них значительно меньше. Разницу между 100 граммами и 90 граммами еще можно не заметить, но между 75 граммами и 100 граммами разница ощутима. Ну и я могу сказать, что шоколадки на вечерний чай семье не хватает сейчас, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Полина.

Плитки шоколада весом 100 граммов еще встречаются, но в основном это продукция зарубежных брендов. Российская и импортная продукция стоят фактически одинаково, если сравнить цены за 1 кг шоколада. Но если сравнивать цены именно за плитки, то разница есть, и именно на нее маркетинговый расчет.

— Даже понимая, что плитка весит меньше 100 граммов, потребитель с большой долей вероятности выберет ее, потому что на ценнике цифры меньше. Производители отлично понимают, что это действующая стратегия и поэтому продолжают уменьшать упаковки. В рамках акций за уменьшенную упаковку цена еще может быть менее 100 рублей, а вот за привычную плитку такие цены уже вряд ли возможны из-за инфляции, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

Согласно данным Новосибирскстата, шоколад в Новосибирске за год подорожал на 25,2%. В марте 2025 года средняя цена была 1295,59 рубля, в марте текущего года — 1623,33 рубля.

Ранее редакция рассказывала, что в магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов. Это тоже пример шринкфляции — стратегии производителей, при которой объем или вес товара уменьшается, а цена остается неизменной или увеличивается незначительно.

Фотографии Infopro54

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

К 30 годам каждый пятый любитель посидеть в телефоне рискует заработать «цифровую деменцию» и болезни сердца, констатирует доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ступина.

— Среднестатистический россиянин проводит в телефоне от 4 до 6 часов в день — и это, не считая работы за компьютером. Мы давно привыкли к тому, что гаджеты «съедают» время. Но новые исследования нейробиологов и кардиологов доказывают: экранное время — это не просто пустая трата часов, это прямое повреждение организма. Точно так же, как курение или гиподинамия, — отмечает эксперт.

Вирусолог Нетесов оценил угрозу хантавируса для Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В мировых новостях активно обсуждается вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По информации, поступающей из открытых источников, на судне зафиксированы летальные случаи, ещё несколько человек заразились опасной инфекцией. Особую тревогу у властей Калифорнии вызывают более двадцати пассажиров, которые покинули борт на берегу и до сих пор не вышли на связь. Эта ситуация породила волну беспокойства по всему миру, однако новосибирские эксперты призывают не преувеличивать угрозу.

Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов назвал панику вокруг завоза южноамериканского штамма хантавируса (типа Андес) беспочвенной.

Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

Автор: Артем Рязанов

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток пройти практический экзамен в условиях города (вождение) теперь не ограничено, однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. После трех неудачных попыток последующие сдачи будут возможны только через шесть месяцев.

Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области опубликовано 800 вакансий для медицинских сестер, что составляет 26% от общего числа предложений в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

За Новосибирской областью следуют Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13% каждый). В Иркутской области открыто 11% вакансий для медсестер, в Томской и Кемеровской областях — по 9%. В республиках Хакасия, Алтай и Тыва количество таких вакансий составляет менее 1%.

В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

Автор: Артем Рязанов

ГУФСИН Красноярского края объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске. Создание объекта входит в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на период с 2018 по 2035 годы». Начальная стоимость контракта составляет 2,79 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Подача заявок от потенциальных участников должна завершиться 1 июня.

Согласно условиям конкурса, тюремное учреждение будет вмещать 593 человека. Подрядчику будет поручено возвести здание с блоками А и Б. Площадь блока А составит 2,3 тысячи квадратных метров, а блока Б — 380 квадратных метров. Также победитель аукциона должен построить переходную галерею и прогулочный двор. Все работы должны быть завершены к 5 декабря 2030 года.

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

