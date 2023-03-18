Новосибирским перевозчикам предложили работать как в Питере ― после 22:00

— Можно ли сделать так, чтобы автобусы в Новосибирске ездили после 22:00 вечера? — поинтересовался у городских перевозчиков их коллега, представитель ООО «Сибирские ресурсосберегающие технологии» Сергей Ермаков в ходе круглого стола, организованного реготделением «ОПОРЫ РОССИИ». — Сегодня вечером на общественном транспорте невозможно никуда уехать даже из центра города, я не говорю о спальных районах. Почему у нас общественный транспорт не может ходить как Санкт-Петербурге до 2 часов ночи?

Представители компаний-перевозчиков в один голос заявили, что финансовая составляющая перевозок не позволит это сделать.

— Если у нас сделать тариф по 65 рублей, как в Питере, то мы круглые сутки будем работать, — добавил один из участников круглого стола.

Руководитель комиссии по пассажирским перевозкам в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева добавила, что даже после беспрецедентного для Новосибирска повышения тарифа на проезд в конце прошлого года на 4 рубля этот вид деятельности убыточен и компании-перевозчики продолжают закрываться.

— 30 рублей за поездку — это 60% от реальной себестоимости проезда. Сейчас по факту получается, муниципальный транспорт постепенно вытесняет с рынка частных перевозчиков, в том числе за счет обновления парка. Давайте все вместе подумаем о том, как можно поработать с регулируемыми тарифами, с поддержкой частных городских перевозчиков, чтобы они работали в конкурентных условиях с муниципальным транспортом, — предложила Ярцева.

В итоге реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» решило обсудить этот вопрос с участниками рынка, а также представителями мэрии и департамента по тарифам Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что городские и областные перевозчики обозначили пробелы регулирующего отрасль муниципального, регионального и федерального законодательства.