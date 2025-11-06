В Новосибирской области изменятся тарифы на капремонт

С нового года в Новосибирской области изменится расчет взносов на капремонт. Размер платежа будет зависеть от площади квартиры и наличия лифта. В домах без лифтов тариф останется прежним — 19,29 рубля за кв. м. В домах с лифтами возможен перерасчет. Минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием действуют уже в шести регионах Сибири. В среднем они в 1.5 раза выше, чем обычные минимальные.

Между тем, с 1 января 2025 года в Новосибирской области резко вырос тариф на капитальный ремонт. Размер минимального взноса с одного квадратного метра помещения на 2025 год составил 19,29 рубля в месяц (+24,29% к 2024 году). Резкое повышение тарифа в регионе наблюдается четвертый год подряд. В 2022 году, по сравнению с 2021, тарифы на капремонт выросли на 25,4%, в 2023 году в регионе действовал тариф на капремонт 12,53 рублей за квадрат. По сравнению с 2022 годом тариф вырос на 25%.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году в области будет отремонтировано 505 зданий. На эти цели будет направлено 3,8 миллиардов рублей. По данным МинЖКХ, на сегодня отремонтировано 393 дома, до конца года — еще 112.

Большинство домов — 452 — находятся в Новосибирске. В регионе планируется обновить 209 крыш, 176 фасадов и подвалов, а также заменить 65 лифтов в 23 домах. Особое внимание уделено инженерным сетям: работы по теплоснабжению завершены до начала отопительного сезона.

Но и здесь есть разрыв между планами и реальностью. Программа капитального ремонта по-прежнему строится по жесткому графику, утвержденному еще в 2014 году. Это значит, что даже дом, который буквально разваливается, может ждать своей очереди ремонта до 2030-х годов.

Примером сложившейся непростой ситуации, по сообщению Atas.info, является дом №13 на улице Мира. Он 1944 года постройки, изношен на 67%, отнесён к категории «ограниченно работоспособное» и запланирован на капремонт только на 2031 год. Жильцы утверждают, что дом разваливается, а горячей воды нет уже несколько лет. Комиссия зафиксировала разрушение кладки и трещины, но управляющая компания не подала заявку на субсидию.

Власти запустили программу технического обследования домов, проверив в этом году 1 561 здание. Некоторые дома перенесли на более ранние сроки ремонта, другие — на 2028–2030 годы. Планируется осмотреть 8,5 тысячи домов к 2030 году.

Руководитель Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов отметил, что результаты проверок лягут в основу новых программ. Старая система признана устаревшей, и будут рассмотрены новые механизмы снижения платы за капремонт.

