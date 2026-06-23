Поезд с информацией о выборах в Госдуму запустят в новосибирском метро

В Новосибирской области стартовала подготовка к выборам, которые пройдут в Единый день голосования 20 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также принять участие в 29 муниципальных кампаниях, в ходе которых будет замещено 119 мандатов. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель областной избирательной комиссии Наталья Кошкина. Голосование вновь будет проводиться в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября включительно.

— Любой избиратель выбирает удобный для него день, удобное для него время, и в течение этих трёх дней приходит на участок, чтобы проголосовать, — отметила Наталья Кошкина.

Сохранятся и привычные форматы: голосование на дому для маломобильных граждан, по месту нахождения (через МФЦ или «Госуслуги»), а также выездное голосование в отдалённых сёлах — таких населённых пунктов около трёхсот, где проживает порядка 20 тысяч человек.

Самой яркой инновацией кампании станет тематический поезд в новосибирском метро.

— Впервые в Новосибирске планируется запуск брендированного или тематического поезда в метро с информацией о выборах. Это будет первый раз. В составе из четырёх вагонов будет представлена подробная информация о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы, что такое Госдума, как проходят выборы, какие есть способы голосования, механизмы голосования, — сообщила председатель облизбиркома.

По её словам, запуск поезда запланирован на начало августа.

Кроме того, в этом году избирком впервые откажется от устаревших комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) 2010 года — они списаны из-за истекшего срока эксплуатации. Вместо них будут использоваться только 250 КОИБов 2017 года, которые проходят техническое обследование. Решение об их применении Центральная избирательная комиссия примет в августе. Эти устройства представляют собой сканирующие машины, которые автоматически считывают и подсчитывают голоса избирателей, что значительно ускоряет процесс подведения итогов и снижает риск ошибок при ручном подсчёте.

Массовое информирование граждан пройдёт через проект «ИнформУИК» — адресный поквартирный обход. С 20 августа более 6 тысяч членов комиссий с бейджами и сумками-шопперами посетят дома новосибирцев.

Всего в Новосибирской области будет работать 1757 избирательных участков. На 942 из них установят камеры видеонаблюдения. На остальных участках будет вестись видеозапись. Как пояснила Наталья Кошкина, запись будет идти в течение всех трёх дней голосования и обязательно в ночное время.

По состоянию на 1 января в Новосибирской области зарегистрировано 2 185 467 избирателей, в том числе 1 232 118 — в самом Новосибирске. Официальные данные будут уточнены по состоянию на 1 июля и опубликованы на сайте избирательной комиссии.

В выборах имеют право участвовать 17 политических партий. Из них 11 освобождены от сбора подписей — кандидаты от этих партий могут баллотироваться без дополнительных бюрократических процедур. Остальным партиям и самовыдвиженцам необходимо собрать в свою поддержку около 16 тысяч подписей избирателей.

— Период выдвижения кандидатов уже начался: партии должны провести съезды и выдвинуть списки до 11 июля. Окончательная регистрация всех кандидатов завершится к 15 августа, — отметила Наталья Кошкина.

Стоит отметить, что некоторые партии уже определились со своими кандидатами. «Единая Россия» провела предварительное голосование с 25 по 31 мая, в котором участвовали 80 кандидатов, а свои голоса отдали около 200 тысяч жителей Новосибирской области. В трёх одномандатных округах победу одержали действующие депутаты Госдумы: Олег Иванинский (округ №137), Дмитрий Савельев (округ №138) и Виктор Игнатов (округ №140). В Искитимском округе (№139) наибольшее число голосов получил предприниматель Дмитрий Селезнев. По региональному партийному списку лидирует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, следом за ним — Герой России Владимир Сайбель.

КПРФ на съезде 20 июня утвердила свой список. Региональную группу возглавил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В список также вошли Роман Яковлев, главный бухгалтер ЦК КПРФ Елена Никулина (Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов. В одномандатных округах от КПРФ выдвинуты Андрей Жирнов (округ №137), действующий депутат Госдумы Ренат Сулейманов (округ №138), Глеб Черепанов (округ №139) и Роман Яковлев (округ №140).

Напомним, кампания по выборам в Госдуму проходит по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. На территории Новосибирской области образовано четыре таких округа.

Ранее редакция сообщала, что политологи оценили действующих новосибирских депутатов Госдумы.