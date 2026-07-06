В Новосибирской области усилен контроль за топливом

В Новосибирской области налажено обеспечение топливом всех экстренных и коммунальных служб, а также транспорта, задействованного в доставке продуктов питания в торговые точки. Тем не менее дефицит топлива сохраняется, что требует разумного подхода к его экономии без ущерба для текущей деятельности, включая автопарки государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

Глава региона подчеркнул, что экономия не должна влиять на качество государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что сокращение потребления топлива может быть достигнуто за счет уменьшения числа выездных совещаний и командировок, а также рассмотрения возможности переноса на другие даты массовых мероприятий, требующих значительного привлечения транспорта. Губернатор призвал всех оценить свои возможности и предпринять оправданные меры по экономии.

Андрей Травников отметил, что повышенный спрос на топливо, превышающий объемы поставок, обусловлен как сокращением производства на нефтеперерабатывающих заводах, так и потребительской паникой. Независимые нефтетрейдеры сталкиваются с невозможностью приобрести топливо по прежним ценам, вынужденно покупая его дороже на оптовом рынке или вовсе не имея такой возможности. Это привело к приостановке работы или нестабильной деятельности многих автозаправочных станций, особенно независимых сетей, в то время как основным поставщиком топлива в регионе остается ПАО «Газпром нефть».

Губернатор отметил, что главной задачей было обеспечить бесперебойную заправку транспорта экстренных, оперативных, коммунальных служб, а также общественного транспорта, всего, что поддерживает жизнедеятельность муниципалитетов и обеспечивает безопасность граждан. В целом, это удалось. Для систематизации работы были введены графики приоритетной заправки, которые успешно функционируют. Особое внимание уделялось обеспечению топливом машин, доставляющих продукты питания в магазины. Эта работа была организована и принесла положительные результаты.

Заместитель губернатора Олег Клемешов подтвердил, что все автомобили, участвующие в доставке продуктов в розничные сети, обеспечены топливом в соответствии с графиком. Он упомянул, что крупные комбинаты «Восход» и «Инской» активно пользуются созданными возможностями, в то время как перевозчики сетей «Магнит» и «Пятёрочка» проявляют меньшую активность, хотя все условия для их заправки созданы.

На совещании главы профильных министерств отчитались о ходе работ по обеспечению топливом подведомственного транспорта. Андрей Травников также поручил главам муниципалитетов усилить контроль за ситуацией на местах.

Напомним, что для бесперебойной работы служб жизнеобеспечения на АЗС сети «Газпромнефть» в часы с 3:00 до 5:00 и с 12:00 до 15:00 осуществляется приоритетная заправка экстренных, коммунальных и общественных служб в Новосибирске, Бердске и Искитиме.