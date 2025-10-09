Выпускников новосибирского медвуза обяжут отработать три года в госмедицине

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной отработке в государственной системе здравоохранения выпускников медвузов, которые обучаются на бюджетной основе. Поправки ко второму чтению принимаются до 22 октября. Этот документ нацелен на борьбу с дефицитом кадров в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, подчеркивают законодатели.

Речь идет о выпускниках медицинских и фармацевтических вузов. В перспективе нормы планируют распространить и на учреждения среднего профессионального образования, уточняется в пояснительной записке.

— Ежегодно около 35% выпускников вузов и 35% — учреждений СПО, получивших образование за счет бюджета, не выходят на работу в государственные медорганизации. Для медицинского работника крайне важно сразу со студенческой скамьи получить практический опыт работы, соответствующий государственным стандартам качества, — говорится в документе.

В законопроекте уточняется, что целевики будут обязаны отработать в тех организациях, с которыми у них заключены договоры (этот порядок работает и сегодня). Как будут распределяться остальные выпускники, которые поступали в вуз или СПО не по целевому договору, — пока непонятно.

— В соответствии с законопроектом выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Изменения, предусмотренные законопроектом, не ограничивают выпускника в выборе конкретной медицинской организации, — подчеркивается в документе.

Ключевой новацией законопроекта являются установление жесткого требования к тем, кто откажется от обязательной отработки. Они будут выплачивать компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере.

— Текущая модель штрафов не привязана к индексируемым финансовым индикаторам (например, МРОТ) и не зависит от уровня инфляции. В настоящее время отмечается негативная практика, когда абитуриенты, поступая на первый курс, оформляют заявку на целевое обучение, заведомо зная, что не будут исполнять обязательства по трудоустройству, планируя вернуть денежные средства в объеме, затраченном в течении шести лет на их обучение без процентов. Таким образом, текущий однократный размер штрафа фактически является не штрафной санкцией, а беспроцентным образовательным кредитом, рассрочкой, — констатируют авторы законопроекта.

Напомним, в этом году коммерческое обучение в НГМУ — одно из самых дорогих в регионе . По данным сервиса vuzopedia, в 2025 году за обучение на факультете «Стоматология» студенты будут платить от 449 тысяч рублей, на «Лечебном деле» — от 402 тысяч, на «Педиатрии» — от 338 тысяч.

По данным областного Минздрава, 70% студентов (409 человек), поступивших в этом году в вуз на бюджет, уже являются целевиками. Из них 249 заключили договоры на обучение на лечебном факультете, 143 ― на педиатрии, 143 ― на стоматологии, по двое человек ― на медико-профилактическом факультете и факультете клинической психологии, один — на фармации. Всего в НГМУ по целевому договору сейчас обучаются 278 студентов, которые после окончания вуза пойдут работать в медорганизации, расположенные в Новосибирске и районах области. На целевое обучение в ординатуре договоры в этом году подписали 218 студентов, 413 уже работают как врачи-стажеры.

В шесть средне-специальных медицинских учебных заведений региона по целевому набору в этом году поступили 1942 студента. При этом в 2025 году по целевому договору из колледжей выпустили 447 человек — медсестер и фельдшеров.

Федеральные СМИ, со ссылкой на источники в Госдуме, сообщили, что отрабатывать в государственных медучреждениях будут уже нынешние студенты, которые обучаются на бюджете, независимо от курса обучения и наличия целевого направления. Три года они будут работать под присмотром наставников, а по окончании наставничества пройдут периодическую аккредитацию специалиста. Как бюджетники, уже обучающиеся в вузе и не имеющие целевого договора, будут договариваться с медорганизацией, не уточняется.

Еще один важный нюанс: при отчислении из вуза, вне зависимости от причины, студенты также должны будут вернуть деньги за обучение. В какой сумме — не уточняется.

Ожидается, что законопроект будет принят во всех чтениях до весны 2026 года и вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Депутаты Госдумы в своих комментариях в соцсетях отмечают, что не видели в бюджете поправок, направленных на повышение зарплаты, и прочих мер поддержки молодым медикам, и заявляют, что пока речь идет только о репрессивных методах удержания кадров в системе здравоохранения. Некоторые депутаты предположили, что после вступления законопроекта в силу в медвузы в 2026 году будет заметно меньше абитуриентов, и все пойдут массово учиться на другие направления.

На сегодняшний день в России работают 154 образовательных организации высшего образования и научные организации по программам ординатуры за счет федерального бюджета, 16 — за счет региональных и местных бюджетов. По данным на 2023 год, кадровый дефицит в системе здравоохранения России оценивался в 29 тысяч врачей и 63 тысячи средних медицинских работников.

В августе 2025-го, по данным hh.ru, на платформе от работодателей Новосибирской области были размещены 3,6 тысячи вакансий врачей .

Депутат Госдумы Александр Аксененко заявил, что подобные меры было бы отлично применять и в отношении других отраслей с дефицитом кадров.

— Сейчас часты случаи, когда школьники поступают куда-то по «целевому» просто так, лишь бы поступить, изначально не собираясь работать по профессии. А по окончании вуза получается, что деньги из бюджета ушли, а специалист на работу так и не пришел. При этом, на месте отказавшегося от работы специалиста мог быть тот человек, который действительно мог бы получить нужную и интересную ему профессию и работать по ней. Думаю, такой способ действительно поможет уйти от кадрового дефицита и набирать в вузы именно тех, кто заинтересован в выбранной профессии, — подчеркнул Аксененко.

Ранее редакция рассказывала о том, как новосибирские врачи оценили идею сделать все бюджетные места в медвузах целевыми, а также возвращение советской практики распределения кадров.