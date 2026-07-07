Жара, вода и три секунды до беды: новосибирцам рассказали о правилах выживания на воде летом

Летняя жара делает воду магнитом для миллионов людей. Но парадокс заключается в том, что именно желание быстро охладиться чаще всего приводит к беде. Мы привыкли жить в воздушной среде, где гравитация предсказуема, а опора под ногами есть всегда. Вода — это совершенно другая физическая реальность. Здесь нет твердой почвы, здесь мы дышим иначе, двигаемся иначе и тонем иначе, поясняет ассистент кафедры спортивных дисциплин НГПУ Марина Пупкова.

Физиология утопающего: почему тонут даже те, кто умеет плавать?

— Многие считают, что тонут только те, кто не умеет плавать. Это миф. Чаще всего гибнут хорошие пловцы, которые переоценили свои силы, — рассуждает Марина Пупкова.

Почему это происходит?

Иллюзия «холодной бодрости». Когда вы заходите в прохладную воду, организм выбрасывает в кровь адреналин. Вам кажется, что вы полны сил. Но на самом деле холод вызывает спазм периферических сосудов. Кровь отливает от мышц к внутренним органам. Руки и ноги начинают «деревенеть» именно тогда, когда вам нужно грести к берегу.

Когда вы заходите в прохладную воду, организм выбрасывает в кровь адреналин. Вам кажется, что вы полны сил. Но на самом деле холод вызывает спазм периферических сосудов. Кровь отливает от мышц к внутренним органам. Руки и ноги начинают «деревенеть» именно тогда, когда вам нужно грести к берегу. Судорога — это не боль, это ловушка. Судорога в воде редко возникает просто от холода. Главная причина — переутомление мышц + резкий перепад температур. Если вы активно плавали, а потом резко нырнули в холодную яму, мышца «заклинит».

Судорога в воде редко возникает просто от холода. Главная причина — переутомление мышц + резкий перепад температур. Если вы активно плавали, а потом резко нырнули в холодную яму, мышца «заклинит». Паника сжигает кислород. Это главный враг. В состоянии паники человек начинает хаотично барахтаться, вертикально уходя под воду. При этом он делает частые, поверхностные вдохи, захлебываясь. Запомните: вода держит каждого, кто лежит на ней горизонтально. Легкие — это ваш природный поплавок.

Скрытые угрозы: о чем молчат красивые пляжи?

— Отдыхая на водоеме, мы часто смотрим только на поверхность. Но опасность кроется в том, чего мы не видим, — предупреждает эксперт.

Термоклины и холодные ключи. На многих озерах и реках верхний слой воды прогревается до +25°C, а буквально в метре ниже температура может быть +8°C. Попадание в такой «холодный карман» вызывает шок и мгновенный спазм дыхательных путей.

На многих озерах и реках верхний слой воды прогревается до +25°C, а буквально в метре ниже температура может быть +8°C. Попадание в такой «холодный карман» вызывает шок и мгновенный спазм дыхательных путей. Водовороты и обратные течения. На реках с быстрым течением за мысами или мостовыми опорами образуются зоны обратного течения. Вас может снести не вниз по реке, а затянуть под берег или под корягу.

На реках с быстрым течением за мысами или мостовыми опорами образуются зоны обратного течения. Вас может снести не вниз по реке, а затянуть под берег или под корягу. «Пьяный» берег. Алкоголь и вода — это не коктейль, это русская рулетка. Спирт расширяет сосуды (вам тепло, но вы стремительно переохлаждаетесь) и отключает вестибулярный аппарат. В воде человек под алкоголем теряет ориентацию «где верх, где низ» за считанные секунды.

Дети и вода: зона тотального контроля!

Дети воспринимают воду как продолжение песочницы. У них еще не сформирован инстинкт самосохранения в водной среде.

Правило «Вытянутой руки». Если ребенок в воде, взрослый должен быть не на шезлонге, не в телефоне, а на расстоянии вытянутой руки. Утопающий ребенок не машет руками и не кричит. Он просто тихо уходит под воду, потому что его инстинкт заставляет тянуться вверх, а не звать на помощь.

