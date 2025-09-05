Рекламодателям

В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»

  • 05/09/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»
Это событие произошло на три года позже запланированного срока

С сегодняшнего дня поезда новосибирского метрополитена начали останавливаться на станции метро «Спортивная». Официальная церемония открытия стартовала в 17.00.

поезда новосибирского метрополитена начали останавливаться на станции метро «Спортивная»

Для пассажиров станция открыла двери после 18.00.

— Это первая в России станция с двумя климатическими зонами: на платформах и в вестибюле будет поддерживаться комфортная температура круглогодично. Установлены раздвижные двери между путями и платформой, работает система видеонаблюдения, современные кассы, турникеты, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Город ждал этот объект, станция станет важным элементом транспортной инфраструктуры и важной частью кластера, где уже есть спортивная арена мирового уровня, парк «Арена», а в перспективе и новый парк «Усть-Тула», который мы планируем строить. Очень важно отметить, что после официальной церемонии запуска станции в эксплуатацию горожане уже могут ею воспользоваться, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Проходимость станции «Спортивная» — тысяча человек в час. Проектная мощность — 8 тысяч пассажиров в сутки. На ее территории установлено около 190 камер видеонаблюдения.

Проходимость станции «Спортивная» — тысяча человек в час

Мэр Максим Кудрявцев не исключает, что новая станция будет самой востребованной в городе из-за ее близости к ледовой арене.  По данным метрополитена,  пока самая большая среднесуточная перевозка наблюдается на станции «Площадь Маркса», далее идет станция «Заельцовская», затем станция «Площадь Ленина».

– В Новосибирске 15 лет не строились объекты метро, и многие компетенции были забыты, но теперь опыт накоплен, уверен, что он будет использован для реализации наших дальнейших планов по развитию метрополитена, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Символический ключ от новой станции был торжественно вручен начальнику Новосибирского метрополитена Аркадию Чмыхайло. Станция «Спортивная» принята в эксплуатацию с 5-летним гарантийным сроком

«Спортивная» — 14-я станция Новосибирского метрополитена. Она оборудована 40 раздвижными платформенными дверями, которые управляются автоматической системой, позволяющей следить за их техническим состоянием, давать команду после закрытия на отправление состава. На станции предусмотрено 4 входных группы дверей и 5 выходных — такое решение позволяет разделить поток пассажиров, в первую очередь во время проведения массовых мероприятий в парке «Арена» и в новом ледовом дворце спорта. Во входных группах и вестибюлях расположены автоматические кассовые аппараты, банкоматы, схемы визуальных коммуникаций. Для выхода на платформы установлено 45 турникетов.

Предыдущий запуск станции был в октябре 2010 года — это была «Золотая нива».

Напомним, первая информация о планах по созданию станции появилась в 2018 году. Тогда муниципалитет сообщил о том, что готов выделить 145 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства инфраструктуры вокруг будущего ЛДС. В этот перечень входила и новая станция метро, пишет Сибкрай.ru.

Стоит отметить, что эта станция была запроектирована на Ленинской ветке новосибирского метро еще 40 лет назад, но была законсервирована. Проектную документацию по объекту мэрия согласовала к лету 2019 года. Согласно информации, размещенной в реестре, проектную документацию проекта выполняли ОАО «Сибгипротранс», АО «Стройизыскания», ИАиЭ СО РАН, ООО «Союзпроект», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность». Технологический и ценовой аудит провел АО НИЦ «Строительство» (г. Москва). Строительство станции оценили в 2.6 млрд рублей.

Первоначально ее планировалось запустить в 2022 году к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в начале 2023 года.

Первый тендер не состоялся и его разбили на части. Победителем на право заключения контракта на выполнение первой очереди работ по строительству объекта «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске» было признано ООО СК «Градопроект». Компания согласилась выполнить работы за 376 млн рублей.

В 2020 году сообщалось, что станция будет введена в апреле 2022 года. Потом сроки были сдвинуты на июнь.

В январе 2021 ООО СК «Градопроект» оказалось единственным участником очередного конкурса на выполнение третьего этапа работ по строительству станции метро «Спортивная». Стоимость контракта составляла 723 млн рублей.

В марте 2022 года проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске отменили. В этом же месяце на муниципальном предприятии «Метро МИР» и в компании подрядчика станции метро «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой» (ранее ООО СК «Градопроект») прошли обыски, следователи изъяли документы.

