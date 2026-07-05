Аномальная жара в Новосибирской области продержится как минимум до 10 июля

По данным Гидрометцентра России, в первой декаде июля на территории Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода. На прогностической карте предупреждений по Сибирскому федеральному округу, опубликованной на сайте ведомства, указано, что предупреждение о высокой температуре действует до 19:00 9 июля. Ожидаются значения от 30 градусов и выше.

В этой же карте содержится информация о грозах в районах Новосибирской области до 7 июля. Местами прогнозируются умеренные дожди.

Региональный главк МЧС России тоже опубликовал предупреждение. В нем указано, что согласно данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, в период с 6 по 10 июля 2026 года на территории области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. При таких показателях прогнозируется увеличение риска гибели людей на водных объектах, возникновение очагов природных пожаров, возможные нарушения в работе систем электроснабжения, сбои в функционировании систем жизнеобеспечения и затруднения в работе всех видов транспорта.

Жителей Новосибирской области призывают соблюдать общие меры безопасности в жару: носить легкую одежду, избегать чрезмерных физических нагрузок, воздерживаться от алкоголя, употреблять больше жидкости (предпочтительно простую воду без газа), соблюдать правила поведения на водных объектах в зонах отдыха.

В условиях жаркой погоды остаются актуальными требования к организации рабочих процессов. Согласно санитарным правилам и нормам, комфортной для работы считается температура до плюс 25 градусов. При повышении выше отметки 28,5 градуса условия труда рассматриваются как ухудшенные. Роспотребнадзор и Роструд в таких случаях рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня: при 28,5°C — на 1 час, при 29°C — на 2 часа, при температуре выше 35°C — на 4 часа.

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