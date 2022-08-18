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В почтовые отделения ― за мясом и пельменями

  • 18/08/2022, 16:59
Автор:
продукты питания
В сельских почтовых отделениях ассортимент товаров, которые предлагают почтамты, расширяется за счет продуктов питания.

«Почта России» объявила тендер по выбору поставщика для доставки замороженной продукции, которая будет реализовываться в отделениях почтовой связи УФПС Новосибирской области. Объявление о торгах размещено на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта ― почти 9,8 млн рублей. Судя по тендерной документации, список заморозки, которую победитель будет поставлять в почтовые отделения, достаточно большой: макароны, полуфабрикаты, мясо, овощи, мороженое.

— Мы ориентируемся на запросы клиентов. И если они, приходя на почту, спрашивают о каких-то товарах или услугах, мы стараемся предложить им это. Так, 5 лет назад у жителей сел, где мало магазинов (или в них представлен ограниченный ассортимент товаров), возник спрос на замороженную продукцию. Мы проанализировали эти запросы и в 2017 году заключили первый договор с поставщиком. Оборудовали 56 сельских почтовых отделений специальными морозильными установками и начали привозить туда замороженные продукты питания, — пояснили в отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Сибирь АО «Почта России».

На сегодняшний день ассортимент заморозки состоит примерно из 40 позиций: мясо, рыба, овощи, фрукты, грибы, полуфабрикаты (пельмени, вареники, блины с начинкой) торты, мороженое и др.

— Ежегодно, в среднем, клиенты сельских отделений Новосибирской области покупают около 25 000 упаковок замороженной продукции, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Если запросы наших клиентов изменятся — мы пересмотрим продуктовую линейку и скорректируем ассортимент продуктов питания.

новости Новосибирска

В Новосибирской области начнется масштабное обновление почтовых отделений

Напомним, на Питерском международном экономическом форуме в июне правительство Новосибирской области и «Почта России» подписали соглашение о реализации совместного проекта по ремонту почтовых отделений на территории региона.

— Особое внимание планируется уделять повышению доступности почтовой связи, повышению качества и доступности оказания государственных (муниципальных услуг) на базе МФЦ и отделений почтовой связи АО «Почта России», — поясняли в пресс-службе области. — Особенно принципиально решение этой задачи для удаленных и труднодоступных населенных пунктов, сельской местности Новосибирской области. Среди совместных направлений работы — поддержание, наращивание технического, информационного и производственного потенциала управления федеральной почтовой связи.

 

Ранее редакция рассказывала о планах «Почта России» по увеличению сети почтаматов в Новосибирской области. 

Фото pixabay — 8499117

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : продукты питания Почта России


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