На установку и модернизацию светофоров в Новосибирске направят 100 млн рублей

В этом году в Новосибирске установят светофоры на восемнадцати участках, в том числе на проблемных перекрестках и рядом с остановками общественного транспорта. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве.

По информации градоначальника, будет смонтировано 13 традиционных трехсекционных светофоров, а также 2 односекционных устройства. Кроме того, 2 существующих светофора будут модернизированы.

Мэр отметил, что данные меры помогут синхронизировать транспортные потоки, увеличить пропускную способность дорог, уменьшить количество аварий и повысить безопасность пешеходов.

На текущий год выделено 98,8 млн рублей на установку и ремонт светофоров. Все работы планируется завершить до конца ноября.

В каких местах установят новые светофоры:

ул. Железнодорожная, 20;

ул. Порт-Артурская — ул. Невельского;

ул. Курчатова, 2/2;

ул. Георгия Колонды — ООТ «Улица Георгия Колонды»;

ул. Станционная, 78 к. 3;

ул. Выборная — ул. Пролетарская;

Бердское шоссе — Морской проспект;

ул. Богдана Хмельницкого, 102;

ул. Краузе — ул. Земнухова;

ул. Волочаевская, 96;

ул. Пархоменко, 72, корпус 1;

Гусинобродское шоссе, 110 — ООТ «Гусинобродский тракт»;

ул. Волочаевская — 3-й Почтовый переулок.

ул. Терешковой, 12а

ул. Высоцкого, 11.

Модернизируют светофоры на следующих участках: ул. Бориса Богаткова — ул. Воинская, ул. Объединения — ул. Учительская, ул. Станционная — ООТ «Магазин № 7».

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