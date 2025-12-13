Новосибирские автомобилисты рассказали, за какое превышение скорости получали штрафы

Почти половина (56%) водителей в Новосибирской области чаще всего штрафуют за превышение скорости на 20–40 километров в час. Это выяснили аналитики автомобильного сайта «Дром». В опросе участвовали более восьми тысяч человек.

Из опрошенных 20% водителей признались, что превышают скорость на 40–60 км/ч выше допустимой нормы. Ещё 5% допускают превышение на 60–80 км/ч, а 5% — на 80 км/ч. Чаще всего штрафы водители получали из-за невнимательности или из-за помех, закрывавших дорожные знаки.

Каждый седьмой автовладелец (14%) признался, что за последние годы штрафов не получал.

Автолюбители также поделились советами помогающими соблюдать скоростной режим.

— Например, использовать круиз-контроль, «выставить +12 от текущего ограничения (72 по городу, 102 по трассе) и не париться», — говорится в сообщении.

Напомним, установленный в августе на Бугринском мосту стационарный комплекс фотовидеофиксации за день зафиксировал 933 нарушения скоростного режима. В начале июля новосибирец поставил рекорд по превышению скорости на Бугринском мосту. Тогда местный Шумахер разогнался до 175 км/ч, что в три раза превышает допустимую норму. А самый высокий показатель по нарушению скоростного режима в регионе был зафиксирован на загородной трассе. Там автомобиль разогнался до 225 километров в час.