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Общество

В создании электрокара «Атом» участвовали инженеры из КНР

Автор: Артем Рязанов

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Роспатент утвердил документы на платформу российского электромобиля

Роспатент выдал патенты на платформу электромобиля «Атом» компании «Кама». Документы содержат схемы силовой структуры кузова и ходовой части. В числе авторов — 38 разработчиков, из них шестеро граждан Китая, остальные — россияне. Об этом 22 июля сообщил «Журнал Авто.ру» со ссылкой на данные ведомства.

В 2024 году РФПИ объявил о сотрудничестве с китайскими инвесторами. Стороны договорились о выводе «Атома» на рынок КНР и поиске производственных площадок в Харбине. Представительство РФПИ в городе уже работает.

Технические параметры: двигатель — 204 л.с. (295 Нм), привод — задний, батарея — 77 кВт·ч, запас хода — 500 км по циклу WLTP. Габариты: длина — 3995 мм, колёсная база — 2635 мм. В конструкции — дисплей на руле и кузов без центральной стойки.

Первая партия направлена покупателям с предзаказом. Сроки поставок — с ближайшего времени до 15 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что российские автолюбители предпочитают покупать отечественные электрокары.

Источник фото: фото-скриншот видео с официальной страницы «Атома» в «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : электромобиль Атом Китай инженеры

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14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Колледжи Новосибирска запускают обучение по спортивному программированию

Автор: Артем Рязанов

В новосибирских колледжах впервые откроется программа среднего профессионального образования по спортивному программированию. Образовательная программа будет готовить специалистов для организации и проведения соревнований, включая подготовку судей, тренеров, комментаторов и самих участников.

Спортивное программирование получило официальный статус вида спорта в апреле 2022 года и активно развивается. На соревнованиях участники решают интеллектуальные задачи на скорость: пишут код для создания приложений, сайтов и сервисов, ищут уязвимости в системах и отрабатывают защиту от кибератак.

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Дачники генерируют четверть сельхозпродукции Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Частные подсобные хозяйства Сибирского федерального округа обеспечивают до 25% всей продукции агропромышленного комплекса в макрорегионе. В растениеводстве на долю населения приходится 18%, в животноводстве — 33,4%. Об этом редакции Infopro54 рассказали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка в преддверии Дня дачника, который отмечается 23 июля.

За последние пять лет сибиряки задействовали под личные нужды от 225 до 250 тысяч гектаров земли — это около 10% от всех российских личных подсобных хозяйств. СФО входит в топ-5 регионов по этому показателю. Некоторые культуры, включая чеснок, зелень, кабачки, тыквы и баклажаны, в промышленных масштабах в Сибири не выращиваются — их производство полностью лежит на населении.

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Новосибирская область осталась в «белой зоне» по страховке от БПЛА

После первого в истории региона объявления беспилотной опасности 6 июля жители Новосибирской области начали интересоваться возможностью компенсации ущерба от атак дронов. Журналист Infopro54 выяснил, готовы ли страховые компании компенсировать новосибирцам возможные имущественные утраты в результате ударов беспилотников.

— В Новосибирской области режим ЧС не вводили, поэтому формальных ограничений для заключения таких договоров у страховщиков пока нет. Хотя в большинстве центральных и южных регионах, где действует ЧС, а массированные атаки беспилотников фиксируются регулярно, пока приостановили страхование от этой угрозы. Что касается автомобилей, то страховать их конкретно от ударов БПЛА не нужно, так как этот риск, как правило, входит в базовую страховку, — рассказал специалист компании «РЕСО-гарантия».

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Никто не захотел достраивать очистные сооружения в Ордынском под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Аукцион на достройку комплекса очистных сооружений в поселке Ордынское Новосибирской области провалился. На конкурс с начальной ценой более 72 миллионов рублей не поступило ни одной заявки. Объект, который планировали сдать еще в 2022 году, так и остался незавершенным.

По данным портала Госзакупок, электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия участников. Объявление разместили 15 июля, итоги подвели 23 июля. За 72 млн рублей подрядчику предстояло завершить строительство, однако желающих не нашлось.

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В «Госуслугах» хотят добавить функции соцсетей

Автор: Артем Рязанов

Правительство обсуждает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года, стремясь превратить его в единую цифровую экосистему. Там пользователи смогут общаться, пользоваться повседневными сервисами и получать доступ к государственным услугам. Об этом сообщают «Известия».

По словам двух источников, одним из главных направлений обсуждения станет создание на базе портала собственной социальной сети. В ней будут лента публикаций и возможность формировать тематические и локальные сообщества.

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Чёрные кредиторы маскировались под МФО в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В мае-июне 2026 года специалисты Сибирского главного управления Банка России обнаружили в Новосибирской области сразу трех нелегальных игроков на финансовом поле. В «черный список» регулятора попали две компании, маскирующиеся под микрофинансовые организации, и одна фирма, собиравшая деньги граждан под видом инвестиций в реальный бизнес.

Два выявленных «черных кредитора» работали по классической, но оттого не менее опасной схеме. Эти организации уже были исключены из официального реестра Центробанка и по закону обязаны были прекратить свою деятельность. Однако они продолжили выдавать займы, используя старые вывески и вводя клиентов в заблуждение. Согласно законодательству, использовать в названии аббревиатуры МКК, МФО или слово «ломбард» имеют право только те компании, которые состоят в госреестре.

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Олег Сусляков: В современном российском обществе слово «клоун» имеет негативный окрас

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Колледжи Новосибирска запускают обучение по спортивному программированию

Власть

14 базовых мер поддержки для участников СВО определили в Новосибирской области

Общество

В создании электрокара «Атом» участвовали инженеры из КНР

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Дачники генерируют четверть сельхозпродукции Сибири

Бизнес Общество

Новосибирская область осталась в «белой зоне» по страховке от БПЛА

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Никто не захотел достраивать очистные сооружения в Ордынском под Новосибирском

Общество

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