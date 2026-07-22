Режим повышенной готовности введут в микрорайоне Горский в Новосибирске

Мэрия Новосибирска подготовила проект постановления о введении режима «Повышенная готовность» в связи с аварийной ситуацией на магистральном коллекторе в районе Горского микрорайона. Напомним, 12 июля там произошел обвал грунта — на месте прорыва трубопровода образовался провал, глубина которого постепенно увеличилась до 18 метров.

Сейчас документ проходит антикоррупционную проверку. Независимая экспертиза продлится до 28 июля 2026 года. После завершения процедуры проект направят на подпись мэру Максиму Кудрявцеву. В случае утверждения режим будет действовать на территории города и распространяться на все органы управления и силы городского звена — в усиленный режим работы перейдут все городские службы. Это позволит оперативно привлекать дополнительные ресурсы и сократить бюрократические процедуры.

В проекте постановления прописаны меры по предотвращению чрезвычайной ситуации. Контроль за исполнением документа планируют возложить на первого заместителя мэра Иосифа Кодалаева.

Масштаб аварии оказался серьезнее, чем предполагалось изначально. Как прозвучало на оперативном совещании в мэрии 21 июля, двухметровый коллектор на глубине 18 метров был забит железобетоном, конструкция сломалась, и пропускная способность трубопровода резко сократилась. Сейчас авария по пропуску сточных вод ликвидирована, вода уходит в штатном режиме. Однако помимо коллектора повреждена и 500-миллиметровая труба водоснабжения, из-за чего пришлось делать масштабное переключение по всему Ленинскому району.

Представители Горводоканала не могут найти решения, чтобы хоть как-то сократить сроки ремонта. Коммунальщики уже приступили к откачке воды и подготовке площадки для восстановительных работ, однако точные сроки полного устранения аварии пока не называются.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск ввёл режим повышенной готовности из-за аварии на ЦТП.