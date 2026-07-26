Три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации

Железнодорожные станции Барабинск, Карасук I и Инская включены в федеральный проект «Российских железных дорог» по созданию «Цифровой железнодорожной станции» (ЦЖС). Об этом сообщили в администрации Карасукского муниципального округа. Помимо станций Новосибирской области, в периметр проекта на Западно-Сибирской магистрали вошли объекты в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Программа цифровизации действует с 2019 года. Первой площадкой для отработки технологий стала сортировочная станция Челябинск-Главный, где в настоящее время тестируют 23 технологических модуля. Завершить пилотный этап планировалось к 2026 году. Основная суть преобразований – интеллектуальные системы постепенно берут на себя до двух третей операций, которые раньше выполняли люди.

Внедряемые технические решения ранее не использовались на железнодорожном транспорте. Например, на Челябинской станции уже работает скоростная сеть LTE, а робот-расцепщик с системой машинного зрения самостоятельно расформировывает составы на сортировочных горках. Благодаря этим технологиям сотрудники реже находятся в зоне движения поездов, что напрямую влияет на безопасность.

Главная цель проекта – не только ускорение грузоперевозок, но и повышение безопасности труда. Машинисты, диспетчеры и осмотрщики вагонов будут меньше времени проводить на путях. При этом производительность сортировочных комплексов ожидаемо вырастет.

Ранее редакция сообщала, что грузооборот на ЗСЖД в Сибири начал увеличиваться.