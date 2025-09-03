Названа дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска анонсировала долгожданное открытие 14-й станции метро «Спортивная». Официальная церемония начнется в 17.00 5 сентября. Журналистов пустят на станцию чуть раньше.

Эта станция единственная в Новосибирске оборудована раздвижными платформенными дверями. Пассажиропоток на «Спортивной» будут обеспечивать 12 эскалаторов, длина станционных платформ – 104 метра.

Напомним, строительство станции «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Городские власти неоднократно подчеркивали, что в процессе строительства были выявлены отклонения от проекта, что затягивало сроки сдачи объекта. В конце декабря 2024 года продление разрешения на строительство станции метро «Спортивная» перенесли до конца декабря 2025 года. С 28 января работа на объекте ведется в режиме повышенной готовности.

Стоит отметить, что сегодня новосибирский метрополитен приступил к приёмке первых новых вагонов модели «Ермак». Состав пришел в город на этой неделе. Машинисты метро Новосибирска уже прошли обучение и готовы работать на новой технике.

После наладки и обкатки поезд выйдет на линию. Ещё четыре новых состава доставят в город до конца 2025 года, уточнили в мэрии.