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Мировые и федеральные новости

Финансовый конгресс-2026: ЦБ ужесточил риторику, рынок упал, а банки отказались от «маркетинговых уловок»

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Финансовый конгресс Банка России, прошедший в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июля 2026 года, стал главной площадкой для диалога между регулятором, бизнесом и экспертами

В этом году ключевыми темами стали ужесточение риторики ЦБ, новые стандарты на страховом рынке и добровольный отказ банков от «маркетинговых уловок». Мероприятие, которое более 30 лет остается ключевой площадкой для диалога ЦБ РФ и финансового рынка, посетили 1150 участников, включая 19 иностранных делегаций и председателей центральных банков ряда дружественных стран.

Жесткая риторика ЦБ и реакция рынка

Центробанк дал понять, что не намерен смягчать денежно-кредитную политику в ближайшее время. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор поднимет траекторию ключевой ставки на следующий год — с текущих 8–10% до 10–12% в 2027 году. Это означает, что бизнес не увидит однозначной ставки как минимум полтора года, а доступность кредитов останется ограниченной. При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ «не является сторонником высоких ставок», а доступность кредитов зависит в первую очередь от уровня инфляции, а не от ключевой ставки.

Рынок отреагировал на это негативно. Индекс Мосбиржи, стартовав 1 июля с отметки 2360,9 пункта, к закрытию пятницы упал до 2242,84, достигнув самого низкого уровня с февраля 2023 года. Индекс гособлигаций RGBI за время форума также снизился с 113,57 до 112,08 пункта. В кулуарах финансисты признавались: от ЦБ ждали если не хороших новостей, то хотя бы ясности, а вместо этого получили ужесточение риторики.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин оценил текущую динамику курса рубля как стабильную: большую часть последних 12 месяцев курс находился в коридоре 75–85 руб. за доллар, а сейчас он вблизи середины этого диапазона. По инфляции он призвал не ориентироваться на недельные данные, назвав их «очень шумным индикатором». Заботкин также отметил, что проинфляционные факторы только нарастают, а бюджет остается для ЦБ серьезным источником риска.

Новые стандарты кредитного страхования жизни

Важным итогом конгресса стало решение о повышении качества кредитного страхования жизни. С 19 октября 2026 года на рынке введут два новых стандарта: один для страхования жизни при выдаче потребительских кредитов, второй — при ипотеке.

Сейчас доля выплат по таким договорам у некоторых компаний крайне мала — 3–5%. После запуска стандартов средний показатель компенсаций может достичь 30% в полисах к потребкредитованию и 50% в ипотечном страховании. Новые правила также ограничат срок рассмотрения заявки о выплате пятью днями, уберут из полисов большой перечень исключений и помогут снизить высокие комиссии банков-посредников. По оценкам экспертов, сейчас примерно две трети премии может уходить на вознаграждение посредникам.

Стандарты уже одобрены президиумом Всероссийского союза страховщиков и согласовываются с Банком России. После запуска они станут обязательными для членов ВСС, работающих с такими продуктами.

Банки отказались от «маркетинговых уловок»

Семь крупнейших банков подписали меморандум о честном информировании граждан об условиях депозитов. Документ, разработанный Ассоциацией банков России и Национальным советом финансового рынка совместно с ЦБ и ФАС, был представлен на конгрессе.

Меморандум запрещает:

  • выводить на первый план максимальную ставку без подробного раскрытия условий её получения;
  • использовать графические приёмы, выделяющие выгоду и скрывающие ограничения;
  • автоматически проставлять «галочки» в онлайн-калькуляторах, завышающие доходность.

Теперь вся ключевая информация о доходности и условиях должна помещаться на одной странице сайта. «Разработка меморандума — доказательство того, что рынок созрел для саморегулирования, готов брать на себя обязательства и слышит сигналы регуляторов о недопустимости практик, вводящих клиентов в заблуждение», — заявил президент АБР Денис Липаев. ЦБ дал банкам полгода на адаптацию.

Мягкое регулирование ИИ в банках

Центробанк выступил за мягкое регулирование использования искусственного интеллекта при оценке кредитных рисков. Регулятор планирует сначала мониторить применение ИИ, затем выпустить методические рекомендации, и только в случае необходимости — более строгие требования. К 1 января 2030 года системно значимые кредитные организации обязаны перейти на модельный подход к оценке кредитного риска.

Цифровой рубль: всё готово к масштабному внедрению

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банки и крупные торговые предприятия готовы к широкомасштабному использованию цифрового рубля. «Всё готово для широкого использования цифрового рубля. Наши системные банки и крупный торговый бизнес готовы к приёму. Всё готово с точки зрения процессов; мы провели огромную подготовительную работу для этого этапа», — сказала она. ЦБ также обсуждает возможность открытия кошельков цифрового рубля на балансах банков и изучает идею использования смарт-контрактов для бизнеса.

Главный сигнал конгресса

Финансовый конгресс-2026 дал рынку чёткий сигнал: ЦБ не намерен смягчать политику в угоду текущей конъюнктуре. Борьба с инфляцией остаётся приоритетом, а бизнесу и инвесторам придётся адаптироваться к длительному периоду высоких ставок. При этом регулятор продолжает развивать инфраструктуру — от новых стандартов на страховом рынке до внедрения цифрового рубля и регулирования ИИ. Открывая мероприятие, Эльвира Набиуллина отметила, что потенциал дальнейшего роста связан не только с объемом инвестиций, но и с повышением производительности, более эффективным использованием имеющихся ресурсов и способностью экономики адаптироваться к структурным изменениям.

 

Иллюстрация создана с помощью нейросети magnific.com

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Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экономика финансы кредиты ключевая ставка

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