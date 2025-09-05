В Новосибирске открылась долгожданная станция метро «Спортивная»

С сегодняшнего дня поезда новосибирского метрополитена начали останавливаться на станции метро «Спортивная». Официальная церемония открытия стартовала в 17.00.

Для пассажиров станция открыла двери после 18.00.

— Это первая в России станция с двумя климатическими зонами: на платформах и в вестибюле будет поддерживаться комфортная температура круглогодично. Установлены раздвижные двери между путями и платформой, работает система видеонаблюдения, современные кассы, турникеты, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан. Город ждал этот объект, станция станет важным элементом транспортной инфраструктуры и важной частью кластера, где уже есть спортивная арена мирового уровня, парк «Арена», а в перспективе и новый парк «Усть-Тула», который мы планируем строить. Очень важно отметить, что после официальной церемонии запуска станции в эксплуатацию горожане уже могут ею воспользоваться, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Проходимость станции «Спортивная» — тысяча человек в час. Проектная мощность — 8 тысяч пассажиров в сутки. На ее территории установлено около 190 камер видеонаблюдения.

Мэр Максим Кудрявцев не исключает, что новая станция будет самой востребованной в городе из-за ее близости к ледовой арене. По данным метрополитена, пока самая большая среднесуточная перевозка наблюдается на станции «Площадь Маркса», далее идет станция «Заельцовская», затем станция «Площадь Ленина».

– В Новосибирске 15 лет не строились объекты метро, и многие компетенции были забыты, но теперь опыт накоплен, уверен, что он будет использован для реализации наших дальнейших планов по развитию метрополитена, – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Символический ключ от новой станции был торжественно вручен начальнику Новосибирского метрополитена Аркадию Чмыхайло. Станция «Спортивная» принята в эксплуатацию с 5-летним гарантийным сроком

«Спортивная» — 14-я станция Новосибирского метрополитена. Она оборудована 40 раздвижными платформенными дверями, которые управляются автоматической системой, позволяющей следить за их техническим состоянием, давать команду после закрытия на отправление состава. На станции предусмотрено 4 входных группы дверей и 5 выходных — такое решение позволяет разделить поток пассажиров, в первую очередь во время проведения массовых мероприятий в парке «Арена» и в новом ледовом дворце спорта. Во входных группах и вестибюлях расположены автоматические кассовые аппараты, банкоматы, схемы визуальных коммуникаций. Для выхода на платформы установлено 45 турникетов.

Предыдущий запуск станции был в октябре 2010 года — это была «Золотая нива».

Напомним, первая информация о планах по созданию станции появилась в 2018 году. Тогда муниципалитет сообщил о том, что готов выделить 145 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства инфраструктуры вокруг будущего ЛДС. В этот перечень входила и новая станция метро, пишет Сибкрай.ru.

Стоит отметить, что эта станция была запроектирована на Ленинской ветке новосибирского метро еще 40 лет назад, но была законсервирована. Проектную документацию по объекту мэрия согласовала к лету 2019 года. Согласно информации, размещенной в реестре, проектную документацию проекта выполняли ОАО «Сибгипротранс», АО «Стройизыскания», ИАиЭ СО РАН, ООО «Союзпроект», ООО «Инженерный консалтинговый центр «Промтехбезопасность». Технологический и ценовой аудит провел АО НИЦ «Строительство» (г. Москва). Строительство станции оценили в 2.6 млрд рублей.

Первоначально ее планировалось запустить в 2022 году к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в начале 2023 года.

Первый тендер не состоялся и его разбили на части. Победителем на право заключения контракта на выполнение первой очереди работ по строительству объекта «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске» было признано ООО СК «Градопроект». Компания согласилась выполнить работы за 376 млн рублей.

В 2020 году сообщалось, что станция будет введена в апреле 2022 года. Потом сроки были сдвинуты на июнь.

В январе 2021 ООО СК «Градопроект» оказалось единственным участником очередного конкурса на выполнение третьего этапа работ по строительству станции метро «Спортивная». Стоимость контракта составляла 723 млн рублей.

В марте 2022 года проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске отменили. В этом же месяце на муниципальном предприятии «Метро МИР» и в компании подрядчика станции метро «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой» (ранее ООО СК «Градопроект») прошли обыски, следователи изъяли документы.

В апреле 2022 года сообщалось, что станция готова на три четверти. Позже сроки ее сдачи сдвинули на декабрь. В декабре в мэрии отметили, что объект функционально готов, но нужно оформить документы. В январе 2023 года прокуратура возбудила уголовное дело по поводу срыва сроков сдачи объекта. В марте 2023 метрополитен подан иск к подрядчику за срыв сроков запуска, а в сентябре прокуратура потребовала расторгнуть с компанией договор. В итоге это решение было принято в августе 2024 года.

В январе 2025 года на станции ввели режим повышенной готовности, что дало мэрии право заключать договор на ее достройку без торгов. Тем не менее в марте на торгах МКУ «УЗТИИС» заключил контракт с ООО «Акви Технолоджи» на достройку «Спортивной». Стартовая и итоговая цена тендера составила 203,6 млн рублей. Победитель был единственным участником тендера. В целом на завершение станции на тот момент требовалось около 500 млн рублей.

На низком старте муниципалитете держал новость о запуске станции в течение минувшего лета.

Новосибирский метрополитен — единственный за Уралом. Он состоит из двух линий: Ленинской и Дзержинской. В 2010 году открылась последняя станция — «Золотая нива». В эксплуатацию ее ввели в 2011 году после устранения замечаний. Общая длина обеих линий — 15,9 километра, а всего в метрополитене 13 станций.

По данным МУП «Новосибирский метрополитен», в 2024 году перевозка пассажиров в подземке выросла, по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и составила 86 млн. 112,9 тыс. пассажиров. Это – новый рекорд за десятилетие! Среднесуточная перевозка в 2024 году составила 235,3 тыс. пассажиров. По данным сервиса Контур Фокус, выручка предприятия составила 3 млрд рублей и за год выросла на 18%. Чистая прибыль — 577 миллионов рублей (+3035000%).

Ранее редакция сообщала о том, что после ввода станции «Спортивная» пассажиропоток в новосибирском метро вырастет на 6%.