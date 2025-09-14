«Строили, строили и наконец построили»: Эксперт высказался об открытии станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Еще одна станция на Левом

В начале сентября в торжественной обстановке в Новосибирске прошла церемония открытия новой станции метро «Спортивная». Этому событию предшествовал достаточно долгий и тернистый путь её строительства, который давно уже стал поводом к созданию разнообразных мемов и шуток в соцсетях, ну а само открытие дало новый актуальный повод для язвительных комментариев. В принципе, это немудрено — ввод «Спортивной» в эксплуатацию сопровождался таким количеством различных эксцессов и скандалов, что ирония и сарказм здесь в некотором смысле вполне уместны.

Вместе с тем, как мне кажется, куда важнее не сроки строительства, а то, какое значение в жизни города будет иметь эта станция, да и вообще любопытно заглянуть в возможные перспективы развития метрополитена в нашем городе.

Если начать издалека, то, собственно, что такое метро? Ответ, в общем-то, понятен: метро — это вид подземного транспорта, предназначенный для скоростной перевозки пассажиров. Его мировая история уходит корнями в XIX век, а широкое развитие оно получило уже в XX столетии, когда высокая степень загруженности автомобильных дорог в крупнейших городах мира побуждала большое количество людей пользоваться транспортом, способным эти пробки обходить. В России, как известно, первое метро открылось в Москве в 1935 году, а затем метрополитен постепенно стал появляться в других городах-миллионниках тогдашнего СССР. В конце 70-х годов очередь дошла до Новосибирска, где началось строительство первых станций будущей Ленинской линии. Можно сказать, нашему городу в известном смысле повезло, что метростроительство началось в нём ещё при советской власти, иначе почти наверняка никакого метро у нас никогда бы не появилось — примеры Омска, Красноярска и других городов тому порукой.

Сегодня метро является крайне востребованным у новосибирцев видом общественного транспорта, позволяющим быстро и с относительно неплохим уровнем комфорта добираться до пункта назначения. Здесь, правда, стоит уточнить, что, по большому счёту, метро в Новосибирске ограничивается лишь центральными районами города, почти не затрагивая далёкие окраины. Собственно, строго говоря, на Левом берегу расположено всего две станции — «Площадь Маркса» и «Студенческая», и обе находятся совсем недалеко от метромоста, соединяющего два берега. Станция «Речной вокзал» уже территориально находится на правом берегу, как и все остальные ныне существующие станции. А вот расположение новой станции «Спортивная» довольно любопытно — как бы между Правым и Левым берегом. В общем, если по большому счёту, то метро у нас развито довольно слабо, и простирайся оно в более отдалённые районы, его загруженность, несомненно, была бы ещё выше.

Экскурс в историю

История полноценного функционирования новосибирского метрополитена началась в январе 1986 года, когда для пассажиров открыли свои двери три первые станции: «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Красный проспект». Чуть позже к ним добавились «Речной вокзал», «Студенческая», «Площадь Маркса». В 90-е годы наступила пауза, вызванная объективными социально-экономическими обстоятельствами. Но, опять же, нашему городу очень сильно повезло, что к началу кризисного периода у нас уже был создан солидный задел, который затем послужил базой для дальнейшего развития метрополитена. С начала нулевых ввод новых станций возобновился, и этот процесс относительно неплохо продвигался вплоть до 2011 года, когда была открыта тринадцатая по счёту станция — «Золотая Нива». Цифра «13» для новосибирского метро оказалась не слишком счастливой, и на долгие годы метростроительство в нашем городе застопорилось, при том что городские власти регулярно презентовали амбициозные планы расширения сетки метро, но эти проекты оставались лишь на бумаге, не перерастая во что-то реальное. Более-менее осязаемая конкретика касалась лишь станции «Спортивная», появление которой, в свою очередь, было напрямую связано со строительством новой хоккейной арены (которая, к слову, тоже строилась долго и трудно, но это отдельная большая тема, о которой, я ранее немного уже писал для портала Infopro54.ru). В итоге, пусть и не без приключений, «Спортивная» всё же открылась.

Если говорить сугубо об этой станции, то понятно, что её глобальная роль в городской транспортной системе не слишком высока, и прежде всего, особенно в осенне-зимний период, она заключается в обеспечении большего удобства для горожан посещения хоккейных матчей. Конечно, там же есть неплохой парк «Арена», скоро, как сообщается, должны появиться другие интересные локации, будет, по-видимому, в том районе развиваться и жилищное строительство. В общем, простой новой станции не грозит, и в любом случае появление новых инфраструктурных объектов — это всегда плюс.

Хочется большего

Если же переходить от частностей к более глобальному контексту, к тому, каковы перспективы развития новосибирского метро, то, думаю, никто из новосибирцев не будет возражать против появления в нашем городе новых станций, особенно в отдалённых жилых районах, откуда, как правило, весьма проблематично выбираться утром и куда столь же непросто добираться вечером. Опять же, планов на этот счёт много, но все они упираются в финансовый аспект — своими силами муниципалитет строительство метро не осилит, а региональные и федеральные власти особого желания субсидировать этот процесс не изъявляют.

По большому счёту, если посмотреть на ситуацию с метро по России в целом, то мы увидим, что его активное развитие происходит только в Москве и отчасти в Петербурге. Ни в Казани, ни в Екатеринбурге, ни в Нижнем Новгороде ничего подобного нет. На федеральном уровне вообще уже давно говорится о нецелесообразности строительства метро в регионах, и, судя по всему, провинциальным мегаполисам доведётся лишь эксплуатировать советское наследие и то, что ещё успели возвести в начале XXI века. Печально, но пока реалии таковы. Впрочем, всё ещё может измениться, на что нам и остаётся уповать.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

