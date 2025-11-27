Стабильные поставки топлива помогли российским аграриям с посевной и уборочной

Аграрный сезон 2025 года, с точки зрения обеспеченности топливом, прошел достаточно спокойно. В целом по стране по заявкам сельхозпроизводителей весной этого года Минэнерго согласовал поставки 1,4 млн тонн дизельного топлива и 100 тысяч тонн бензина. Министр сельского хозяйства Оксана Лут поясняла, что стоимость летнего дизеля стабильная и находится на уровне прошлого года. Как отмечали представители власти, централизованные закупки позволяют зафиксировать цены на более выгодном для аграриев уровне и избежать перебоев с поставками.

Как сообщали в Минсельхозе Новосибирской области, на весенне-полевую кампанию в регионе было необходимо закупить около 43 тысяч тонн ГСМ, а всего на сезон — порядка 96 тысяч тонн.

— Основной поставщик нефтепродуктов предложил аграриям скидку в 500 рублей за тонну, и ею смогут воспользоваться сельхозпроизводители всех форм собственности, — пояснял министр сельского хозяйства Андрей Шинделов на комитете по АПК регионального парламента в апреле.

Ключевым поставщиком топлива для посевной и уборочной в регионе стала компания «Газпром нефть». Она обеспечивала работу нескольких тысяч сельхозпредприятий из 17 регионов России. Основные объемы поставок были направлены в Сибирь: Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край, а также в Ярославскую область и Краснодарский край. Снабжение аграриев велось через сеть терминалов, крупнейшие из которых расположены в Кемеровской, Тюменской, Ленинградской и Свердловской областях.

Как пояснили в «Газпром нефть», в период уборочной кампании аграриям были направлены дополнительные объемы топлива. Обновленный план топливообеспечения, сформированный Минэнерго и Минсельхозом России, выполнен полностью.

— В пиковые периоды посевных и уборочных кампаний всем участникам рынка важно действовать быстро и слаженно, — подчеркнул директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Он отметил, что своевременные поставки топлива помогают агробизнесу эффективно работать и укреплять продовольственную устойчивость страны.

Поставки топлива сельхозпроизводителям осуществляет специализированное предприятие «Газпромнефть – Региональные продажи». Качество топлива контролируется на всем пути: от завода до потребителя.