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Общество

Синоптики пообещали новосибирцам жаркую неделю с дождями и грозами

Автор: Оксана Мочалова

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Непогода будет чередоваться с солнечными периодами

На предстоящей неделе, с 27 июля по 2 августа, в Новосибирске и области ожидается тёплая и неустойчивая погода. Днём воздух будет прогреваться до +23…+29 градусов, ночи также будут тёплыми — +15…+20 градусов. При этом практически каждый день в регионе возможны кратковременные дожди и грозы, а порывы ветра местами будут достигать 15–20 метров в секунду. Самыми жаркими днями станут среда, четверг и пятница (29, 30 и 31 июля). Специалисты МЧС России по Новосибирской области уже предупредили жителей о возрастающих рисках техногенных и ландшафтных пожаров.

В понедельник, 27 июля, дневная температура в Новосибирске поднимется до +24 градусов. К вечеру станет прохладнее — около +21 градуса, возможны кратковременные дожди и грозы.

Вторник, 28 июля, будет ещё теплее: днём около +26 градусов. В отдельных районах пройдут дожди.

В среду, 29 июля, в Новосибирске ожидается облачная погода с дождём. Днём воздух прогреется до +26 градусов, вечером похолодает до +13…+18 градусов.

В четверг и пятницу характер погоды существенно не изменится: облачно, местами небольшие дожди и грозы, температура днём — до +26…+27 градусов.

Суббота порадует отсутствием осадков: днём +29 градусов, дожди возможны лишь к вечеру. Воскресенье также будет сухим, с дневной температурой около +23 градусов.

На этой неделе в народном календаре — сразу две знаковые даты, которые наши предки использовали для прогнозов на осень. 1 августа отмечается Макрида. Сухая погода в этот день сулила сухую и «весёлую» осень, а дождь — мокрую и затяжную. Также дождь на Макриду считался предвестником хорошего урожая орехов. А уже 2 августа наступает Ильин день, с которым в народе связано поверье, что лето начинает поворачивать на осень и купаться после этой даты уже нельзя. Илья-пророк в представлении предков — грозный повелитель громов и молний, разъезжающий по небу в огненной колеснице, что особенно символично в неделю гроз и ливней.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска обследовала деревья в сквере перед оперным театром.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : прогноз погоды Народные приметы

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Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Ядовитый каракурт добрался до Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области столкнулись с новой неожиданной угрозой из мира фауны. Южный ядовитый паук каракурт, которого в народе часто величают «черной вдовой», значительно расширил границы своего обитания и теперь регулярно встречается далеко за пределами своих привычных степных ареалов. Если раньше основным местом его обитания считались пустынные районы Казахстана и юг России, то сегодня этих опасных членистоногих фиксируют сразу в нескольких регионах Урала и Сибири, включая Новосибирскую область.

Специалисты связывают миграцию паука с аномально высокими температурами, которые установились в последние годы. Климат теплеет, и для каракурта, предпочитающего сухую и жаркую погоду, открываются новые территории. Помимо Новосибирской области, пауков теперь замечают в Оренбургской, Курганской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. Энтомологи уточняют, что пока речь не идет о массовом нашествии, но единичные особи в регионе уже являются доказанным фактом.

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Водительские права начали выдавать по новым правилам в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

С 21 июля 2025 года в Новосибирской области изменился порядок оформления водительских удостоверений. МФЦ и Госавтоинспекция перешли на электронный документооборот через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Бумажные носители при передаче сведений между ведомствами больше не используются. Проект реализован при участии регионального Минцифры.

Регламентный срок изготовления прав составляет 15 дней. По факту, после нововведения готовые удостоверения стали отдавать раньше — в среднем через 5–8 рабочих дней. Это касается всех случаев: замена, утрата или хищение документа. На скорость влияет конкретная загруженность подразделений, но в целом разрыв между регламентом и реальными сроками сохраняется.

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Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта России объявило о разработке нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Эта инициатива направлена на создание более комфортной городской среды, чтобы облегчить жизнь родителей с детьми.

Ведомство предлагает размещать такие специализированные зоны в местах наибольшей социальной нагрузки. Парковки появятся у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных городских локаций.

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Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении масштабного эксперимента по использованию электронных рецептов на лекарственные препараты. Инициатива, известная как «роуминг» электронных рецептов, позволит жителям страны приобретать назначенные лекарства за пределами того региона, где был выписан рецепт. 

Как пояснили в Минздраве, сейчас региональные системы электронных рецептов работают обособленно, что создает сложности с консолидацией данных на федеральном уровне и не дает возможности отпускать лекарства в других субъектах РФ.

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Дачные грядки превращаются в центр научных открытий для юных новосибирцев

Лето — благоприятный период для развития детской познавательной активности. Природа становится доступным и естественным источником знаний об окружающем мире, а дачный участок превращается не просто в место огородных работ, а в пространство для детских открытий.

Старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Любовь Немчинова подчеркивает, что каждый уголок сада и огорода является исследовательской лабораторией, где ребенку хочется трогать, измерять, задавать вопросы и проверять предположения на практике.

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Новосибирская молодёжь активнее других идёт на вахту

Автор: Оксана Мочалова

У жителей Новосибирской области растёт интерес к вахтовой занятости. По итогам первого полугодия 2026 года регион стал лидером в Сибирском федеральном округе по приросту числа соискателей, готовых к трудоустройству за пределами области — плюс 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ни один другой регион СФО не показал такой динамики. К таким выводам пришли аналитики hh.ru.

По количеству резюме с готовностью к вахте Новосибирская область занимает третье место в Сибири (15%), уступая Иркутской области (20%) и Красноярскому краю (19%). Однако именно новосибирцы демонстрируют самый высокий темп роста интереса к такому формату работы.

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