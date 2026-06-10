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Власть

Андрей Травников вручил паспорта отличникам и волонтёрам Новосибирской области

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Школьники получили первый главный документ в правительстве региона

В преддверии Дня России в большом зале правительства Новосибирской области прошла торжественная церемония вручения паспортов. Главный документ гражданина страны получили десятки юных сибиряков, которым исполнилось 14 лет. Мероприятие организовано в рамках всероссийской программы Движения Первых «Мы — граждане России!».

Паспорта из рук губернатора Андрея Травникова, а также главного федерального инспектора по Новосибирской области Николая Буймова и заместителя начальника областного Главка МВД Кирилла Травина вручили подросткам. Приглашение на церемонию получили ребята, которые активно проявили себя в Движении Первых, военно-патриотических клубах, волонтерстве, школьном самоуправлении, молодежных СМИ, а также добились успехов в спорте и культуре.

Обращаясь к школьникам, Андрей Травников поздравил их с наступающим Днем России и вручением первого главного документа.

— Хочется пожелать, чтобы вы сегодня этот день и те слова, которые вам сегодня скажут старшие, запомнили на всю жизнь. И пусть это вам помогает любить вашу Родину, преодолевать все сложности, которые будут встречаться на вашем пути. Желаю вам удачи, — сказал глава региона.

Он также отметил, что в России всё чаще можно встретить примеры успеха, которых молодые люди добиваются своим трудом, и страна даёт такую возможность каждому.

Всероссийская программа «Мы — граждане России!» стартовала в Новосибирской области в 2023 году. Проект реализуется Движением Первых при поддержке регионального МВД, Департамента молодежной политики Новосибирской области и Агентства поддержки молодежных инициатив. Только за 2025 год в регионе организовали более 300 подобных церемоний. В торжественной обстановке первые паспорта получили свыше 3500 молодых сибиряков. Для них организовали встречи с представителями региональных органов власти и местного самоуправления, ветеранами и государственными деятелями.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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На смену кондукторам придут валидаторы: мэрия Новосибирска намерена полностью отказаться от ручной оплаты в транспорте

В новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов

Автор: Юлия Данилова

Работы по созданию технопарка для айтишников, который будет расположены недалеко от центра Новосибирска в локации «Инские холмы», стартуют в этом году. Об этом в ходе прямого эфира, подводя итоги ПМЭФ, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Это проект двойного назначения. С одной стороны, группа Сбера строит себе новое здание для размещения своих ИТ-подразделений. Второе здание будет иметь статус технопарка. Мы надеемся, что там «приземлятся» профильные ИТ-подразделения и подразделения разработки других крупных компаний, которые заинтересованы в кадрах, — отметил Травников.

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Мэрия Новосибирска утвердила три проекта КРТ с инфраструктурой

Мэрия Новосибирска утвердила три проекта комплексного развития территорий (КРТ) по инициативе собственников земли. Они будут реализованы на улицах Стартовой и Станиславского в Ленинском районе, а также на ул. Охотской в Заельцовском районе. Все работы профинансируют за счет внебюджетных источников.

В результате капитального ремонта двух зданий на проспекте Карла Маркса, 10/4 и на улице Блюхера, 12 появится 200 мест в школах — там откроются филиалы лицея № 136 и гимназии № 14. Также построят корпус школы № 40 на улице Крашенинникова, 6 на 149 мест.

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На смену кондукторам придут валидаторы: мэрия Новосибирска намерена полностью отказаться от ручной оплаты в транспорте

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске планируется полностью заменить кондукторов автоматической системой оплаты. Главная причина такого решения — постоянные конфликты с пассажирами. Пока на муниципальных контрактах с валидаторами работают только два немуниципальных маршрута, но в мэрии намерены стимулировать переход по мере появления бюджетных средств, сообщил во время прямого эфира в программе «Новосибирские новости. Диалог» начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

По его словам, на сегодняшний день социальный аспект качества обслуживания из-за наличия кондукторов страдает. Большинство ссор в транспорте возникает именно из-за разногласий по оплате проезда.

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Прямые маршруты общественного транспорта сократят в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске окончательно переходят на пересадочную модель движения общественного транспорта. По словам начальника управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, прямые маршруты «от порога до места назначения» в крупном городе больше не могут развиваться. Пассажирам придётся привыкать к одной-двум пересадкам, но власти обещают сделать их комфортными и финансово незатратными.

Михаил Никулин подчеркнул, что требования к магистральным маршрутам ужесточаются: интервал движения — не более 10 минут в час пик, подвижной состав — большой вместимости.

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Застройщики должны передать 18 тысяч кв метров обманутым дольщикам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Минстрой Новосибирской области предложил скорректировать критерии взаимодействия с застройщиками в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИПов) для реализации которых компании получали земельные участки без торгов. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Богомолов на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента.

— Мы предлагаем изменить количество передаваемых в рамках реализации МИП жилых помещений. Ранее было установлено 2,5% от жилья, построенного в рамках проекта, а сейчас предлагается 0,5%. Это обусловлено тем, что количество граждан, признанных пострадавшими от действий застройщиков, снижается. Однако, их список по-прежнему ведётся и носит заявительный характер. Объём жилых площадей, которые инициаторы должны предоставить в собственность пострадавшим гражданам по уже по реализуемым проектам, покрывает эту потребность в полном объёме, — заявил министр.

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Тарифы на общественный транспорт в Новосибирске снова вырастут в декабре

Автор: Оксана Мочалова

В мэрии Новосибирска подтвердили, что тарифы на проезд в общественном транспорте, скорее всего, повысятся до конца текущего года. Окончательное решение традиционно принимается в ноябре после анализа затрат перевозчиков.

Начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин связал грядущее изменение цен с уровнем инфляции. По его словам, повышение необходимо для стабильной работы транспортной системы.

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