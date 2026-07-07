Новосибирский метрополитен установил новый рекорд пассажиропотока

Новосибирский метрополитен снова демонстрирует рост пассажиропотока: за первые шесть месяцев 2026 года подземка перевезла более 40 миллионов пассажиров. Это на 443,7 тысячи человек больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Самой популярной станцией остаётся «Площадь Маркса», которую посетили 7 миллионов человек. На втором месте «Заельцовская» и «Площадь Ленина» — каждая из этих станций приняла около 5 миллионов пассажиров.

В мэрии Новосибирска напомнили, что в 2026 году в метрополитен вышли современные поезда «Ермак», а некоторые старые составы будут дополнены пятыми вагонами. Это позволит увеличить интенсивность движения и сократить интервалы между поездами.

Продолжается модернизация турникетов. В октябре новые устройства появятся на станции «Октябрьская». Они будут поддерживать все виды оплаты. Стоит отметить, что уже сейчас 92% всех поездок осуществляется безналичным способом.

В перспективе планируется развитие метрополитена согласно обновлённой Генеральной схеме. Первый этап включает:

Продление Дзержинской линии

Строительство станций «Молодёжная» и «Гусинобродская»

Возведение метродепо «Волочаевское»

Эти меры направлены на повышение эффективности работы метрополитена и улучшение качества обслуживания пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что поезд с информацией о выборах в Госдуму запустят в новосибирском метро.