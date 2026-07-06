Самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС

Котлован на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска снова стал самым опасным местом для отдыха у воды. За текущий купальный сезон там утонули уже двое человек.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в прошлом купальном сезоне в этом котловане утонули три человека, включая двух подростков. В МЧС отмечают, что обычно трагедии на воде происходят в разных местах, но котлован на Юго-Западном стал исключением: несчастные случаи там повторяются.

— Вместе с тем стоит отметить, что наиболее опасным является купание в водных объектах, где наблюдаются резкие перепады глубины и (или) быстрое течение; отдельно стоит выделить высокую опасность отдыха на воде в котлованах и карьерах, — уточнили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

МЧС предупреждает: купаться в местах без официального пляжа, непроверенного дна и спасателей крайне опасно.

Жителям настоятельно рекомендуют заходить в воду только на оборудованных пляжах. Неорганизованные зоны у воды, особенно котлованы и карьеры, представляют серьёзную угрозу для безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания.