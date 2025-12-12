В конструктив киосков в Новосибирске предлагают внести больше стекла

В Новосибирске собирают информацию о нестационарных торговых объектах, собственники которых столкнуться с проблемами при вступлении в силу новых требований к их внешнему облику. Они создают серьезные риски для бизнеса.

За месяц совещания на эту тему прошли в региональной прокуратуре, и дважды их инициировал и.о. уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области Андрей Панферов.

На встрече, состоявшейся 11 декабря, в центре диалога оказались несколько значимых блоков вопросов:

Цветовые решения и материалы для кровли.

Параметры фриза.

Размещение систем вентиляции и кондиционирования.

— Дискуссия развернулась вокруг требования скрывать элементы систем за фасадом либо размещать их на кровле. Представители мэрии аргументировали норму заботой о внешнем облике города и безопасности. Бизнес, в свою очередь, обратил внимание на эксплуатационные сложности: например, на проблемы с обслуживанием кондиционеров зимой при размещении на крыше, — пояснили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Остекление фасадов. Острый спор вызвал пункт о минимальной доле остекления: 40 % для фасадов, обращённых к проезжей части, и 20 % — для обращённых к пешеходным проходам.

— Предприниматели подчеркнули, что для малых объектов такие требования зачастую невыполнимы из‑за конструктивных особенностей, и необходимости оставлять глухие стены для размещения оборудования. Архитекторы настаивали на едином стиле фронта улиц и предлагали искать специальные места для НТО (например, «карманы» в газонах), где объекты могли бы стоять главным фасадом к проезжей части, — уточнили в пресс-службе.

До сих пор не удается решить вопрос по согласованию договоров на размещение нестационарных объектов с владельцами сетей и коммуникаций. На совещании было предложено предусмотреть возможность заключения договора на размещение нестационарного объекта, ранее размещенного на основании договора аренды земельного участка, ошибочно снятого с кадастрового учета, без предоставления дополнительных документов и согласования с владельцами сетей и коммуникаций.

Кроме того, предложено создать единую схему размещения НТО с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

По ряду вопросов участникам удалось найти точки соприкосновения. Например, участники рынка договорились о расширении цветовой палитры, а также сохранении вариативности в выборе материалов для кровли при условии однородности ряда объектов.

В ближайшее время запланировано совещание под руководством мэра города Новосибирска, на котором будут рассматриваться спорные вопросы и вырабатываться окончательные решения.

Напомним, мораторий на снос НТО действует в Новосибирской области в 2022–2025 годах. Он был введен как мера поддержки бизнеса в условиях санкций. Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России». В 2023 году мэрия уже планировала отменить запрет, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию. В 2024-м снова была проведена пролонгация.

На октябрь 2025-го, по данным мэрии, в городе размещены 2485 НТО. Речь идет о торговых павильонах и киосках; местах размещения тележек и автофургонов, где можно осуществлять торговлю непродовольственными и продовольственными товарами; вендинговых автоматах, а также сезонной торговле, например елочных базарах и бахчевых развалах. При этом начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александр Морозов уже предупредил, что после завершения НТО количество киосков в городе еще сократится.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за излишне «закрученных гаек» бюджет региона ежегодно теряет около 400 млн рублей.