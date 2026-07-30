Успеть к врачу после работы: в августе в Новосибирске пройдет «Ночная диспансеризация»

В августе Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции проведет ряд профилактических мероприятий, направленных на поддержание репродуктивного здоровья. Жители региона смогут принять участие в Дне диспансеризации, Дне открытых консультаций по вспомогательным репродуктивным технологиям и в уникальной «Ночной диспансеризации» по репродуктивному профилю, проводимой в рамках национального проекта «Семья».

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий отметил, что инициативы региона способствуют ответственному подходу к планированию семьи и рождению здоровых детей. Наблюдается рост числа жителей, проходящих репродуктивную диспансеризацию: за первые шесть месяцев 2026 года обследование прошли 203 тысячи человек, что значительно превышает показатели прошлого года (107 тысяч за аналогичный период). Это обследование помогает выявить риски на ранних стадиях, избежать осложнений и укрепить уверенность в будущем.

«Ночная диспансеризация» впервые пройдет в Новосибирске 25 августа с 19:00 до 23:00 в центре «Ювентус» на улице Ленина, 55. Эта акция предназначена для тех, кому сложно посетить врача в рабочее время. Кроме того, 5 августа филиал Центра на улице Киевской, 14, приглашает пациентов с 9:00 до 19:00, а 12 августа в отделении «Ювентус» также будет организован диспансерный день с 9:00 до 19:00.

Все жители Новосибирска в возрасте от 18 до 49 лет, независимо от пола, могут выбрать удобный день для проверки репродуктивного здоровья. Ведущие специалисты Центра – гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог, генетик – проведут консультации. При необходимости будут выполнены УЗИ, взяты мазки и анализы крови. При выявлении отклонений врачи разработают индивидуальный план дальнейшего лечения.

Главный врач ГБУЗ «КЦОЗСиР» Анна Вятчинина подчеркнула, что современный ритм жизни часто вынуждает откладывать заботу о здоровье. Понимая это, Центр расширяет доступ к медицинским услугам, предлагая прием специалистов в вечернее время. Предварительная запись для участия в диспансеризации не требуется, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Для пар, испытывающих трудности с зачатием, 7 августа с 16:00 до 19:00 по адресу: ул. Киевская, 14, состоятся открытые консультации с представителями семи новосибирских центров ВРТ. Репродуктологи ответят на вопросы о методах ВРТ, квотах ОМС и перспективах успешной беременности. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Репродуктивная диспансеризация – это комплексное обследование, направленное на оценку рисков заболеваний репродуктивной системы, включая скрытые формы бесплодия. Все мероприятия проводятся бесплатно по полису ОМС. Для участия в большинстве мероприятий требуется лишь паспорт и полис ОМС. Регистрация обязательна только для открытых консультаций по ВРТ.

Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции является ведущим учреждением, предоставляющим полный спектр медицинской помощи по вопросам репродуктивного здоровья, от планирования семьи до высокотехнологичных методов лечения.