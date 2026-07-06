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Общество

На установку и модернизацию светофоров в Новосибирске направят 100 млн рублей

Автор: Артем Рязанов

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Работа направлена на синхронизацию транспортных потоков и увеличение пропускной способности дорог

В этом году в Новосибирске установят светофоры на восемнадцати участках, в том числе на проблемных перекрестках и рядом с остановками общественного транспорта. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве.

По информации градоначальника, будет смонтировано 13 традиционных трехсекционных светофоров, а также 2 односекционных устройства. Кроме того, 2 существующих светофора будут модернизированы.

Мэр отметил, что данные меры помогут синхронизировать транспортные потоки, увеличить пропускную способность дорог, уменьшить количество аварий и повысить безопасность пешеходов.

На текущий год выделено 98,8 млн рублей на установку и ремонт светофоров. Все работы планируется завершить до конца ноября.

В каких местах установят новые светофоры:

  • ул. Железнодорожная, 20;
  • ул. Порт-Артурская — ул. Невельского;
  • ул. Курчатова, 2/2;
  • ул. Георгия Колонды — ООТ «Улица Георгия Колонды»;
  • ул. Станционная, 78 к. 3;
  • ул. Выборная — ул. Пролетарская;
  • Бердское шоссе — Морской проспект;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 102;
  • ул. Краузе — ул. Земнухова;
  • ул. Волочаевская, 96;
  • ул. Пархоменко, 72, корпус 1;
  • Гусинобродское шоссе, 110 — ООТ «Гусинобродский тракт»;
  • ул. Волочаевская — 3-й Почтовый переулок.
  • ул. Терешковой, 12а
  • ул. Высоцкого, 11.

Модернизируют светофоры на следующих участках: ул. Бориса Богаткова — ул. Воинская, ул. Объединения — ул. Учительская, ул. Станционная — ООТ «Магазин № 7».

Ранее редакция сообщала о том, что новая функция в навигаторах заработала для водителей Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : установка светофор

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В регионах Сибири адаптируют условия заправки на АЗС к реалиям

Автор: Юлия Данилова

Губернаторы сибирских регионов комментируют ситуацию с топливом на своих территориях в официальных каналах в социальных сетях.

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что к пятнице 3 июля семь организаций из районов области подписали договоры с «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива. Поставки на частные АЗС в области уже идут. Он призвал глав районов и городов держать на контроле ситуацию с остальными независимыми АЗС. Мазур подчеркнул, что не все руководители таких компаний оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком. Из-за субъективных факторов в очередях страдают люди.

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Новосибирский губернатор призвал чиновников экономить топливо

Автор: Юлия Данилова

В минувшие выходные власти Новосибирской области направили дополнительные усилия на обеспечение топливом машин, которые занимаются подвозом продовольствия в розничные магазины и обслуживают различные продовольственные сети. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Заместитель губернатора, руководитель оперативного штаба Олег Клемешов подтвердил, что машины, которые доставляют продукты в розничные сети, на сегодняшний день обеспечены топливом по графику.

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Музей Новосибирска заказал обследование старой водонапорной башни

Автор: Мария Гарифуллина

Музей Новосибирска заказал проведение технического обследования водонапорной башни на улице Коммуностроевской, которая является объектом культурного наследия. Работы оценили в  613,3 тысячи рублей.

Речь идет о памятнике архитектуры начала XX века — «Башне водонапорной комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги». Башня была построена в 1915 году (в некоторых источниках встречаются даты 1912–1915 годы). Кирпичное сооружение входило в комплекс зданий Алтайской железной дороги и обеспечивало паровозы водой. В этом качестве башня использовалась до середины 1950-х годов, когда советские железные дороги перешли на тепловозную и электровозную тягу. Позже объект служил для водоснабжения окружающих его одноэтажных жилых домов.

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«Доезжают не все»: туристам из Новосибирска рассказали о проблемах с бензином на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

В регионах России продолжается топливный кризис. Он влияет в том числе на туристическую отрасль, которая после пандемии и введения санкций активно восстанавливалась за счёт внутреннего туризма. Россияне путешествуют летом на личных автомобилях. Многие жители Новосибирской области отдыхают на Алтае.

Infopro54 поговорил с туристами, которые сейчас находятся на Алтае, и с представителями турфирм, работающих в регионе. Они рассказали, реально ли сейчас добраться до популярного места отдыха. Между Новосибирском и Горно-Алтайском 450 км. Обычно путешественники проезжают больше — до природных, историко-культурных объектов, баз отдыха. Это означает, что полного бака не хватит на дорогу в одну сторону. В среднем две заправки нужны по пути, говорят автотуристы.

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«Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в Госдуму в Новосибирской области

На  XV Съезде партии «Справедливая Россия — За правду», прошедшей в Москве, утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы IX созыва. В федеральную часть списка вошли председатель партии Сергей Миронов, первый зампред Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и командир 1429-го гвардейского мотострелкового полка, участник СВО Олег Чернышев. Всего партийный список насчитывает 263 кандидата.

Новосибирскую область в общефедеральной части списка представляют депутаты Законодательного собрания региона из фракции СР Владислав Плотников и Роман Сивак.

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Аномальная жара в Новосибирской области продержится как минимум до 10 июля

По данным Гидрометцентра России, в первой декаде июля на территории Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода. На прогностической карте предупреждений по Сибирскому федеральному округу, опубликованной на сайте ведомства, указано, что предупреждение о высокой температуре действует до 19:00 9 июля. Ожидаются значения от 30 градусов и выше.

В этой же карте содержится информация о грозах в районах Новосибирской области до 7 июля. Местами прогнозируются умеренные дожди.

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