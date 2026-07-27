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Бизнес Финансы

Новосибирцы стали чаще закрывать кредиты раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

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За месяц сумма досрочных погашений увеличилась до 7,87 млрд рублей

Жители Новосибирской области в июне 2026 года направили на досрочное погашение кредитов 7,87 млрд рублей. По этому показателю регион занял 11-е место среди всех субъектов Российской Федерации, поднявшись на одну строчку по сравнению с маем, когда объём досрочных выплат составлял 7,43 млрд рублей.

Согласно данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), за месяц количество кредитных договоров, по которым новосибирцы решили закрыть долг раньше срока, выросло до 52,81 тысячи. При этом 65,9% от всей суммы, направленной на досрочное погашение, пришлось на полное закрытие обязательств, а 34,1% — на частичное погашение. Для сравнения: в мае доля полного погашения в регионе была чуть ниже и составляла 63,6%.

Если сравнивать Новосибирскую область с соседними регионами Сибири, то здесь наблюдается уверенное лидерство. Ближайший сосед по федеральному округу — Красноярский край — в июне оказался на 10-й строчке рейтинга с результатом 7,89 млрд рублей, опередив Новосибирск всего на 20 млн рублей. Однако по количеству кредитных договоров с досрочным погашением Красноярск (59,93 тыс.) значительно обгоняет Новосибирскую область (52,81 тыс.), что говорит о более высоком среднем чеке досрочного платежа у новосибирцев.

Третьим в Сибири идёт Кемеровская область, занявшая 17-е место в общероссийском списке: кузбассовцы направили на досрочное погашение 5,49 млрд рублей по 49,53 тыс. договоров. Также в ТОП-50 сибирских регионов вошли Иркутская область (6,22 млрд рублей, 16-е место), Омская область (4,50 млрд рублей, 23-е место), Алтайский край (4,07 млрд рублей, 27-е место) и Томская область (2,51 млрд рублей, 40-е место).

В целом по стране объём досрочных погашений демонстрирует устойчивый рост. В июне россияне направили на выплату кредитов раньше срока 372,26 млрд рублей, что на 4,9% больше, чем в мае, и на 74,5% превышает показатель июня прошлого года. Количество кредитных договоров с досрочным погашением увеличилось за год на 31,5% и достигло 2,53 млн.

Абсолютными лидерами по объёмам досрочного погашения в июне традиционно стали Москва (48,18 млрд рублей), Московская область (31,58 млрд рублей) и Санкт-Петербург (20,19 млрд рублей). В структуре досрочных выплат по видам кредитов лидируют кредиты наличными — на них приходится 49,3% от всех досрочных платежей. На втором месте ипотека с долей 35,1%, замыкают тройку автокредиты — 14,3%.

Стоит отметить, что активность заёмщиков подтверждают и данные Управления Росреестра по Новосибирской области. В первом полугодии 2026 года ведомство зарегистрировало более 35 тысяч заявлений о погашении ипотечных сделок — это на 62% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Массовое снятие обременений, по мнению специалистов Росреестра, свидетельствует об оживлении на вторичном рынке жилья. Квартира без залога всегда привлекательнее для покупателя: сделка проходит быстрее, а такие объекты продаются в минимальные сроки. Пик активности по регистрации ипотечных сделок пришёлся на июнь 2026 года, когда было принято 8 425 заявлений, а всего за полугодие их число превысило 40 тысяч, что на 21% больше, чем год назад.

По мнению генерального директора Объединённого Кредитного Бюро Михаила Алексина, нынешний рост досрочных погашений объясняется сразу несколькими факторами. В частности, сроки по банковским вкладам постепенно истекают, и вкладчики, не находя возможностей для выгодного переразмещения средств, направляют их на закрытие кредитов. Кроме того, эксперт указывает на эффект «взросления» кредитного портфеля: с момента выдачи долгосрочных займов, особенно ипотечных и автокредитов, проходит всё больше времени, а доходы заёмщиков за этот период обычно растут. При этом аннуитетный платёж остаётся фиксированным, что создаёт у людей возможность направлять свободные средства на досрочное погашение.

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Рубрики : Бизнес Финансы

Регионы : Новосибирская область

Теги : недвижимость кредиты ипотека досрочное погашение

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