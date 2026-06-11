Пляж в «Бугринской роще» в Новосибирске закрыт для купания

Пляж в парке «Бугринская роща» (ул. Саввы Кожевникова, 39) закрыт для купания и отдыха — такое решение принято на основании отрицательного экспертного заключения о состоянии водного объекта. Об этом сообщила Дирекция городских парков.

Власти и администрация парка призывают горожан с пониманием отнестись к ограничениям: запрет введён в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья посетителей.

Напомним, в Новосибирской области в 2026 году планируют открыть 23 пляжа для купания, на два больше, чем в предыдущем году. По словам главного государственного инспектора по маломерным судам региона Сергея Кудинова, в 2025 году во время купального сезона утонули 31 человек, из них 7 — дети.

Стоит отметить, что перед допуском отдыхающих специалисты-водолазы проводят детальное обследование дна всех оборудованных водоёмов.

Ранее редакция сообщала о том, что пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать.