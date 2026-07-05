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Общество

Аномальная жара в Новосибирской области продержится как минимум до 10 июля

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Столбики уличных термометров уже больше месяца ежедневно поднимаются до отметки +30 и выше

По данным Гидрометцентра России, в первой декаде июля на территории Новосибирской области сохранится аномально жаркая погода. На прогностической карте предупреждений по Сибирскому федеральному округу, опубликованной на сайте ведомства, указано, что предупреждение о высокой температуре действует до 19:00 9 июля. Ожидаются значения от 30 градусов и выше.

В этой же карте содержится информация о грозах в районах Новосибирской области до 7 июля. Местами прогнозируются умеренные дожди.

Региональный главк МЧС России тоже опубликовал предупреждение. В нем указано, что согласно данным Западно-Сибирского гидрометеоцентра, в период с 6 по 10 июля 2026 года на территории области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше. При таких показателях прогнозируется увеличение риска гибели людей на водных объектах, возникновение очагов природных пожаров, возможные нарушения в работе систем электроснабжения, сбои в функционировании систем жизнеобеспечения и затруднения в работе всех видов транспорта.

 

Жителей Новосибирской области призывают соблюдать общие меры безопасности в жару: носить легкую одежду, избегать чрезмерных физических нагрузок, воздерживаться от алкоголя, употреблять больше жидкости (предпочтительно простую воду без газа), соблюдать правила поведения на водных объектах в зонах отдыха.

В условиях жаркой погоды остаются актуальными требования к организации рабочих процессов. Согласно санитарным правилам и нормам, комфортной для работы считается температура до плюс 25 градусов. При повышении выше отметки 28,5 градуса условия труда рассматриваются как ухудшенные. Роспотребнадзор и Роструд в таких случаях рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня: при 28,5°C — на 1 час, при 29°C — на 2 часа, при температуре выше 35°C — на 4 часа.

Ранее редакция рассказывала, как погодные явления с точки зрения науки действительно являются экстремальными.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : прогноз погоды лето-2026 аномальная жара в Новосибирске

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«Справедливая Россия» назвала своих кандидатов на выборы в Госдуму в Новосибирской области

На  XV Съезде партии «Справедливая Россия — За правду», прошедшей в Москве, утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы IX созыва. В федеральную часть списка вошли председатель партии Сергей Миронов, первый зампред Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и командир 1429-го гвардейского мотострелкового полка, участник СВО Олег Чернышев. Всего партийный список насчитывает 263 кандидата.

Новосибирскую область в общефедеральной части списка представляют депутаты Законодательного собрания региона из фракции СР Владислав Плотников и Роман Сивак.

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«Наш проект сработал!»: губернатор Травников оценил ситуацию на новосибирских АЗС

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— Наш проект по организации приоритетной заправки топливом экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта сработал! — написал глава региона.

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Новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук получил патент на способ оценки риска сердечно-сосудистых событий у мужчин молодого возраста. Разработка позволяет прогнозировать вероятность инфаркта миокарда и инсульта в десятилетний период на основе четырех измеримых показателей. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Метод разработан для возрастной группы 25–44 лет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и результатам когортных исследований, мужчины этого возраста демонстрируют более высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с женщинами. В исследованиях с участием почти 15 тысяч человек за шесть лет наблюдения частота случаев составила 6,1% у мужчин против 1,8% у женщин.

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9 июля в Кировском и Ленинском районах отключат горячую воду — список улиц

С 16 мая по 26 августа в Новосибирске проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Плановые проверки проводятся для выявления слабых участков трубопроводов и подготовки инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. В период опрессовок системы горячего водоснабжения временно отключаются на время диагностики и последующего ремонта выявленных повреждений.

С 9 по 22 июля горячее водоснабжение будет ограничено в Кировском и Ленинском районах. Отключение затронет потребителей, подключенных к ТЭЦ-2 (Ленинский вывод).

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На новосибирских водоемах рыбаков-браконьеров будут искать с помощью БПЛА

Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства получило беспилотные летательные аппараты «Геоскан 801». Приобретение техники состоялось в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Технику планируют применять для выявления незаконного вылова рыбы. БПЛА позволяют обследовать удалённые и труднодоступные участки акваторий, а также охватывать большие площади водоёмов за одно патрулирование. Полученные с беспилотников данные используются при проведении контрольных и профилактических мероприятий.

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«Город по ночам будим не мы, а хулиганы»: в Новосибирске более ста автомобилей приняли участие в чемпионате Сибири по автозвуку

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Журналист Infopro54 поговорил с участниками, спросил, как используют свои автомобили в обычной жизни, и стал свидетелем десятков хейртриков (от английского hair trick — трюк с волосами) — это когда волосы на голове поднимаются из-за мощной низкочастотной волны от сабвуфера.

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