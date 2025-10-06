Более 173 тысяч человек за месяц посетили станцию «Спортивная» в Новосибирске

За месяц работы станции метро «Спортивная» в Новосибирске ею воспользовались более 173 тысяч человек. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

— Этот показатель свидетельствует о том, что новая станция востребована, особенно среди хоккейных болельщиков и посетителей парка («Арена»), которым она значительно упростила доступ к этим объектам, — подчеркнул градоначальник.

Строительство станции стартовало в 2019 году, но с самого начала на объекте возникли проблемы. Власти города неоднократно сообщали о отклонениях от сроков реализации проекта.

В итоге станцию метро «Спортивная» запустили в начале сентября 2025 года. На три года позже запланированного срока. За первые три дня её посетили 36 тысяч человек. Она стала четырнадцатой в новосибирской подземке.

