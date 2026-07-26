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Власть Технологии

Три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации

Автор: Оксана Мочалова

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Барабинск, Карасук и Инская попали в федеральный проект

Железнодорожные станции Барабинск, Карасук I и Инская включены в федеральный проект «Российских железных дорог» по созданию «Цифровой железнодорожной станции» (ЦЖС). Об этом сообщили в администрации Карасукского муниципального округа. Помимо станций Новосибирской области, в периметр проекта на Западно-Сибирской магистрали вошли объекты в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Программа цифровизации действует с 2019 года. Первой площадкой для отработки технологий стала сортировочная станция Челябинск-Главный, где в настоящее время тестируют 23 технологических модуля. Завершить пилотный этап планировалось к 2026 году. Основная суть преобразований – интеллектуальные системы постепенно берут на себя до двух третей операций, которые раньше выполняли люди.

Внедряемые технические решения ранее не использовались на железнодорожном транспорте. Например, на Челябинской станции уже работает скоростная сеть LTE, а робот-расцепщик с системой машинного зрения самостоятельно расформировывает составы на сортировочных горках. Благодаря этим технологиям сотрудники реже находятся в зоне движения поездов, что напрямую влияет на безопасность.

Главная цель проекта – не только ускорение грузоперевозок, но и повышение безопасности труда. Машинисты, диспетчеры и осмотрщики вагонов будут меньше времени проводить на путях. При этом производительность сортировочных комплексов ожидаемо вырастет.

Ранее редакция сообщала, что грузооборот на ЗСЖД в Сибири начал увеличиваться.

Фото редакции Infopro

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Рубрики : Власть Технологии

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : цифровизация цифровая станция РЖД

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Автор: Оксана Мочалова

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Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Автор: Оксана Мочалова

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Ведомство предлагает размещать такие специализированные зоны в местах наибольшей социальной нагрузки. Парковки появятся у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных городских локаций.

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Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении масштабного эксперимента по использованию электронных рецептов на лекарственные препараты. Инициатива, известная как «роуминг» электронных рецептов, позволит жителям страны приобретать назначенные лекарства за пределами того региона, где был выписан рецепт. 

Как пояснили в Минздраве, сейчас региональные системы электронных рецептов работают обособленно, что создает сложности с консолидацией данных на федеральном уровне и не дает возможности отпускать лекарства в других субъектах РФ.

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В России расширили список нарушений для выдворения иностранцев

Автор: Оксана Мочалова

Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, которые существенно ужесточают правила пребывания иностранных граждан в России. Новый закон расширяет список проступков, за которые мигрантов могут не только оштрафовать, но и выслать из страны. Если раньше выдворение грозило за 22 вида нарушений, то теперь этот перечень увеличился более чем в два раза и насчитывает 45 пунктов.

В обновленный список вошли не только привычные миграционные провинности, но и целый ряд административных правонарушений, которые раньше карались лишь денежным взысканием. К примеру, теперь высылка может последовать за проявления дискриминации по половому, расовому или религиозному признаку, а также за неповиновение требованиям военнослужащих при охране государственной границы.

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Автор: Оксана Мочалова

Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для граждан России, включая жителей Новосибирска, до 31 октября 2026 года, но одновременно законодательно ограничило возможность дальнейшего продления. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Согласно документу, Россия и Белоруссия исключены из списка стран с постоянным безвизовым режимом. Вместо этого для них введена отдельная норма: граждане обеих стран могут въезжать, транзитом пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта — но только до 31 октября 2026 года.

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Девелоперу, обманувшему дольщиков, отказали в УДО в Новосибирске

Бывший директор новосибирской строительной компании «Сумет» Владимир Зурков предпринял очередную попытку выйти на свободу досрочно. Но суд не поддержал ходатайство. Об этом рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Экс-глава строительной организации отбывает в тюрьме 10-летний срок. Такое наказание он получил сразу за несколько экономических преступлений (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, мошенничество в крупном и особо крупном размере, растрата в особо крупном размере и обман дольщиков).

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