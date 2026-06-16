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Бизнес Общество Туризм

В РЖД объяснили, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь

Автор: Артем Рязанов

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Жители разных регионов жалуются, что не могут спланировать обратную поездку с курортов

РЖД временно прекратила продажу билетов на ряд поездов, следующих с юга России в сентябре. Судя по комментариям в соцсетях, россияне в разных регионах столкнулись с проблемой при покупке билетов на поезда на сентябрь. Люди пишут, что забронировали места в отелях на юге, но теперь не могут спланировать обратную дорогу. Некоторые опасаются использовать самолеты и поэтому выбирают железнодорожный транспорт с доступом к которому сейчас также возникли сложности.

В РЖД пояснили, что причиной отмены продажи билетов стал ремонт железнодорожной инфраструктуры. Компания обещает возобновить продажи в ближайшее время после внесения изменений в маршруты и расписание.

Изменения в расписании коснутся поездов дальнего следования, которые отправятся с 8 сентября.

— В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в самое ближайшее время, после завершения корректировки графика, продажи билетов начнут открываться, — продолжили в компании.

Компания принесла извинения за доставленные неудобства и рекомендовала пассажирам настроить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам» для своевременного получения информации.

На летний сезон РЖД назначила 149 пар поездов, которые будут курсировать по маршрутам в сторону Черноморского побережья и курортов Кавминвод. Из них 65 пар следуют в Адлер, 43 — в Анапу, а 24 — в Новороссийск.

Ранее редакция сообщала о том, что в жители Новосибирска по четыре дня добираются на самолетах до юга России.

Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Общество Туризм

Регионы : Новосибирск

Теги : РЖД поездка

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Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге

Ребенку с расщелиной твердого и мягкого нёба требуется дорогостоящее лечение

Соня Трифонова родилась с расщелиной мягкого и твердого нёба, нарушением слуха. В восемь месяцев ей провели первую операцию по устранению расщелины, через несколько лет выполнили шунтирование барабанных перепонок. Слух восстановился, но речь так и не развивалась. С двух с половиной лет девочка занималась с логопедами, но особых результатов не было. Врачи выявили у нее расстройство развития экспрессивной речи. Два года назад хирурги провели еще одну операцию на нёбе, но полностью исправить дефект пока не удалось.

— Мы не опустили руки, продолжили интенсивные занятия по развитию речи. Соня активно повторяет слоги, старается говорить простые слова, она вообще очень коммуникабельная и отзывчивая. Несмотря на операции и все сложности в общении, дочка добросовестно занимается со специалистами, выполняет все домашние задания, ходит в детский сад и художественную школу, поет и позитивно смотрит на мир с надеждой, что когда-то заговорит и люди поймут ее. Соне скоро поступать в первый класс, и мы очень переживаем, что речи до сих пор практически нет, — рассказывает мама Сони Татьяна Попова.

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Каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года

Автор: Юлия Данилова

Жители Новосибирска сохраняют высокий интерес к предпринимательству. 15% горожан намерены открыть собственное дело в ближайшие один-два года. Еще 22% допускают такую возможность в будущем, а 18% рассматривают предпринимательство как потенциальный карьерный сценарий, хотя пока не приняли окончательного решения. Уже ведут собственный бизнес 5% опрошенных, говорится в исследовании Авито Работы и Авито Рекламы.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, интерес к предпринимательству остается устойчиво высоким по всей стране. По данным исследования, почти половина россиян рассматривает возможность запуска собственного дела. При этом многие находятся на этапе поиска идеи и выбора формата работы.

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Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге

Автор: Оксана Мочалова

Эксперты «РИА Рейтинг» подготовили ежегодный рейтинг социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Новосибирская область удержалась в первой его двадцатке, однако её положение ухудшилось. Регион занял 19-е место среди всех субъектов федерации с интегральным рейтингом 61,52 балла. В 2024 году область находилась на 18-й строчке с результатом 63,80 балла.

Если смотреть на результаты соседних регионов по Сибирскому федеральному округу, то Новосибирская область не является лидером. Кроме неё, в первую двадцатку из СФО вошёл только Красноярский край (9-е место и 70,15 балла). Иркутская область расположилась на 21-м месте.

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За сутки через четвертый мост в Новосибирске проезжают 38 тысяч автомобилей

Автор: Юлия Данилова

За 6 месяцев с момента открытия движения по новой мостовой переправе через реку Обь проехало 4,5 млн автомобилей. Среднесуточная интенсивность движения по данным ГКУ НСО «ЦОДД» составляет около 38 тысяч автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС» — концессионера объекта.

На открытии моста в декабре 2025 года генеральный директор транспортного дивизиона группы ВИС Александр Козаренко заявлял, что в сутки по мосту должно проезжать около 70 тысяч автомобилей. Судя по цифрам, по итогам полугода работы недобор составляет 32 тысячи машин в сутки.

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В Центральном парке Новосибирска снова установят колесо обозрения

Автор: Юлия Данилова

«Дирекция городских парков» Новосибирска ищет инвестора для реализации масштабного проекта «Колесо обозрения». Аттракцион высотой до 52 метров планируется разместить в Центральном парке. Он будет установлен на месте демонтированного в 2019 году колеса, рядом с автодромом.

Предполагается, что аттракцион будет эксплуатироваться при температуре от -10 до +45 градусов, поэтому на колесе должно быть установлено не менее 18 отапливаемых кабин на 3-6 пассажиров. Причем сам аттракцион должен быть не старше 2026 года производства.

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Еще одну сеть-дискаунтер начали развивать в Новосибирске владельцы «Светофора»

Автор: Юлия Данилова

Владельцы красноярской сети «Светофор» разворачивают в России новую продуктовую сеть «Золотой ключик». Об этом сообщил сайт Shopper’s.  По данным издания, речь идет о дискаунтерах. Под новую сеть компания ищет помещения площадью 350-450 кв. м на первых этажах зданий. «Золотой ключик» развивает ГК «Торгсервис», которая также занимается сетями «Светофор» и «Маяк». Подбор персонала ведет фирма «Восторг 76», которая принадлежит владельцу некоторых юрлиц «Торгсервиса» — компании «Инвест стандарт».

По данным Роспатента, в 2025 году заявки на товарный знак «Золотой ключик» подала компания «Красритейл» (основные владельцы — бенефициары «Торгсервиса» Валентина и Андрей Шнайдеры).

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В РЖД объяснили, почему прекратили продажу билетов с юга России на сентябрь

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