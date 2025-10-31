Пенсионерка на автомобиле сбила на остановке в Новосибирске пять человек

В результате наезда автомобиля на остановку в Новосибирске пострадали пять человек, четверо из них доставлены в медицинские учреждения. Об этом 31 октября сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Один человек отказался от осмотра врачами скорой помощи.

По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка, выезжая с придомовой территории в районе дома ул. Владимировской, 1/1, перепутала педали газа и тормоза и врезалась в остановку общественного транспорта «Магазин №25». Травмы получили два ребенка: 8 и 9 лет, а также три женщины.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий, после обследования трое пострадавших в ДТП госпитализированы, их состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Одному человеку госпитализация не потребовалась.

Прокуратура проводит проверку.

— Органами прокуратуры будет дана оценка законности выдачи водительского удостоверения женщине 1949 г.р., наличия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о серьезных авариях с участием каршеринговых автомобилей. В них пострадали девять человек.