Новосибирские УК могут получить право взыскивать долги по капремонту

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает расширение возможностей регоператоров по капремонту, в том числе разрешает передавать функции по начислению взносов и взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании. Действующее законодательство исключает делегирование этих функций частным организациям.

— Подобное регулирование создает ситуацию искусственного ограничения оборотоспособности задолженности по взносам на капитальный ремонт, а равно препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капитального ремонта, — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы также отмечают, что в большинстве субъектов Российской Федерации отсутствуют государственные бюджетные или казенные учреждения, которые обладают необходимым кадровым и технологическим обеспечением. По их словам, недостаточно квалифицированных кадров и программного обеспечения и в самих фондах капитального ремонта. Как результат, в 2024 году 30 субъектов РФ не выполнили в полном объеме краткосрочные программы по ремонту МКД.

Они подчеркивают, что именно управляющая организация располагает актуальными данными о собственниках помещений в многоквартирном доме, ввиду чего наиболее эффективно ведет работу по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, почти 25% рынка управляющих компаний Новосибирске занимают УК, связанные с самой крупной УК города — МКС-Новосибирск. По данным официального сайта компании, под управлением МКС находится 632 дома и около 2 млн кв метров жилья. Выручка холдинга в 2024 году составила 800,6 млн рублей (в 2023 году — 1,6 млрд рублей).

Стоит отметить, что в 2025 году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства планировал направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей по долгам за капремонт.

Ранее редакция сообщала, что тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске.