Студентов-поваров в Новосибирске работодатели «разбирают» на втором курсе

В Новосибирске у работодателей резко вырос спрос на специалистов, которые могут работать в сфере общепита. Об этом сообщил директор Новосибирского технологического колледжа питания Михаил Ермолаев. По его словам, на этот спрос отреагировали абитуриенты.

— По результатам приемной кампании 2025 года на специальность «повар-кондитер» у нас конкурс 5 человек на место. Причем приходили абитуриенты с красными дипломами и золотыми медалями, которые целенаправленно выбирали эту специальность с мотивацией вырасти до шеф-повара. Востребованность специальности высокая. Проходные баллы в этом году также были высокие, — констатировал Михаил Ермолаев.

Большой спрос со стороны работодателей оказался на технологов продуктов общественного питания массового изготовления. В итоге конкурс составил четыре человека на место.

— Только за последний год пять крупных игроков в Новосибирске запустили огромные цеха-кухни с массовым производством продуктов питания. Среди них «Торговая площадь», S7 и т.д. Работодатели принимают участие в подготовке программ обучения и со второго курса забирают студентов на производственную практику, — пояснил директор колледжа.

В целом, по его данным, большинство студентов уже работают по профессии после второго курса, получив повара 3 разряда. 87% выпускников трудоустраиваются по профессии.

Напомним, участники новосибирского рынка общепита неоднократно говорили о дефиците кадров в отрасли. В среднем на одну вакансию в регионе приходится два резюме, осенью 2024 — 1,1 резюме. Самые дефицитные — специалисты по европейской и русской кухне.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает около 2000 ресторанов быстрого обслуживания, около 250 ресторанов.

