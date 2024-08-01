СФО «Основа»: Стратегия компании ― в высоком качестве проектов и профессиональном развитии сотрудников

Дефицит кадров сегодня актуален во многих отраслях экономики. В строительной отрасли он наиболее ощутим. Нехватка работников в этой сфере усугубляется на фоне роста объемов строительства. Застройщики используют различные методы, чтобы преодолеть сложности с персоналом.

Строительно-финансовая организация «Основа» (СФО «Основа») существует на рынке более 13 лет. Сегодня в ее структуру входят около десяти компаний, где работают почти 300 человек. Компания возвела более 170 тысяч квадратных метров в жилом районе Светлый, строительством и развитием которого занимается. На территории Светлого и его новых кварталов «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный» сегодня проживают более 11 тысяч человек.

По словам генерального директора СФО «Основа», директора ООО «Антар», ООО СЗ «Антарсиб» Антона Рехтина, в компании осознают проблему с кадрами и работают над ней сразу по нескольким направлениям.

Большое внимание в компании уделяется дуальному обучению в ссузах и вузах, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте под руководством наставника.

Проводник в профессию

СФО «Основа» кует кадры смолоду. Компания заключила договор с Новосибирским архитектурно-строительным колледжем, и его студенты теперь проходят практику по прямому профилю обучения на строительных объектах в жилых кварталах Светлого. Возможность адаптироваться к реалиям получают маляры, штукатуры, плотники, сварщики, слесари-сантехники, а также плотники-бетонщики. Именно этих специалистов зачастую не хватает при реализации проектов.

Антон Рехтин добавляет, что в перспективе совместно с колледжем в Светлом будет создан «Дипломный кластер», который станет полигоном для дипломных работ отделочников и других специалистов на объектах СФО «Основа».

— Отношение к рабочим профессиям необходимо менять. Сейчас молодежь приходит к нам на практику и получает зарплату ― все как во взрослой жизни. Реальные задачи и серьезные проекты. Кроме того, здесь к ним относятся как к равным, — рассказал собеседник редакции.

На сегодняшний день компания обучила около десяти молодых специалистов. Своим опытом и знаниями с ними делится производитель работ, опытный наставник, отличник народного образования Людмила Петрова. На ее плечах лежит огромная ответственность — показать собственным примером и научить студентов тонкостям профессии.

— Около десяти лет назад я работала в ООО «АнтарСити» на субподряде. На тот момент наша организация «Сибгражданстрой» была практически единственной в городе, специалисты которой могли выполнить любые работы по отделке помещений. Но компания закрылась, и в феврале этого года я с удовольствием согласилась остаться в СФО «Основа». Поскольку по образованию я инженер-педагог и много лет проработала преподавателем, то одной из моих функций стало обучение студентов и начинающих работников отделочным работам. Под моим руководством сданы Дом творчества, опорный пункт, две квартиры для участковых, а также детский сад. Могу сказать, что для студентов это хорошая площадка, чтобы научиться чему-то новому, набраться опыта. В этом мы с радостью помогаем, — поделилась Людмила Петрова.

Она добавила, что наставничество помогает студенту адаптироваться на объекте, привыкнуть к коллективу, а также обучиться процессу.

— Любому человеку в новом деле нужны подсказки и контроль. Студенты в этом нуждаются особенно. Они приходят на объекты, как мы говорим, «сырыми». Наставник должен искренне интересоваться своими воспитанниками, быть готовым прийти на помощь в любой момент, отвечать на все вопросы, разъяснять каждое действие. Он должен стать партнером. Только тогда ученик захочет продолжить работу в компании после окончания практики, — констатирует она.

По словам Антона Рехтина, компания заинтересована в молодых, идейных, талантливых кадрах, поэтому не собирается останавливаться на достигнутом. В планах ― заключить аналогичные договоры о прохождении практики в структурах СФО «Основы» с другими колледжами и вузами Новосибирска. Не исключает руководитель компании и участие в целевом наборе студентов.

Материальная и психологическая мотивация

По утверждению психологов, после поиска работы процесс привыкания к новой команде является вторым по уровню стресса. Социально ответственные работодатели стараются облегчить процесс привыкания к новому рабочему месту и используют программы адаптации. В структурах СФО «Основа» профессиональную, социально-психологическую и организационную адаптацию проходят не только студенты, но и новички.

— Процесс адаптации нового сотрудника в компаниях СФО «Основы» начинается сразу после принятия на работу. Наша цель — помочь молодым сотрудникам понять свою роль, влиться в команду и разобраться в тонкостях процессов. Чем лучше процесс адаптации, тем быстрее человек может полноценно выполнять свои обязанности и приносить результат. Если сотрудник не понимает, куда попал, он может сломаться и отказаться развиваться с нами, — говорит Антон Рехтин.

Он добавил, что в первые дни новичков знакомят с основными внутренними правилами и традициями компании, ее устройством, объясняют задачи.

По словам собеседника, стратегия компании ― в высоком качестве реализуемых проектов, которые делают жизнь в мегаполисе комфортнее. Эти же принципы реализуются в организации работы коллектива. В СФО «Основа» привлекают кадры не только зарплатами, но и сопутствующими условиями.

— У нас действуют различные фонды поддержки и корпоративные программы. Во-первых, мы помогаем нашим сотрудникам улучшить жилищные условия и предоставляем служебные квартиры. Кроме того, для работников компании действуют льготные ипотечные ставки, рассрочка при покупке жилья, а также программы ДМС и 13-я зарплата. На сегодняшний день, 95% наших сотрудников — молодые специалисты от 30 до 40 лет, — уточняет Рехтин.

Личное развитие и перспектива роста

По словам Антона Рехтина СФО «Основа» — компания, вместе с которой можно расти. Он сам прошел по всем ступеням карьерной лестницы от штукатура-маляра до генерального директора.

— В строительстве я со студенчества. Еще когда учился в Сибстрине, подрабатывал штукатуром-маляром на различных объектах. Даже был период, когда моя деятельность была связана с ЖКХ. Именно тогда я понял, что мое предназначение ― в строительстве. Для меня важно создавать окружающую реальность, видеть плоды своего труда. В ООО «Антар» пришел 11 лет назад на должность мастера участка. Вырос до генерального директора и очень горжусь полученным опытом. Уверен: чтобы управлять рабочими, нужно сначала поработать самому. Это позволяет понять специфику труда и своих подчиненных, — делится Антон Рехтин.

По его словам, смелые, целеустремленные и инициативные сотрудники имеют все шансы сделать отличную карьеру.

— В нашей компании работают активные люди, и перспективы карьерного роста имеют те, кто проявляет инициативу, — говорит директор ООО «Оплот», ООО «Юга-Строй», ООО СЗ «Азимут-Строй» Александр Прокопенко. — Я пришел в компанию семь лет назад. За это время поработал в разных ипостасях: прорабом, начальником участка, заместителем директора по строительству. Сейчас руковожу тремя строительными организациями, которые возводят дома в жилом квартале «Ясный».

Собеседника поддерживает и Евгений Кофанов, директор ООО СЗ «Антарсити» (застройщик жилого квартала «Альпийский»), который начинал работу в компании с производителя работ:

— Мне с первого дня было легко работать в компании. Я знал, что при необходимости коллеги поддержат, помогут и подскажут. До назначения директором строительной организации прошел ступени руководителя объекта, старшего прораба и начальника участка. Ни капли об этом не жалею, ведь чтобы руководить людьми, необходимо знать изнутри все процессы работы. Хочется развиваться и дальше.

О перспективах карьерного роста говорит и председатель кооператива гражданского взаимодействия «Основа» Вячеслав Лычко.