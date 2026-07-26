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Бизнес Экономика

Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Автор: Оксана Мочалова

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Регион потратил на дороги, медицину и услуги 112 млрд рублей

В январе–июне 2026 года объем государственных и корпоративных закупок в Новосибирской области превысил 112 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила редакции Infopro54 аналитическая служба площадки РТС-тендер на основе открытой информации Единой информационной системы (ЕИС).

По данным экспертов, заметно выросла не только сумма контрактов, но и эффективность расходования средств. Экономия бюджета по итогам торгов почти удвоилась. Если в первом полугодии 2025 года удалось сберечь 8,8 млрд рублей, то в этом году показатель достиг 15,6 млрд.

Всего за шесть месяцев региональные заказчики провели 47,6 тысячи конкурентных процедур и закупок «с полки». Основной объем пришелся на государственный сектор (44-ФЗ) — здесь заключили контракты на 97,8 млрд рублей. По 223-ФЗ компании с государственным участием оформили договоры на 14,5 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период провели 46 тысяч тендеров, что говорит о постепенном, но уверенном расширении закупочной кампании.

Рост числа процедур сопровождается повышенным интересом со стороны бизнеса. Количество поданных заявок от поставщиков увеличилось со 109 до 114 тысяч, а в среднем на один тендер теперь приходится 2,4 заявки против 2,37 годом ранее. Конкуренция среди подрядчиков постепенно усиливается, что положительно сказывается на итоговой экономии.

Если посмотреть на отраслевую структуру, становится очевидно: главной точкой роста традиционно остается строительство. На эту сферу пришлось около 3,4 тысячи торгов, а общая сумма договоров составила 60,2 млрд рублей. Львиная доля этих средств — 42,6 млрд — направлена на строительство, содержание и ремонт автомобильных и железных дорог. Именно дорожная инфраструктура сейчас является драйвером как общего объема закупок, так и рекордной экономии, поскольку контракты в этой сфере часто проходят с высокой конкурентной борьбой.

Второе место по объему закупок уверенно занимает продукция обрабатывающих производств. Здесь провели 33,7 тысячи тендеров и заключили контракты на 27,6 млрд рублей. Внутри этой категории лидируют медицинские товары: лекарства и расходные материалы (10,2 млрд), инструменты и оборудование (3,8 млрд), а также компьютерная и оптическая техника (2,5 млрд). Из непрофильных, но заметных позиций выделяются закупки нефтепродуктов на 1,4 млрд и продуктов питания на 1,7 млрд. В пищевом сегменте наибольшим спросом пользовались мясо (530 млн), молоко (447 млн) и детское питание (260 млн) — социально значимые категории, которые всегда остаются в фокусе внимания заказчиков.

Замыкает тройку лидеров сектор финансовых и страховых услуг. В этой сфере провели почти 200 тендеров на общую сумму 9,5 млрд рублей. В основном речь идет о страховании имущества, транспортных рисков и ответственности организаций.

Среди крупнейших заказчиков традиционно выделяются энергетические, транспортные и инженерные организации, а также больницы и учебные заведения. Они формируют устойчивый спрос на протяжении многих лет и задают тон всей закупочной повестке региона.

По оценкам экспертов РТС-тендер, Новосибирская область остается одним из самых активных участников закупочной системы как в Сибири, так и в целом по стране. Регион проводит масштабные торги, привлекает новых подрядчиков и делает ставку на результативность. Этот тренд сохраняется уже несколько лет: в 2024 году объем закупок в области составлял 187 млрд рублей, в 2025-м вырос до 200 млрд, и в текущем году динамика, судя по полугодовым итогам, продолжится.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область стала лидером СФО по реализации квартир должников.

Источник фото:magnific.com, автор- pch-vector

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Рубрики : Бизнес Экономика

Регионы : Новосибирская область

Теги : РТС-тендер госзакупки

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Ядовитый каракурт добрался до Новосибирской области

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Автор: Оксана Мочалова

Железнодорожные станции Барабинск, Карасук I и Инская включены в федеральный проект «Российских железных дорог» по созданию «Цифровой железнодорожной станции» (ЦЖС). Об этом сообщили в администрации Карасукского муниципального округа. Помимо станций Новосибирской области, в периметр проекта на Западно-Сибирской магистрали вошли объекты в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

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Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта России объявило о разработке нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Эта инициатива направлена на создание более комфортной городской среды, чтобы облегчить жизнь родителей с детьми.

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Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении масштабного эксперимента по использованию электронных рецептов на лекарственные препараты. Инициатива, известная как «роуминг» электронных рецептов, позволит жителям страны приобретать назначенные лекарства за пределами того региона, где был выписан рецепт. 

Как пояснили в Минздраве, сейчас региональные системы электронных рецептов работают обособленно, что создает сложности с консолидацией данных на федеральном уровне и не дает возможности отпускать лекарства в других субъектах РФ.

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Автор: Оксана Мочалова

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Согласно документу, Россия и Белоруссия исключены из списка стран с постоянным безвизовым режимом. Вместо этого для них введена отдельная норма: граждане обеих стран могут въезжать, транзитом пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта — но только до 31 октября 2026 года.

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