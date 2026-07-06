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Бизнес Власть

Более 700 незаконных киосков планируют демонтировать в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Темпы демонтажа нелегальных НТО в городе ускоряются с 2024 года

В Новосибирске усилен контроль за уличной торговлей: за первое полугодие 2026 года в городе демонтировано 426 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), составлено 490 протоколов за незаконную торговлю, проведено более 550 рейдов с участием полиции, изъято более 10 тонн нелегальной продукции. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

В мэрии подчеркивают, что динамика демонтажа НТО показывает рост: в 2024 году было убрано 305 объектов, в 2025 году — 752 объекта, а за первое полугодие 2026 года — уже 426 объектов. До конца 2026 года планируется демонтировать с улиц города около 700 незаконных торговых объектов.

В муниципалитете напомнили, что в Новосибирске действует утвержденная дорожная карта по выявлению незаконных НТО, ведется претензионно-исковая работа с предпринимателями и регулярный мониторинг территорий. Показательным примером стал демонтаж на площади им. Гарина-Михайловского, где убрали продовольственный киоск, кафе восточной кухни и точку по продаже шаурмы, а на их месте установили новые остановочные павильоны.

Максим Кудрявцев отметил, что власти продолжают работу по наведению порядка в сфере уличной торговли, при этом сохраняя баланс интересов бизнеса и города и поддерживая добросовестных предпринимателей.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия хочет взять под контроль киоски, расположенные на придомовых территориях.

Источник фото: Infopro54

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : торговые объекты демонтаж

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Выдачу виз на Кипр возобновили в Новосибирске

Выдачу виз на Кипр возобновили в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

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Напомним, что для въезда на Кипр гражданам России требуется либо национальная виза этой страны, либо действующая шенгенская виза. Новосибирск вошел в сеть визовых центров этой страны в конце 2025 года — новые пункты приема документов начали работать по всей России с 15 декабря. Тогда, наряду с сибирской столицей, центры открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге. Однако в середине июня 2026 года их работа была приостановлена в связи с истечением срока действия договора между дипломатическим ведомством и компанией-оператором.

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Под Новосибирском создадут новый центр селекции растений

Автор: Оксана Мочалова

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию и завершение строительства здания «Блок климокамер» в поселке Краснообск. На этом объекте будет размещен Центр селекции и микроклонального размножения сельскохозяйственных и технических растений, который создается при Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Проектом предусмотрено увеличение этажности и площади недостроенного здания. После реконструкции здесь появится трехэтажный комплекс площадью более 4,5 тысяч кв. метров. В нем будут не только производственные лаборатории, но и административно-бытовые помещения.

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Новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц

43% студентов планируют летом работать и «копить на мечту», 17% — планируют путешествовать, а остальные просто отдыхать и наслаждаться жизнью. О этом сообщил институт менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ, опросив студентов. Как отмечает директор института Ирина Гронская, в Новосибирске на лето открыто множество вакансий, не требующих опыта работы.

— В летний сезон работодатели охотно берут учащихся вузов и колледжей на гибкий график, проекты с ежедневными выплатами или краткосрочные контракты, — комментирует эксперт.

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На Альфа-Саммите в Новосибирске обсудили инструменты роста для бизнеса

В Новосибирске состоялось ключевое деловое мероприятие Альфа-Банка — Альфа-Саммит, которое привлекло представителей малого и среднего бизнеса из различных отраслей, включая реальный сектор, технологии и финансы.

Саммит собрал внушительное число участников — свыше 600 человек. Программа мероприятия включала семь сессий, в рамках которых 33 эксперта поделились своими знаниями. Среди тем для обсуждения были представлены цифровые преобразования в бизнесе, обеспечение киберустойчивости компаний, современное состояние рынка труда, механизмы финансирования предпринимательской деятельности, а также рынок проектного финансирования. В числе спикеров - представители государственных структур, частного бизнеса и инвестиционной сферы. Кроме того, в ходе мероприятия Ли Тань, экс-директор по цифровой трансформации Huawei, главный эксперт по интеллектуальному производству Byte Dance, рассказал об опыте внедрения решений в области цифровизации и представил свой опыт внедрения цифровых решений.

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Прямой рейс на Мальдивы стартует из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

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Компания планирует выполнять полеты дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320. Маршрут предусматривает техническую посадку для дозаправки в аэропорту Джайпура (Индия) без высадки пассажиров. Общая продолжительность перелёта составит порядка 10 часов 30 минут.

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Более двух тысяч новосибирцев вывели заработки «из тени» в 2026 году

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Новосибирской области было выявлено 1,6 млн. человек, которые не получают официальных доходов. Основную долю из них - 72% составляют лица нетрудоспособного возраста: дети, студенты и пенсионеры. В зону контроля налоговой попали 452 тысяч человек или 28%. Об этом редакции сообщили в ответ на запрос в пресс-службе УФНС Новосибирской области.

— При этом за последние три года количество работоспособных граждан региона, не имеющих доходов, сократилось на 57 тысяч человек, — констатировали в ведомстве.

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