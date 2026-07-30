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Власть

Успеть к врачу после работы: в августе в Новосибирске пройдет «Ночная диспансеризация»

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Комплексное обследование будет направлено на оценку рисков заболеваний репродуктивной системы, включая скрытые формы бесплодия

В августе Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции проведет ряд профилактических мероприятий, направленных на поддержание репродуктивного здоровья. Жители региона смогут принять участие в Дне диспансеризации, Дне открытых консультаций по вспомогательным репродуктивным технологиям и в уникальной «Ночной диспансеризации» по репродуктивному профилю, проводимой в рамках национального проекта «Семья».

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что инициативы региона способствуют ответственному подходу к планированию семьи и рождению здоровых детей. Наблюдается рост числа жителей, проходящих репродуктивную диспансеризацию: за первые шесть месяцев 2026 года обследование прошли 203 тысячи человек, что значительно превышает показатели прошлого года (107 тысяч за аналогичный период). Это обследование помогает выявить риски на ранних стадиях, избежать осложнений и укрепить уверенность в будущем.

«Ночная диспансеризация» впервые пройдет в Новосибирске 25 августа с 19:00 до 23:00 в центре «Ювентус» на улице Ленина, 55. Эта акция предназначена для тех, кому сложно посетить врача в рабочее время. Кроме того, 5 августа филиал Центра на улице Киевской, 14, приглашает пациентов с 9:00 до 19:00, а 12 августа в отделении «Ювентус» также будет организован диспансерный день с 9:00 до 19:00.

Все жители Новосибирска в возрасте от 18 до 49 лет, независимо от пола, могут выбрать удобный день для проверки репродуктивного здоровья. Ведущие специалисты Центра – гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, генетик – проведут консультации. При необходимости будут выполнены УЗИ, взяты мазки и анализы крови. При выявлении отклонений врачи разработают индивидуальный план дальнейшего лечения.

Главный врач ГБУЗ «КЦОЗСиР» Анна Вятчинина подчеркнула, что современный ритм жизни часто вынуждает откладывать заботу о здоровье. Понимая это, Центр расширяет доступ к медицинским услугам, предлагая прием специалистов в вечернее время. Предварительная запись для участия в диспансеризации не требуется, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Для пар, испытывающих трудности с зачатием, 7 августа с 16:00 до 19:00 по адресу: ул. Киевская, 14, состоятся открытые консультации с представителями семи новосибирских центров ВРТ. Репродуктологи ответят на вопросы о методах ВРТ, квотах ОМС и перспективах успешной беременности. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Репродуктивная диспансеризация – это комплексное обследование, направленное на оценку рисков заболеваний репродуктивной системы, включая скрытые формы бесплодия. Все мероприятия проводятся бесплатно по полису ОМС. Для участия в большинстве мероприятий требуется лишь паспорт и полис ОМС. Регистрация обязательна только для открытых консультаций по ВРТ.

Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции является ведущим учреждением, предоставляющим полный спектр медицинской помощи по вопросам репродуктивного здоровья, от планирования семьи до высокотехнологичных методов лечения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Автор: Юлия Данилова

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Наша сегодняшняя история — про гигантский долгострой с облакообразной входной группой — ТРЦ «Европейский». Он находится на пересечении трех крупных магистралей Калининского района: улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого. Общая площадь участка — 23 тысячи кв.м.

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Речь идет о 15-этажном здании площадью около 12 тысяч квадратных метров, построенном в 2018 году в Октябрьском районе (ул. Якушева, 16а). Ранее объект принадлежал структурам бывшего министра Михаила Абызова, но был обращен в доход государства на основании приговора Преображенского районного суда Москвы. Территориальный орган Росимущества зарегистрировал право собственности Российской Федерации.

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В Новосибирске утвердили список из 387 аварийных домов

Автор: Оксана Мочалова

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Расселение этих домов ведется в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище». Сроки переселения жителей в проекте постановления не уточняются.

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Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

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Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

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Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

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Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

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