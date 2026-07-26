Водительские права начали выдавать по новым правилам в Новосибирской области

С 21 июля 2025 года в Новосибирской области изменился порядок оформления водительских удостоверений. МФЦ и Госавтоинспекция перешли на электронный документооборот через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Бумажные носители при передаче сведений между ведомствами больше не используются. Проект реализован при участии регионального Минцифры.

Регламентный срок изготовления прав составляет 15 дней. По факту, после нововведения готовые удостоверения стали отдавать раньше — в среднем через 5–8 рабочих дней. Это касается всех случаев: замена, утрата или хищение документа. На скорость влияет конкретная загруженность подразделений, но в целом разрыв между регламентом и реальными сроками сохраняется.

Проверить, готов ли документ, можно на сайте МФЦ Новосибирской области и по телефону единой справочной службы.

Отмечается, что никаких изменений в порядке сдачи экзаменов или перечне требуемых документов нововведение не вносит. Речь идёт исключительно о внутреннем документообороте между ведомствами.

Ранее редакция сообщала, что новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием.