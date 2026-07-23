Нужно зеленое мыло: мэрия Новосибирска обследовала деревья в сквере перед оперным театром

Стали известны результаты обследования деревьев в сквере «Театральный» перед НОВАТом. Состояние старых елей в этом сквере вызывает беспокойство у внимательных горожан — они считают, что дело может закончиться вырубкой.

Infopro54 обратился за комментарием в мэрию Новосибирска. Там сообщили, что на хвойных обнаружены вредители и есть высохшие деревья.

— Специалистами Управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска проводился смотр деревьев на территории сквера «Театральный». В результате осмотра установлено, что деревья в удовлетворительном состоянии, имеется сухость в силу возраста и места произрастания. Кроме того, на елях обнаружена ложнощитовка, проводится обработка деревьев зеленым мылом, а также в 2026 году планируется замена высохших деревьев силами МАУ «Горзеленхоз», — говорится в ответе мэрии Новосибирска.

Театральный сквер — одна из центральных зеленых зон Новосибирска. Сквер был создан в конце 1940-х — начале 1950-х годов. В 1947 году, к 30-летию Октябрьской революции, провели первое благоустройство территории перед театром: установили деревянные оградки по периметру, а в следующем году заасфальтировали площадь и высадили первые ели. Самые крупные ели, которые есть в сквере сейчас, это как раз те деревья, которые были посажены в конце 1940-х годов. По периметру сквера высажены липы, рябины, дубы и березы. По данным исследований, видовой состав растений Театрального сквера с момента его создания изменился незначительно.

Ранее редакция рассказывала, что в центре Новосибирска будут вырублены несколько десятков лиственниц.