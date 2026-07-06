На установку и модернизацию светофоров в Новосибирске направят 100 млн рублей

В этом году в Новосибирске установят светофоры на восемнадцати участках, в том числе на проблемных перекрестках и рядом с остановками общественного транспорта. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве.
По информации градоначальника, будет смонтировано 13 традиционных трехсекционных светофоров, а также 2 односекционных устройства. Кроме того, 2 существующих светофора будут модернизированы.
Мэр отметил, что данные меры помогут синхронизировать транспортные потоки, увеличить пропускную способность дорог, уменьшить количество аварий и повысить безопасность пешеходов.
На текущий год выделено 98,8 млн рублей на установку и ремонт светофоров. Все работы планируется завершить до конца ноября.
В каких местах установят новые светофоры:
- ул. Железнодорожная, 20;
- ул. Порт-Артурская — ул. Невельского;
- ул. Курчатова, 2/2;
- ул. Георгия Колонды — ООТ «Улица Георгия Колонды»;
- ул. Станционная, 78 к. 3;
- ул. Выборная — ул. Пролетарская;
- Бердское шоссе — Морской проспект;
- ул. Богдана Хмельницкого, 102;
- ул. Краузе — ул. Земнухова;
- ул. Волочаевская, 96;
- ул. Пархоменко, 72, корпус 1;
- Гусинобродское шоссе, 110 — ООТ «Гусинобродский тракт»;
- ул. Волочаевская — 3-й Почтовый переулок.
- ул. Терешковой, 12а
- ул. Высоцкого, 11.
Модернизируют светофоры на следующих участках: ул. Бориса Богаткова — ул. Воинская, ул. Объединения — ул. Учительская, ул. Станционная — ООТ «Магазин № 7».
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