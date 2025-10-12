Рекламодателям

Новосибирские УК могут получить право взыскивать долги по капремонту

  • 12/10/2025, 14:30
Автор: Оксана Мочалова
многоквартирный дом
На сегодняшний день эта функция возложена лишь на регоператоров

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает расширение возможностей регоператоров по капремонту, в том числе разрешает передавать функции по начислению взносов и взысканию задолженности по их оплате платежному агенту или управляющей компании. Действующее законодательство исключает делегирование этих функций частным организациям.

— Подобное регулирование создает ситуацию искусственного ограничения оборотоспособности задолженности по взносам на капитальный ремонт, а равно препятствует надлежащему ведению системы учета фондов капитального ремонта, — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы также отмечают, что в большинстве субъектов Российской Федерации отсутствуют государственные бюджетные или казенные учреждения, которые обладают необходимым кадровым и технологическим обеспечением. По их словам, недостаточно квалифицированных кадров и программного обеспечения и в самих фондах капитального ремонта. Как результат, в 2024 году 30 субъектов РФ не выполнили в полном объеме краткосрочные программы по ремонту МКД.

Они подчеркивают, что именно управляющая организация располагает актуальными данными о собственниках помещений в многоквартирном доме, ввиду чего наиболее эффективно ведет работу по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, почти 25% рынка управляющих компаний Новосибирске занимают УК, связанные с самой крупной УК города — МКС-Новосибирск. По данным официального сайта компании, под управлением МКС находится 632 дома и около 2 млн кв метров жилья.  Выручка холдинга в 2024 году составила 800,6 млн рублей (в 2023 году — 1,6 млрд рублей).

Стоит отметить, что в 2025 году Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства планировал направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей по долгам за капремонт.

Ранее редакция сообщала, что тарифы на капремонт для домов с лифтами предлагают увеличить в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

1 662

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : управляющая компания капремонт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Партнер Адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская

Юлия Золотовская: Упрощенки, которую мы так любили, в прежнем виде уже не будет

Следующей стратегической целью налоговиков будет НДФЛ
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В «Управлении дорожного строительства» Новосибирска сменился руководитель
12/10/25 16:00
Власть Отставки и назначения
Новосибирские УК могут получить право взыскивать долги по капремонту
12/10/25 14:30
Бизнес Общество
Остановку на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске оборудуют зоной отдыха
12/10/25 13:00
Власть Транспорт
«Сибирь-арена» взыскала 3 млн рублей с организатора шоу на льду в Новосибирске
12/10/25 11:30
Бизнес
В Новосибирской области могут появиться земские журналисты
12/10/25 10:00
Общество
Объекты транспортной инфраструктуры Новосибирской области проверят на уязвимость
11/10/25 18:00
Бизнес Транспорт
Эксперты оценили кроссоверы для большой семьи, представленные в России
11/10/25 17:00
Общество
Земельные участки новосибирских многодетных семей защитят от взыскания за долги
11/10/25 15:00
Власть Общество
В Новосибирске битломанам показали новый документальный фильм про Джона Леннона
11/10/25 13:10
Культура Общество
Число питомцев в квартирах новосибирцев предлагают ограничить
11/10/25 11:00
Власть Общество
В Новосибирской области сыр за неделю подорожал более чем на 40 рублей
11/10/25 9:00
Бизнес Общество
Новосибирскую клинику Мешалкина возглавит Евгений Тарасюк
10/10/25 19:30
Медицина Отставки и назначения
В Новосибирске пройдут проверки каршеринговых автомобилей
10/10/25 19:15
Бизнес Право&Порядок
«Наигрались с самокатами»: в 2025 году новосибирцы чаще выбирали кикшеринг для коротких поездок
10/10/25 19:00
Бизнес Город Общество
Новосибирский архитектор рассказала, почему город страдает от пробок
10/10/25 18:45
Власть Город Общество
Новосибирскому подростку, который победил рак, необходимо лекарство от микоза
10/10/25 18:12
Общество
Суд обязал Минприроды разработать систему мониторинга водных объектов НСО
10/10/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
Минтранс РФ объяснил, как будет бороться с овербукингом
10/10/25 17:30
Бизнес Общество
В Новосибирске произошло второе серьезное ДТП с автомобилем каршеринга
10/10/25 17:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Задержана директор рухнувшей в Татарске школы Людмила Лиховец
10/10/25 16:30
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Новости компаний
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять