Новосибирск вошёл в пятёрку самых популярных студенческих городов России

Новосибирские университеты приняли 64 тысячи заявлений от абитуриентов в 2026 году. По этому показателю столица Сибири заняла пятое место среди всех городов России, пропустив вперед только Москву, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

Всего по стране через портал Госуслуг подано почти 1,3 миллиона заявлений. Как отметили в Минцифры РФ, электронным способом воспользовались 94% поступающих.

Для тех, кто еще ждет решения приемных комиссий, действуют важные сроки. Конкурсные списки на бюджет были опубликованы 27 июля. До 1 августа нужно успеть подать согласие на зачисление тем, кто поступает без вступительных испытаний или на целевые места. Основной срок подачи согласий для всех остальных заканчивается 5 августа.

Самое большое число будущих студентов традиционно принимает Москва. Далее следуют Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. За Новосибирском в рейтинге расположились Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оценили идею увеличения числа бюджетных мест в региональных вузах.