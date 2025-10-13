Рекламодателям

В Новосибирской области сохраняется дефицит врачей и поваров

  13/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области дефицит врачей и поваров
В сентябре почти четверть предложений работодателей были на представителей рабочих специальностей

В Новосибирской области в сентябре на рынке труда остро не хватало врачей. На одну вакансию в среднем было подано 0,9 резюме, на вакансию медсестры — 1,9, тогда как нормой считается от 4 до 7,9. Напомним, на минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной отработке в государственной системе здравоохранения выпускников медвузов, которые обучаются на бюджетной основе. Этот документ нацелен на борьбу с дефицитом кадров в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, подчеркивают законодатели.

Как сообщила пресс-служба hh.ru, в список самых дефицитных специалистов также вошли повара – на одну вакансию приходилось 1,6 резюме. Ранее редакция сообщала о том, что студентов-поваров в Новосибирске работодатели «разбирают» на втором курсе.

В списке дефицитных также слесари и сантехники — 1,8, сварщики — 2,1, продавцы — 3 резюме, машинисты — 3,3.

— Рынок труда в Новосибирской области, в первую очередь, продолжает нуждаться в специалистах рабочих профессий – на них приходится 23% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по уровню спроса расположились специалисты по продажам и обслуживанию клиентов – 19%, на третьем оказались специалисты из сферы производства — 17%, — добавили аналитики.

Напомним, по итогам сентября 2025 года число вакансий по рабочим специальностям в Новосибирске достигло на hh.ru около 5,1 тысячи, что на 38% меньше, чем в сентябре 2024 года. При этом новосибирцы, желающие работать в сфере рабочих профессий, разместили и обновили за месяц на hh.ru более 30 тысяч резюме, что на 57% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что работа официантом и кассиром привлекает зумеров Новосибирска.

Источник фото: нейросеть Шедеврум











