Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге

Эксперты «РИА Рейтинг» подготовили ежегодный рейтинг социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Новосибирская область удержалась в первой его двадцатке, однако её положение ухудшилось. Регион занял 19-е место среди всех субъектов федерации с интегральным рейтингом 61,52 балла. В 2024 году область находилась на 18-й строчке с результатом 63,80 балла.

Если смотреть на результаты соседних регионов по Сибирскому федеральному округу, то Новосибирская область не является лидером. Кроме неё, в первую двадцатку из СФО вошёл только Красноярский край (9-е место и 70,15 балла). Иркутская область расположилась на 21-м месте.

Остальные соседи по округу находятся ниже. Омская область — на 33-м месте, Алтайский край — на 41-м, Кемеровская область — на 44-м, а Томская область — на 58-м.

Что касается общероссийских лидеров, то тройка регионов за год не изменилась. Первое место сохранила Москва (94,48 балла). Вторым стал Санкт-Петербург (90,21 балла). Третье место у Республики Татарстан (86,37 балла). Четвертую строчку заняла Московская область (85,55 балла). Пятерку лидеров замкнула Свердловская область (77,77 балла). Свердловская область поднялась с шестого места, а Ханты-Мансийский автономный округ опустился на шестое.

При расчёте рейтинга учитывались четыре группы показателей: масштаб и эффективность экономики, бюджетная и социальная сферы. Источниками данных выступали Росстат, Минфин, Федеральное казначейство и Банк России.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область потеряла позиции в рейтинге инвестиционного климата АСИ.