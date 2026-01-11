Поиск здесь...
Тарифы на капремонт в 2026 году приятно удивят новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Предыдущие четыре года они росли на 23-25%

Минимальный взнос на капремонт с одного квадратного метра помещения в многоквартирном доме в Новосибирской области в 2026 году не изменится и составит 19,29 рубля в месяц. На 2027 год минимальный взнос на капремонт установлен в размере 20,70 рубля, на 2028 год — в размере 22,12 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что с нового года в Новосибирской области может измениться расчет взносов на капремонт. Размер платежа будет зависеть от площади квартиры и наличия лифта. В домах без лифтов тариф останется прежним — 19,29 рубля за кв. м. В домах с лифтами возможен перерасчет. Минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием действуют уже в шести регионах Сибири. В среднем они в 1.5 раза выше, чем обычные минимальные.

— Пока информации о повышении тарифов на капремонт в домах с лифтами у нас нет. На 2026 год остались прежние тарифы, — сообщил Infopro54 председатель одной из городских УК.

Стоит отметить, что предыдущие четыре года тариф на капремонт в регионе повышался на 23%-25% ежегодно.

По данным Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области, за 11 месяцев 2025 года фондом выполнено 791 видов работ в 489 МКД, в том числе:

  • восстановлены крыши — в 205 МКД,
  • системы теплоснабжения — в 79 МКД,
  • системы водоснабжения — в 68 МКД.
  • фасады и подвалы — в 142 МКД.

По итогам работы за 9 месяцев 2025 года собираемость вносов на капитальный ремонт на счете регионального оператора составила 97,9 %. На специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, уровень собираемости составил 94,4 %.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году новосибирцам дважды повысят тарифы на коммуналку

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

