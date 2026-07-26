Ядовитый каракурт добрался до Новосибирской области

Жители Новосибирской области столкнулись с новой неожиданной угрозой из мира фауны. Южный ядовитый паук каракурт, которого в народе часто величают «черной вдовой», значительно расширил границы своего обитания и теперь регулярно встречается далеко за пределами своих привычных степных ареалов. Если раньше основным местом его обитания считались пустынные районы Казахстана и юг России, то сегодня этих опасных членистоногих фиксируют сразу в нескольких регионах Урала и Сибири, включая Новосибирскую область.

Специалисты связывают миграцию паука с аномально высокими температурами, которые установились в последние годы. Климат теплеет, и для каракурта, предпочитающего сухую и жаркую погоду, открываются новые территории. Помимо Новосибирской области, пауков теперь замечают в Оренбургской, Курганской, Омской, Саратовской и даже Свердловской областях. Энтомологи уточняют, что пока речь не идет о массовом нашествии, но единичные особи в регионе уже являются доказанным фактом.

Главная опасность этого паука кроется в его яде, который оказывает сильное нейротоксическое действие на организм человека. Укус вызывает моментальную жгучую боль, которая быстро распространяется по телу, сопровождается судорогами, одышкой и может серьезно повлиять на работу сердца. В медицинской практике зафиксированы случаи тяжелых интоксикаций, требующих немедленной госпитализации.

Врачи напоминают о необходимости сохранять бдительность при работе на дачных участках, в полях и во время отдыха на природе. Если встреча с пауком произошла и он укусил человека, медлить нельзя. Первое, что можно сделать до приезда скорой помощи, — это прижечь место укуса головкой горящей спички в первые секунды, так как высокая температура разрушает токсин, не успевший впитаться в кровь. После этого необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, обильное питье и как можно быстрее доставить его в больницу. Своевременное введение сыворотки позволяет избежать тяжелых осложнений, тогда как промедление может угрожать жизни.

Ранее редакция сообщала, что биолог из Новосибирска объяснил причины нашествия агрессивной мошкары.