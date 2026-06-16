В РЖД объяснили, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь

РЖД временно прекратила продажу билетов на ряд поездов, следующих с юга России в сентябре. Судя по комментариям в соцсетях, россияне в разных регионах столкнулись с проблемой при покупке билетов на поезда на сентябрь. Люди пишут, что забронировали места в отелях на юге, но теперь не могут спланировать обратную дорогу. Некоторые опасаются использовать самолеты и поэтому выбирают железнодорожный транспорт с доступом к которому сейчас также возникли сложности.

В РЖД пояснили, что причиной отмены продажи билетов стал ремонт железнодорожной инфраструктуры. Компания обещает возобновить продажи в ближайшее время после внесения изменений в маршруты и расписание.

Изменения в расписании коснутся поездов дальнего следования, которые отправятся с 8 сентября.

— В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться, — продолжили в компании.

Компания принесла извинения за доставленные неудобства и рекомендовала пассажирам настроить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам» для своевременного получения информации.

На летний сезон РЖД назначила 149 пар поездов, которые будут курсировать по маршрутам в сторону Черноморского побережья и курортов Кавминвод. Из них 65 пар следуют в Адлер, 43 — в Анапу, а 24 — в Новороссийск.

Ранее редакция сообщала о том, что в жители Новосибирска по четыре дня добираются на самолетах до юга России.