Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

В январе–июне 2026 года объем государственных и корпоративных закупок в Новосибирской области превысил 112 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила редакции Infopro54 аналитическая служба площадки РТС-тендер на основе открытой информации Единой информационной системы (ЕИС).

По данным экспертов, заметно выросла не только сумма контрактов, но и эффективность расходования средств. Экономия бюджета по итогам торгов почти удвоилась. Если в первом полугодии 2025 года удалось сберечь 8,8 млрд рублей, то в этом году показатель достиг 15,6 млрд.

Всего за шесть месяцев региональные заказчики провели 47,6 тысячи конкурентных процедур и закупок «с полки». Основной объем пришелся на государственный сектор (44-ФЗ) — здесь заключили контракты на 97,8 млрд рублей. По 223-ФЗ компании с государственным участием оформили договоры на 14,5 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период провели 46 тысяч тендеров, что говорит о постепенном, но уверенном расширении закупочной кампании.

Рост числа процедур сопровождается повышенным интересом со стороны бизнеса. Количество поданных заявок от поставщиков увеличилось со 109 до 114 тысяч, а в среднем на один тендер теперь приходится 2,4 заявки против 2,37 годом ранее. Конкуренция среди подрядчиков постепенно усиливается, что положительно сказывается на итоговой экономии.

Если посмотреть на отраслевую структуру, становится очевидно: главной точкой роста традиционно остается строительство. На эту сферу пришлось около 3,4 тысячи торгов, а общая сумма договоров составила 60,2 млрд рублей. Львиная доля этих средств — 42,6 млрд — направлена на строительство, содержание и ремонт автомобильных и железных дорог. Именно дорожная инфраструктура сейчас является драйвером как общего объема закупок, так и рекордной экономии, поскольку контракты в этой сфере часто проходят с высокой конкурентной борьбой.

Второе место по объему закупок уверенно занимает продукция обрабатывающих производств. Здесь провели 33,7 тысячи тендеров и заключили контракты на 27,6 млрд рублей. Внутри этой категории лидируют медицинские товары: лекарства и расходные материалы (10,2 млрд), инструменты и оборудование (3,8 млрд), а также компьютерная и оптическая техника (2,5 млрд). Из непрофильных, но заметных позиций выделяются закупки нефтепродуктов на 1,4 млрд и продуктов питания на 1,7 млрд. В пищевом сегменте наибольшим спросом пользовались мясо (530 млн), молоко (447 млн) и детское питание (260 млн) — социально значимые категории, которые всегда остаются в фокусе внимания заказчиков.

Замыкает тройку лидеров сектор финансовых и страховых услуг. В этой сфере провели почти 200 тендеров на общую сумму 9,5 млрд рублей. В основном речь идет о страховании имущества, транспортных рисков и ответственности организаций.

Среди крупнейших заказчиков традиционно выделяются энергетические, транспортные и инженерные организации, а также больницы и учебные заведения. Они формируют устойчивый спрос на протяжении многих лет и задают тон всей закупочной повестке региона.

По оценкам экспертов РТС-тендер, Новосибирская область остается одним из самых активных участников закупочной системы как в Сибири, так и в целом по стране. Регион проводит масштабные торги, привлекает новых подрядчиков и делает ставку на результативность. Этот тренд сохраняется уже несколько лет: в 2024 году объем закупок в области составлял 187 млрд рублей, в 2025-м вырос до 200 млрд, и в текущем году динамика, судя по полугодовым итогам, продолжится.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область стала лидером СФО по реализации квартир должников.