В создании электрокара «Атом» участвовали инженеры из КНР

Роспатент выдал патенты на платформу электромобиля «Атом» компании «Кама». Документы содержат схемы силовой структуры кузова и ходовой части. В числе авторов — 38 разработчиков, из них шестеро граждан Китая, остальные — россияне. Об этом 22 июля сообщил «Журнал Авто.ру» со ссылкой на данные ведомства.

В 2024 году РФПИ объявил о сотрудничестве с китайскими инвесторами. Стороны договорились о выводе «Атома» на рынок КНР и поиске производственных площадок в Харбине. Представительство РФПИ в городе уже работает.

Технические параметры: двигатель — 204 л.с. (295 Нм), привод — задний, батарея — 77 кВт·ч, запас хода — 500 км по циклу WLTP. Габариты: длина — 3995 мм, колёсная база — 2635 мм. В конструкции — дисплей на руле и кузов без центральной стойки.

Первая партия направлена покупателям с предзаказом. Сроки поставок — с ближайшего времени до 15 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что российские автолюбители предпочитают покупать отечественные электрокары.