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Светлый — образец комплексного развития

  • 12/03/2024, 10:30
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Жилой поселок светлый
В ближайшие годы в поселке Светлый и его кварталах будут построены новая школа, детские сады и созданы рабочие места.

Активный рост поселка

Жилой район Светлый стал визитной карточкой Мошковского района. Проект активно развивается с 2010 года, и сейчас в нем проживают более 15 тысяч человек. На сегодняшний день построены или строятся новые кварталы: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный».

Здесь регулярно появляются новые объекты инфраструктуры, по территории микрорайона ходят рейсовые автобусы, а совсем недавно начал функционировать продленный до «Французского квартала» межмуниципальный маршрут регулярных перевозок пригородного сообщения №289 «мкр Светлый (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина».

Как рассказал генеральный директор СФО «Основа» (застройщик поселка Светлый) Антон Рехтин, спрос на жилье в поселке и его кварталах за последние полтора-два года увеличился вдвое. Годовой прирост населения — около 1500 человек. Большинство семей, которые покупают жилье в Светлом и его кварталах, — молодые семьи с детьми, поэтому для застройщика важно создавать социальную инфраструктуру: детские сады, школы, центры дополнительного образования.

Перспективы развития поселка обсудили на выездном заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике.

Детские сады на первых этажах

Жилой поселок светлый

На сегодняшний день для дошкольников в Светлом действуют три детских сада. Все они расположены на первых этажах жилых домов с прилегающими к ним оборудованными детскими площадками. Садики соответствуют всем нормативам и очень удобно расположены для семей, проживающих в поселке: не приходится тратить время на дорогу. Такое решение является более выгодным вариантом для государства.

— Мы не зарабатываем на социальной инфраструктуре — это социальная миссия нашей компании, наши обязательства перед людьми, которые покупают дома и квартиры в Светлом. Мы не закладываем прибыли от строительства этого помещения. Муниципалитет получает детские сады по себестоимости, то есть в два раза дешевле. Это и есть правильное взаимодействие государства и бизнеса, — говорит Антон Рехтин.

Сейчас в новой очереди «Французского квартала» идет активное строительство четвертого детского сада с музыкальным и спортивным залами, медблоком и помещениями для 130 дошколят. Он также расположен в жилом доме. Игровые и детские площадки уже смонтированы, летом будет выполнена корректировка благоустройства территории. Детский сад после открытия в третьем квартале текущего года позволит практически полностью закрыть потребность в местах в поселке.

Стоит отметить, вариант размещения детских дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов еще в 2018 году глава региона Андрей Травников назвал чрезвычайно перспективным и поручил Министерству образования Новосибирской области, департаменту образования мэрии Новосибирска перенимать успешный опыт, применяемый в Мошковском районе.

Долгожданная новая школа

Школа в Светлом

Школа в Светлом — еще одна гордость Мошковского района. Она была построена в 2020 году за собственные средства застройщика и позже выкуплена администрацией. В стильном и современном здании размещены блок начальных классов с игровыми комнатами, а также просторные кабинеты физики, химии, домоводства, мастерские, оснащенные по последнему слову техники. На базе школы регулярно проводятся турниры, в которых участвуют школьники Новосибирска и области. Однако вместо 500 учеников сегодня в ней обучаются более 1000 ребятишек, работают две полноценные смены.

Директор Октябрьской средней общеобразовательной школы №2 Татьяна Надеждина подчеркнула, что новую школу в Светлом очень ждут, так как ученики учатся в две смены, а последние два года набираются по пять классов первоклассников. И с запуском новых кварталов нагрузка на образовательное учреждение увеличивается.

Глава Мошковского района Сергей Субботин напомнил, что в адрес губернатора Новосибирской области и транспортного комитета Законодательного Собрания были направлены обращения с просьбой разрешить пристроить к существующей школе дополнительное крыло на 300 мест и начать строительство новой школы на 1500 учеников. При новой школе планируется развивать дополнительное образование по современным направлениям, в том числе робототехнике и изучению дронов.

— Опыт взаимодействия с застройщиком есть: он строит, а мы у него выкупаем эти детские сады и школы, — подчеркнул глава района.

Председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Валерий Ильенко напомнил, что по указу президента школы должны работать в одну смену.

— Недопустимо на сегодняшний день в два раза превышать нагрузку на школу. Детские сады тоже. Вот я смотрю три объекта — 367 мест, а ребятишек — 461 человек. Но я убежден, что потребность чуть ли не в три раза выше. Инфраструктура поселка, конечно, требует вмешательства и бюджета. Мы на эту тему будем говорить, — прокомментировал он.

Кроме того, для безопасности детей решено построить и оборудовать долгожданную дорогу в школу: заасфальтировать 460 метров, установить светофор и построить тротуары. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заверил, что с финансированием проблем не будет.  Однако уточнил, что подготовка проекта и прохождение экспертизы могут занять время.

Комплексное развитие поселка

Жилой поселок светлый

Светлый сегодня — это не просто улицы и дома. Поселок похож на мини-город, в котором есть все необходимое для жизни и отдыха.  Он является одним из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска.

Согласно плану развития, вместе с новыми жилыми кварталами в Светлом появится производственная зона — «Деревня мастеров». В промышленный кластер будут входить более 40 цехов общей площадью до 100 000 квадратных метров. Там малый и средний бизнес сможет купить в собственность производственные площади по доступной (ниже городских) цене. За счет этого в поселке планируют обеспечить реализацию принципа «живу, где работаю, работаю там, где живу». Так удастся обеспечить более 5000 жителей поселка рабочими местами. Отбор претендентов будет происходить с учетом экологических требований.

Кроме того, весной текущего года на территории Мошковского района планируется строительство завода по производству сухих кормов. С запуском предприятия на заводе будут трудоустроены более 300 человек.

По мнению Валерия Ильенко, микрорайоны, подобные Светлому, можно тиражировать на всю область как успешный пример взаимодействия администрации и застройщика.

— Такие примеры должны распространяться на территории нашего региона. Очень важно, что при решении всех вопросов власти и застройщик тесно взаимодействуют. Решение проблем, которые прозвучали, депутаты будут держать на контроле, — резюмировал он.

Генплан развития светлого

Жилой район Светлый 

VK
Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал»)ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»)

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Фотографии предоставлены рекламодателем.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска КРТ жилой поселок Светлый


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