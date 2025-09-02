Станция метро «Спортивная» в Новосибирске получила заключение Ростехнадзора

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии техническим требованиям и нормам законодательства на станцию метро «Спортивная». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
— Завершаем оформление документов, необходимых для начала работы 14-й станции Новосибирского метрополитена, — добавил глава города.
Точные сроки открытия станции мэрия по-прежнему не называет. Ранее на сайте госторгов появлялся тендер из которого следовало, что торжественный запуск «Спортивной» был намечен на 1 сентября. В рамках тендера даже определился подрядчик, но потом результаты были отменены.
Напомним, строительство станции «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Городские власти неоднократно подчеркивали, что в процессе строительства были выявлены отклонения от проекта, что затягивало сроки сдачи объекта. В конце декабря 2024 года продление разрешения на строительство станции метро «Спортивная» перенесли до конца декабря 2025 года. С 28 января работа на объекте ведется в режиме повышенной готовности.
24 июля власти города сообщили о завершении настройки и технического обслуживания платформенных дверей (их на станции смонтировано 40 штук). Кроме того, с системой синхронного открывания дверей на «Спортивной» протестирован новый пятивагонный состав. Поставка таких вагонов начнется в конце 2025 года.
