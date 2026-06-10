Андрей Травников вручил паспорта отличникам и волонтёрам Новосибирской области

В преддверии Дня России в большом зале правительства Новосибирской области прошла торжественная церемония вручения паспортов. Главный документ гражданина страны получили десятки юных сибиряков, которым исполнилось 14 лет. Мероприятие организовано в рамках всероссийской программы Движения Первых «Мы — граждане России!».

Паспорта из рук губернатора Андрея Травникова, а также главного федерального инспектора по Новосибирской области Николая Буймова и заместителя начальника областного Главка МВД Кирилла Травина вручили подросткам. Приглашение на церемонию получили ребята, которые активно проявили себя в Движении Первых, военно-патриотических клубах, волонтерстве, школьном самоуправлении, молодежных СМИ, а также добились успехов в спорте и культуре.

Обращаясь к школьникам, Андрей Травников поздравил их с наступающим Днем России и вручением первого главного документа.

— Хочется пожелать, чтобы вы сегодня этот день и те слова, которые вам сегодня скажут старшие, запомнили на всю жизнь. И пусть это вам помогает любить вашу Родину, преодолевать все сложности, которые будут встречаться на вашем пути. Желаю вам удачи, — сказал глава региона.

Он также отметил, что в России всё чаще можно встретить примеры успеха, которых молодые люди добиваются своим трудом, и страна даёт такую возможность каждому.

Всероссийская программа «Мы — граждане России!» стартовала в Новосибирской области в 2023 году. Проект реализуется Движением Первых при поддержке регионального МВД, Департамента молодежной политики Новосибирской области и Агентства поддержки молодежных инициатив. Только за 2025 год в регионе организовали более 300 подобных церемоний. В торжественной обстановке первые паспорта получили свыше 3500 молодых сибиряков. Для них организовали встречи с представителями региональных органов власти и местного самоуправления, ветеранами и государственными деятелями.