В Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов

Жители Новосибирска заметили очередное уменьшение плиток шоколада. Этот процесс начался несколько лет назад. Сначала привычные 100-граммовые плитки стали замещать 90-граммовыми, затем — 80-граммовыми. И вот теперь новый этап шоколадной шринкфляции.

В настоящее время в России не существует законодательно закрепленного единого стандарта веса для шоколадной плитки. Производители вправе самостоятельно определять массу своей продукции, что привело к появлению на рынке плиток самого разного веса. Исторически сложилось так, что стандартной считалась упаковка в 100 граммов, и долгое время этот вес был наиболее распространенным ориентиром для покупателей. И пока от него не отвыкли.

— Если визуально, за счет упаковки, плитки еще кажутся обычными, то руки чувствуют, что веса в них значительно меньше. Разницу между 100 граммами и 90 граммами еще можно не заметить, но между 75 граммами и 100 граммами разница ощутима. Ну и я могу сказать, что шоколадки на вечерний чай семье не хватает сейчас, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Полина.

Плитки шоколада весом 100 граммов еще встречаются, но в основном это продукция зарубежных брендов. Российская и импортная продукция стоят фактически одинаково, если сравнить цены за 1 кг шоколада. Но если сравнивать цены именно за плитки, то разница есть, и именно на нее маркетинговый расчет.

— Даже понимая, что плитка весит меньше 100 граммов, потребитель с большой долей вероятности выберет ее, потому что на ценнике цифры меньше. Производители отлично понимают, что это действующая стратегия и поэтому продолжают уменьшать упаковки. В рамках акций за уменьшенную упаковку цена еще может быть менее 100 рублей, а вот за привычную плитку такие цены уже вряд ли возможны из-за инфляции, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

Согласно данным Новосибирскстата, шоколад в Новосибирске за год подорожал на 25,2%. В марте 2025 года средняя цена была 1295,59 рубля, в марте текущего года — 1623,33 рубля.

Ранее редакция рассказывала, что в магазинах Новосибирска сахар стали продавать в пачках по 450 граммов. Это тоже пример шринкфляции — стратегии производителей, при которой объем или вес товара уменьшается, а цена остается неизменной или увеличивается незначительно.