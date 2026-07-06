Более 700 незаконных киосков планируют демонтировать в Новосибирске

В Новосибирске усилен контроль за уличной торговлей: за первое полугодие 2026 года в городе демонтировано 426 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), составлено 490 протоколов за незаконную торговлю, проведено более 550 рейдов с участием полиции, изъято более 10 тонн нелегальной продукции. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

В мэрии подчеркивают, что динамика демонтажа НТО показывает рост: в 2024 году было убрано 305 объектов, в 2025 году — 752 объекта, а за первое полугодие 2026 года — уже 426 объектов. До конца 2026 года планируется демонтировать с улиц города около 700 незаконных торговых объектов.

В муниципалитете напомнили, что в Новосибирске действует утвержденная дорожная карта по выявлению незаконных НТО, ведется претензионно-исковая работа с предпринимателями и регулярный мониторинг территорий. Показательным примером стал демонтаж на площади им. Гарина-Михайловского, где убрали продовольственный киоск, кафе восточной кухни и точку по продаже шаурмы, а на их месте установили новые остановочные павильоны.

Максим Кудрявцев отметил, что власти продолжают работу по наведению порядка в сфере уличной торговли, при этом сохраняя баланс интересов бизнеса и города и поддерживая добросовестных предпринимателей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия хочет взять под контроль киоски, расположенные на придомовых территориях.