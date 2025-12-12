Рекламодателям

Гоночные технологии для водителей Новосибирска

  • 12/12/2025, 19:34
В выходные новосибирские автомобилисты смогут проверить состояние двигателя своих транспортных средств благодаря мобильной лаборатории G-Energy, которая помогает гонщикам бороться за победу в чемпионатах

Новосибирцы смогут бесплатно пройти безразборный чек-ап двигателя

14 декабря в сервисе новой сети G-Energy Service РОЛЬФ эксперты мобильной лаборатории на высокоточном оборудовании всего за несколько минут помогут оценить техническое состояние двигателя и выявить возможные неисправности систем автомобиля. Такая диагностика доступна в профессиональном автоспорте, где мониторинг состояния гоночного болида в режиме реального времени напрямую влияет на спортивный результат. Эксперты G-Energy на протяжении нескольких лет обеспечивают гоночные команды, выступающие в экстремальных условиях, актуальной информацией по состоянию узлов автомобиля и помогают контролировать техническое состояние автомобиля в гонке.

Своим опытом и советами с автомобилистами поделится чемпион мира по гонкам на выносливость и создатель российского суперкара Rossa Роман Русинов. Он расскажет, как следит за состоянием автомобиля, на что обращает внимание при проведении сервисных работ.

Роман Русинов

G-Energy Service РОЛЬФ — федеральная сеть станций технического обслуживания нового формата, которая развивается по франчайзинговой модели. Центр ориентирован на гарантийное и постгарантийное обслуживание легковых и коммерческих автомобилей, включая экспресс-диагностику, замену технических жидкостей, шиномонтаж, мелкий ремонт и установку аккумуляторов. Поставки моторных масел G-Energy для всех видов двигателей и условий эксплуатации осуществляются напрямую с завода-производителя, что гарантирует защиту от контрафактной и некачественной продукции.

Открытие центра пройдет в воскресенье 14 декабря в 12:00 по адресу: Новосибирск, ул. Станционная, д. 85. Для участия потребуется предварительная регистрация по телефону: +73832449412. Количество мест ограничено.

Erid:F7NfYUJCUneTTxxiChvi

Реклама. Рекламодатель: ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»

Автор фото: Станислав Тен