В апреле 2022 года сообщалось, что станция готова на три четверти. Позже сроки ее сдачи сдвинули на декабрь. В декабре в мэрии отметили, что объект функционально готов, но нужно оформить документы. В январе 2023 года прокуратура возбудила уголовное дело по поводу срыва сроков сдачи объекта. В марте 2023 метрополитен подан иск к подрядчику за срыв сроков запуска, а в сентябре прокуратура потребовала расторгнуть с компанией договор. В итоге это решение было принято в августе 2024 года.

В январе 2025 года на станции ввели режим повышенной готовности, что дало мэрии право заключать договор на ее достройку без торгов. Тем не менее в марте на торгах МКУ «УЗТИИС» заключил контракт с ООО «Акви Технолоджи» на достройку «Спортивной». Стартовая и итоговая цена тендера составила 203,6 млн рублей. Победитель был единственным участником тендера. В целом на завершение станции на тот момент требовалось около 500 млн рублей.

На низком старте муниципалитете держал новость о запуске станции в течение минувшего лета.

Новосибирский метрополитен — единственный за Уралом. Он состоит из двух линий: Ленинской и Дзержинской. В 2010 году открылась последняя станция — «Золотая нива». В эксплуатацию ее ввели в 2011 году после устранения замечаний. Общая длина обеих линий — 15,9 километра, а всего в метрополитене 13 станций.

По данным МУП «Новосибирский метрополитен», в 2024 году перевозка пассажиров в подземке выросла, по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составила 86 млн. 112,9 тыс. пассажиров. Это – новый рекорд за десятилетие! Среднесуточная перевозка в 2024 году составила 235,3 тыс. пассажиров. По данным сервиса Контур Фокус, выручка предприятия составила 3 млрд рублей и за год выросла на 18%. Чистая прибыль — 577 миллионов рублей (+3035000%).

Ранее редакция сообщала о том, что после ввода станции «Спортивная» пассажиропоток в новосибирском метро вырастет на 6%. 

Источник фото: базовое — вице-мэр Новосибирска Максим Останин., внутри текста — пресс-служба мэрии. 

2 051

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Спортивная Metro


2
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске прошел XI съезд народных депутатов
5/09/25 19:34
Власть
В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»
5/09/25 18:00
Власть Город Общество
Губернатор встретился с представителями регионального отделения «Опора России»
5/09/25 17:40
Власть
Поиск формулы культурного кода Новосибирска вступил в практическую фазу
5/09/25 17:30
Общество
«Профессиональные льготники»: мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей
5/09/25 17:00
Власть Медицина Общество Право&Порядок
Китайские компании удвоили присутствие в России за 5 лет
5/09/25 16:38
Бизнес
На выходных новосибирцев ожидают первые заморозки
5/09/25 16:00
Общество
Молодые ученые Сибири предложили очищать водоемы сорбентом из лузги гречихи
5/09/25 15:50
Власть
В школах Новосибирской области введут курс «История нашего края»
5/09/25 15:00
История Образование Общество
В Новосибирске перекроют центральные улицы из-за полумарафона
5/09/25 14:00
Город Общество
Рядом с набережной в Новосибирске планируют построить еще одну школу
5/09/25 13:30
Власть Город Общество
СГК объявила условия для досрочного подключения домов к отоплению
5/09/25 13:00
Общество
«Жизнь отдана на откуп тупым алгоритмам»: в Новосибирске участились случаи блокировки банковских карт
5/09/25 12:00
Банки Общество Право&Порядок Финансы
Суд отказал прокуратуре в иске к Минпромторгу Новосибирской области на 750 млн
5/09/25 11:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В 2025 году аграрии Новосибирской области застраховали 251 тысячу га посевов
5/09/25 11:00
Агропром Страхование
«Как приезжает электричка, так давка»: в Новосибирске на станции Речной вокзал не работают турникеты
5/09/25 10:00
Общество
«Хотят ощущать себя свободными»: студенты в Новосибирске не готовы брать на себя обязательства по целевому набору
5/09/25 9:30
Бизнес Образование
Компания правительства Новосибирской области взыскивает с «Метро МИР» 95 млн
4/09/25 19:00
Бизнес Власть
Минувшим летом в Новосибирске был побит рекорд по интенсивности ливня
4/09/25 18:30
Город Общество
Банки прогнозируют рост рынка розничного кредитования во втором полугодии
4/09/25 18:15
Финансы
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять