Синоптики пообещали новосибирцам жаркую неделю с дождями и грозами

На предстоящей неделе, с 27 июля по 2 августа, в Новосибирске и области ожидается тёплая и неустойчивая погода. Днём воздух будет прогреваться до +23…+29 градусов, ночи также будут тёплыми — +15…+20 градусов. При этом практически каждый день в регионе возможны кратковременные дожди и грозы, а порывы ветра местами будут достигать 15–20 метров в секунду. Самыми жаркими днями станут среда, четверг и пятница (29, 30 и 31 июля). Специалисты МЧС России по Новосибирской области уже предупредили жителей о возрастающих рисках техногенных и ландшафтных пожаров.

В понедельник, 27 июля, дневная температура в Новосибирске поднимется до +24 градусов. К вечеру станет прохладнее — около +21 градуса, возможны кратковременные дожди и грозы.

Вторник, 28 июля, будет ещё теплее: днём около +26 градусов. В отдельных районах пройдут дожди.

В среду, 29 июля, в Новосибирске ожидается облачная погода с дождём. Днём воздух прогреется до +26 градусов, вечером похолодает до +13…+18 градусов.

В четверг и пятницу характер погоды существенно не изменится: облачно, местами небольшие дожди и грозы, температура днём — до +26…+27 градусов.

Суббота порадует отсутствием осадков: днём +29 градусов, дожди возможны лишь к вечеру. Воскресенье также будет сухим, с дневной температурой около +23 градусов.

На этой неделе в народном календаре — сразу две знаковые даты, которые наши предки использовали для прогнозов на осень. 1 августа отмечается Макрида. Сухая погода в этот день сулила сухую и «весёлую» осень, а дождь — мокрую и затяжную. Также дождь на Макриду считался предвестником хорошего урожая орехов. А уже 2 августа наступает Ильин день, с которым в народе связано поверье, что лето начинает поворачивать на осень и купаться после этой даты уже нельзя. Илья-пророк в представлении предков — грозный повелитель громов и молний, разъезжающий по небу в огненной колеснице, что особенно символично в неделю гроз и ливней.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска обследовала деревья в сквере перед оперным театром.