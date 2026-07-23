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Власть

14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

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Для наиболее полной и эффективной помощи участникам специальной военной операции и их близким в регионе ожидается принятие единого закона

Во исполнение указа Президента Российской Федерации губернатор Андрей Травников дал распоряжение профильным министерствам Новосибирской области о разработке комплекса мер поддержки. Для наиболее полной и эффективной помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их близким в регионе ожидается принятие единого закона. Этот законодательный акт систематизирует и регламентирует широкий спектр льгот, предназначенных для указанных категорий граждан.

23 июля текущего года в правительстве региона под председательством заместителя губернатора Константина Хальзова состоялось заседание межведомственной комиссии. На нем обсуждались вопросы, связанные с применением на территории Новосибирской области указа Президента РФ № 327 от 15.05.2026, который устанавливает единые базовые меры поддержки лиц, участвовавших и участвующих в СВО, а также других категорий граждан.

Как отметил Константин Хальзов, указ Президента описывает 14 основных направлений поддержки, охватывающих социальную сферу, образование, физкультуру и спорт, здравоохранение, культуру и юридическую помощь. Большинство из этих мер уже действуют в Новосибирской области. Правительство региона уделяет особое внимание всесторонней поддержке лиц, затронутых СВО, и членов их семей, обеспечивая контроль за качеством предоставления услуг. В реализации этих мер задействованы все профильные министерства. Важно, что ряд ключевых мер, таких как отдых и оздоровление детей участников спецоперации, льготы на культурные мероприятия, компенсации за подключение к газовым сетям, помощь в трудоустройстве и обучении, а также разнообразные виды социальной помощи, закреплены на федеральном уровне.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева сообщила, что по поручению Президента министерство совместно с другими ведомствами подготовило проект единого закона. Этот законопроект предполагает внесение изменений в пять региональных законов, что позволит ускорить и оптимизировать процесс предоставления мер поддержки ветеранам и их семьям. Поправки включают в себя предоставление льготных путевок в детские лагеря, внеочередное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, бесплатную психологическую помощь, приоритетный прием в учреждения социального обслуживания, первоочередное зачисление в образовательные учреждения, частичное или полное освобождение от платы за продленку, компенсацию расходов на детский сад и обеспечение бесплатным питанием школьников.

Участникам СВО и их семьям будут предоставлены льготы при посещении платных культурных мероприятий, проводимых областными учреждениями. Дополнительно членам семей участников СВО будет предусмотрена компенсация на покупку газового оборудования и подключение к газораспределительным сетям в размере не менее 100 тысяч рублей. Министерство труда и социального развития также работает над совершенствованием нормативной базы для более эффективного содействия приоритетному трудоустройству, профессиональному обучению, дополнительному образованию, началу предпринимательской деятельности и реализации программ социального контракта.

Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. В регионе реализуется Губернаторский проекта по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития. Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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