Если ребенок в воде, взрослый должен быть не на шезлонге, не в телефоне, а на расстоянии вытянутой руки. Утопающий ребенок не машет руками и не кричит. Он просто тихо уходит под воду, потому что его инстинкт заставляет тянуться вверх, а не звать на помощь. Матрасы и нарукавники — это не спасательные средства. Это игрушки. Проколотый матрас, соскользнувшие нарукавники или просто волна, перевернувшая круг, превращают их в ловушку. Если ребенок не умеет плавать уверенно, на нем должен быть надет спасательный жилет, подобранный по весу.

— это не спасательные средства. Это игрушки. Проколотый матрас, соскользнувшие нарукавники или просто волна, перевернувшая круг, превращают их в ловушку. Если ребенок не умеет плавать уверенно, на нем должен быть надет спасательный жилет, подобранный по весу. Учите не бояться, а доверять воде. Вместо криков «Не ходи, утонешь!», научите ребенка базовому навыку выживания — «Поплавок» (или «Звездочка»). Если устал, если страшно — просто перевернись на спину, раскинь руки и ноги, и лежи. Этот навык спасает жизни лучше, чем умение быстро плавать кролем.

Алгоритм самоспасения: что делать, если стало плохо?

Если вы почувствовали, что силы на исходе, или вас свела судорога, отключите панику и выполните алгоритм:

Сбросьте напряжение. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох прямо в воду. Это автоматически перевернет ваше тело на спину (воздух в легких поднимет грудь).

Сделайте глубокий вдох и медленный выдох прямо в воду. Это автоматически перевернет ваше тело на спину (воздух в легких поднимет грудь). Отдыхайте на спине. Лежите горизонтально, дышите ровно. Ваши легкие работают как понтоны.

Лежите горизонтально, дышите ровно. Ваши легкие работают как понтоны. Если свело ногу (икру). Не пытайтесь грести. Перевернитесь на спину. Если свело икру — глубоко вдохните, нырните с головой (если позволяет глубина и вы не паникуете) и резко потяните стопу больной ноги руками на себя (разгибая ее). Либо просто уколите кожу над сведенной мышцей (если есть булавка или просто сильно ущипните).

Не пытайтесь грести. Перевернитесь на спину. Если свело икру — глубоко вдохните, нырните с головой (если позволяет глубина и вы не паникуете) и резко потяните стопу больной ноги руками на себя (разгибая ее). Либо просто уколите кожу над сведенной мышцей (если есть булавка или просто сильно ущипните). Экономьте силы. Не плывите против течения по диагонали. Плывите вдоль берега или используйте течение, чтобы выйти к пологому месту.

Помощь утопающему: как не стать второй жертвой?

— Самая большая ошибка очевидцев — бросаться в воду вслед за тонущим без подготовки. Утопающий человек — это не тот, кто зовет на помощь. Это обезумевший от страха человек, который будет топить своего спасателя, пытаясь вытолкнуть себя на воздух, — предупреждает Марина Пупкова.

Золотое правило спасения:

Крикните, чтобы привлечь внимание других.

Бросьте что-то плавучее (мяч, бутылку, доску, веревку).

Протяните шест, весло, одежду, связанную узлом.

Подплывайте к утопающему только если вы уверены в своих силах на 200%. Подплывать нужно строго сзади, чтобы он не схватил вас. Поднырните, возьмите его за подбородок или под мышки и плывите на спине.

— Вода — это колоссальное удовольствие, здоровье и отличная физическая форма, если относиться к ней с уважением. Летний отдых не должен омрачаться трагедиями, которые в 90% случаев происходят из-за банального игнорирования законов физики и собственной физиологии. Помните: вода не злобная и не добрая. Она просто подчиняется законам природы. И наша с вами задача — выучить эти законы один раз, чтобы все лето наслаждаться прохладой, а не бояться ее, — резюмирует Марина Пупкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС назвали самый опасный водоем Новосибирска.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.