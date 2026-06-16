Каждый седьмой новосибирец планирует открыть бизнес в ближайшие два года

Устойчивый интерес

Жители Новосибирска сохраняют высокий интерес к предпринимательству. 15% горожан намерены открыть собственное дело в ближайшие один-два года. Еще 22% допускают такую возможность в будущем, а 18% рассматривают предпринимательство как потенциальный карьерный сценарий, хотя пока не приняли окончательного решения. Уже ведут собственный бизнес 5% опрошенных, говорится в исследовании Авито Работы и Авито Рекламы.

По словам директора по развитию Авито Работы Романа Губанова, интерес к предпринимательству остается устойчиво высоким по всей стране. По данным исследования, почти половина россиян рассматривает возможность запуска собственного дела. При этом многие находятся на этапе поиска идеи и выбора формата работы.

— Все чаще первым шагом в бизнес становятся регистрация индивидуального предпринимателя или оформление статуса самозанятого. По данным ФНС, к апрелю 2026 года число индивидуальных предпринимателей в России выросло на 7% за год и приблизилось к 5 млн человек, а количество самозанятых превысило 15 млн. Такие форматы позволяют протестировать спрос на товары или услуги при относительно низкой административной нагрузке, — поясняет Губанов.

Самые популярные сферы предпринимательства

Наиболее активно предпринимательством занимаются представители сферы услуг. О наличии собственного дела чаще других сообщали сотрудники автосервисов и мастера персональных услуг — по 18%, а также работники салонов красоты — 17%.

Среди действующих и потенциальных предпринимателей наиболее популярным направлением остается онлайн-торговля. Ее выбрали 14% респондентов. В число востребованных сфер также вошли искусство, развлечения и медиа (11%), IT и телекоммуникации (7%), производство (7%), туризм, гостиничный и ресторанный бизнес (7%), индустрия красоты и фитнеса (7%), а также традиционная розничная торговля (5%).

Стартовый капитал

Средний объем средств, который жители Новосибирска считают достаточным для запуска собственного дела, составил 1,08 млн рублей. При этом мужчины оценивают необходимый стартовый капитал в среднем почти в 1,3 млн рублей, тогда как женщины называют сумму около 912 тыс. рублей.

Работать на себя

Главным мотивом для открытия бизнеса остается стремление к независимости. О желании работать на себя заявили 41% участников исследования. Еще 39% хотели бы превратить хобби в источник дохода, 36% рассчитывают быстрее выйти на высокий уровень заработка, а 34% ориентируются на стабильный спрос на товары и услуги.

Кроме того, 23% респондентов рассматривают предпринимательство как возможность работать удаленно из любой точки мира. Для части опрошенных важными факторами также являются низкий порог входа в бизнес (21%), гибкий график работы (20%) и перспективы масштабирования проекта (11%).

Сарафанное радио

Отдельное внимание будущие предприниматели уделяют вопросам продвижения. Наиболее популярным инструментом остается сарафанное радио — на него рассчитывают 28% опрошенных. Еще 23% планируют использовать рекламу на классифайдах и маркетплейсах, 22% — поисковую рекламу, а 16% — онлайн-карты и профильные сервисы.

По оценке директора Авито Рекламы и стратегических партнерств Якова Пейсахзона, предпринимателям важно заранее продумывать каналы привлечения клиентов и способы проверки спроса на свои товары и услуги. Поэтому одним из востребованных инструментов становятся площадки с уже сформированной аудиторией потенциальных покупателей.

— В среднем жители Новосибирска, которые уже ведут бизнес или планируют его открыть, готовы направлять на продвижение около 100,6 тыс. рублей в месяц. Среди мужчин средний рекламный бюджет составляет 102,9 тыс. рублей, среди женщин — 80,9 тыс. рублей, — констатировал Пейсахзон.

Ранее редакция сообщала о том, что более 90 тысяч самозанятых школьников и студентов нашли в Новосибирске. Статус ИП молодые люди, начинающие свой бизнес, выбирают гораздо реже.