Жара, вода и три секунды до беды: новосибирцам рассказали о правилах выживания на воде летом

Летняя жара делает воду магнитом для миллионов людей. Но парадокс заключается в том, что именно желание быстро охладиться чаще всего приводит к беде. Мы привыкли жить в воздушной среде, где гравитация предсказуема, а опора под ногами есть всегда. Вода — это совершенно другая физическая реальность. Здесь нет твердой почвы, здесь мы дышим иначе, двигаемся иначе и тонем иначе, поясняет ассистент кафедры спортивных дисциплин НГПУ Марина Пупкова.
Физиология утопающего: почему тонут даже те, кто умеет плавать?
— Многие считают, что тонут только те, кто не умеет плавать. Это миф. Чаще всего гибнут хорошие пловцы, которые переоценили свои силы, — рассуждает Марина Пупкова.
Почему это происходит?
- Иллюзия «холодной бодрости». Когда вы заходите в прохладную воду, организм выбрасывает в кровь адреналин. Вам кажется, что вы полны сил. Но на самом деле холод вызывает спазм периферических сосудов. Кровь отливает от мышц к внутренним органам. Руки и ноги начинают «деревенеть» именно тогда, когда вам нужно грести к берегу.
- Судорога — это не боль, это ловушка. Судорога в воде редко возникает просто от холода. Главная причина — переутомление мышц + резкий перепад температур. Если вы активно плавали, а потом резко нырнули в холодную яму, мышца «заклинит».
- Паника сжигает кислород. Это главный враг. В состоянии паники человек начинает хаотично барахтаться, вертикально уходя под воду. При этом он делает частые, поверхностные вдохи, захлебываясь. Запомните: вода держит каждого, кто лежит на ней горизонтально. Легкие — это ваш природный поплавок.
Скрытые угрозы: о чем молчат красивые пляжи?
— Отдыхая на водоеме, мы часто смотрим только на поверхность. Но опасность кроется в том, чего мы не видим, — предупреждает эксперт.
- Термоклины и холодные ключи. На многих озерах и реках верхний слой воды прогревается до +25°C, а буквально в метре ниже температура может быть +8°C. Попадание в такой «холодный карман» вызывает шок и мгновенный спазм дыхательных путей.
- Водовороты и обратные течения. На реках с быстрым течением за мысами или мостовыми опорами образуются зоны обратного течения. Вас может снести не вниз по реке, а затянуть под берег или под корягу.
- «Пьяный» берег. Алкоголь и вода — это не коктейль, это русская рулетка. Спирт расширяет сосуды (вам тепло, но вы стремительно переохлаждаетесь) и отключает вестибулярный аппарат. В воде человек под алкоголем теряет ориентацию «где верх, где низ» за считанные секунды.
Дети и вода: зона тотального контроля!
Дети воспринимают воду как продолжение песочницы. У них еще не сформирован инстинкт самосохранения в водной среде.
- Правило «Вытянутой руки». Если ребенок в воде, взрослый должен быть не на шезлонге, не в телефоне, а на расстоянии вытянутой руки. Утопающий ребенок не машет руками и не кричит. Он просто тихо уходит под воду, потому что его инстинкт заставляет тянуться вверх, а не звать на помощь.
- Матрасы и нарукавники — это не спасательные средства. Это игрушки. Проколотый матрас, соскользнувшие нарукавники или просто волна, перевернувшая круг, превращают их в ловушку. Если ребенок не умеет плавать уверенно, на нем должен быть надет спасательный жилет, подобранный по весу.
- Учите не бояться, а доверять воде. Вместо криков «Не ходи, утонешь!», научите ребенка базовому навыку выживания — «Поплавок» (или «Звездочка»). Если устал, если страшно — просто перевернись на спину, раскинь руки и ноги, и лежи. Этот навык спасает жизни лучше, чем умение быстро плавать кролем.
Алгоритм самоспасения: что делать, если стало плохо?
Если вы почувствовали, что силы на исходе, или вас свела судорога, отключите панику и выполните алгоритм:
- Сбросьте напряжение. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох прямо в воду. Это автоматически перевернет ваше тело на спину (воздух в легких поднимет грудь).
- Отдыхайте на спине. Лежите горизонтально, дышите ровно. Ваши легкие работают как понтоны.
- Если свело ногу (икру). Не пытайтесь грести. Перевернитесь на спину. Если свело икру — глубоко вдохните, нырните с головой (если позволяет глубина и вы не паникуете) и резко потяните стопу больной ноги руками на себя (разгибая ее). Либо просто уколите кожу над сведенной мышцей (если есть булавка или просто сильно ущипните).
- Экономьте силы. Не плывите против течения по диагонали. Плывите вдоль берега или используйте течение, чтобы выйти к пологому месту.
Помощь утопающему: как не стать второй жертвой?
— Самая большая ошибка очевидцев — бросаться в воду вслед за тонущим без подготовки. Утопающий человек — это не тот, кто зовет на помощь. Это обезумевший от страха человек, который будет топить своего спасателя, пытаясь вытолкнуть себя на воздух, — предупреждает Марина Пупкова.
Золотое правило спасения:
- Крикните, чтобы привлечь внимание других.
- Бросьте что-то плавучее (мяч, бутылку, доску, веревку).
- Протяните шест, весло, одежду, связанную узлом.
- Подплывайте к утопающему только если вы уверены в своих силах на 200%. Подплывать нужно строго сзади, чтобы он не схватил вас. Поднырните, возьмите его за подбородок или под мышки и плывите на спине.
— Вода — это колоссальное удовольствие, здоровье и отличная физическая форма, если относиться к ней с уважением. Летний отдых не должен омрачаться трагедиями, которые в 90% случаев происходят из-за банального игнорирования законов физики и собственной физиологии. Помните: вода не злобная и не добрая. Она просто подчиняется законам природы. И наша с вами задача — выучить эти законы один раз, чтобы все лето наслаждаться прохладой, а не бояться ее, — резюмирует Марина Пупкова.
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Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.