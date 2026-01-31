В Новосибирске в микрорайоне «Весенний» прекратили выбросы с едким запахом

В новосибирском микрорайоне «Весенний» в январе жители не жалуются на удушливый запах из-за промышленных выбросов. Они сообщают, что уже около двух недель запаха нет. Причины этих изменений они точно не знают. Не исключено, что есть связь с очередными проверками.

Жители микрорайона «Весенний» получили ответ от прокуратуры Новосибирской области, в котором сообщается о проверках с помощью дрона и выявлении нарушителей.

— В работе двух крупнейших предприятий АО «Желдорреммаш», ООО «Новосибирский стрелочный завод» выявлены критические нарушения, которые позволяли выбрасывать в атмосферный воздух загрязняющие вещества с значительным превышением допустимых концентраций. По результатам проверок приняты акты реагирования, деятельность организаций скорректирована, ими обеспечена нормативная очистка выбрасываемых веществ, ликвидирована проблема неприятного запаха на территории микрорайона. За допущенные нарушения виновные должностные лица предприятий привлечены по инициативе прокурора к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафов. Исполнение выданных органами контроля-надзора хозяйствующим субъектам предписаний поставлено в органах прокуратуры на контроль, — говорится в ответе прокуратуры.

В ответе нет указания на сроки проведения проверок и объяснения, какие именно «критические нарушения» были выявлены. Поэтому те, кто борется за чистоту воздуха в «Весеннем», не уверены, что улучшение напрямую связано именно с данной проверкой.

— У нас и раньше были периоды относительного благополучия — удушающего запаха могло не быть по две-три недели. Как правило, на время каких-то надзорных мероприятий, проверок выбросы прекращались или уменьшались. Но потом всё возобновлялось. Поэтому пока мы не уверены, что всё завершилось и это счастливый финал. Хотелось бы получить детальный ответ о том, что именно было выявлено и как это было исправлено. Мы бы тогда могли понять, надолго ли всё это. Со временем, конечно, будет понятно, решена проблема или на время прикрыта. Пока дышим свободно, детей на улицу гулять отправляем, — рассказала Infopro54 представитель инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

Добавим, что в Законодательном собрании Новосибирской области сформирована рабочая группа по ситуации в микрорайоне «Весенний». Один из вопросов, которым она занимается, — это установка поста мониторинга качества атмосферного воздуха.

Ранее редакция рассказывала о том, что проблемы микрорайона «Весенний» взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. О том, что говорят о выбросах и запахе руководители «Желдорреммаш», можно прочитать здесь. О том, что думают о проблеме экологи, — здесь.